Дмитрий Песков: Встречи в Кремле проводятся в зависимости от рабочего графика президента

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Сегодня Владимир Путин примет председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко. Палаты завершают работу в этой сессии. И президент продолжает с руководителями палат свое общение, - с этой информации Дмитрий Песков начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов во вторник, 28 июля.

- Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему глава государства с депутатами нижней палаты встречался вчера в Кремле… А с сенаторами верхней палаты сегодня не встречается, а просто принимает спикера Совета Федерации?

Песков ответил на вопрос о помощи продавцам после атак на склады Wildberries Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с атакой на склады Wildberries находится на контроле у правительства, но «никаких конкретных решений на этот счёт не принималось»

- Это зависит от графика президента, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова. - Это зависит от графика сенаторов и депутатов.

Так или иначе со многими из них происходит постоянное общение. Поэтому это все зависит от рабочего графика и все - в интересах того, чтобы он (график главы государства. - А.Г.) был максимально эффективен.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Возвращаясь к теме Wildberries и недавних ударов украинских беспилотников по складам этой компании. Обсуждается ли помощь как самой компании, так и пострадавшим селлерам со стороны государства? Может быть, вы можете об этом рассказать?

Песков:

- Вы знаете, эта компания достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам… И тем, кто имел свои товары на складах. Хотя де-юре такого обязательства у компании не было.

Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки.

Что касается помощи компании, в целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства.

Там осуществляется диалог, пока никаких конкретных решений на этот счет не принималось.

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