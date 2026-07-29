Загадка из прошлого: Разгадай рисунок-детектив

Загадка из прошлого Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

К Правдолюбову обратилась женщина, которая хотела бы узнать правду о своем дедушке, пропавшем без вести во время Великой Отечественной войны. В 1941 году письма от дедушки перестали приходить. Последнее из писем ей передал фронтовой друг деда уже далеко после окончания войны. К письму была приложена фотография. Внучка предполагала, что дед погиб в 1941 году. Однако капитан Правдолюбов, глядя на фото, заявил, что в 1941-м и даже в 1942 году дедушка был еще жив. Почему?

Ответ

У человека на фото есть погоны, а в 1941 - 1942 годах в Советском Союзе их не было, так как после 1917 года такие знаки различия среди военных были упразднены. Погоны вернулись в Красную армию лишь в январе 1943 года.