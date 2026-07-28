Двое мужчин везли их в рабство: появилось новое видео пропавших в Таиланде брата и сестры из России

Последний раз молодых людей видели ранним утром 26 июля Фото: Соцсети.

В Таиланде, в курортной Паттайе развернулась масштабная поисковая операция после загадочного исчезновения двух россиян, уроженцев Тюменской области - 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа. Последний раз молодых людей видели ранним утром 26 июля, когда они выехали из дома на мотоцикле.

Они попали в объектив уличных камер видеонаблюдения в трехстах метрах от дома - после этого их следы потерялись. Перед исчезновением Диана прислала матери тревожное сообщение.

Сегодня в поисках появилась новая зацепка.

Семья Дианы и Романа живет в Таиланде давно, уже семь лет. Как стало известно KP.RU, мать пропавших ребят, Зарина Назимова, рассказала, что они попали в объектив камеры еще раз - сегодня около часа ночи. Они были замечены в районе трассы 7 с двумя сопровождающими их неизвестными мужчинами.

Эта автодорога печально известна всему Таиланду. По словам местных жителей, по ней обычно вывозят похищенных в мошеннические колл-центры в Камбоджу и Мьянму, чтобы использовать их в качестве рабов, разводящих людей на деньги онлайн. Волонтеры предполагают, что Диану и Романа или держат в плену, или планируют вывезти за пределы Таиланда.

Зарина забила тревогу утром 26 июля. По ее словам, дети без предупреждения выехали из дома на мотоцикле с номером 6379. Куда они направлялись, неизвестно. Через несколько минут GPS на телефоне показал последнюю точку в нескольких сотнях метров от их жилого комплекса Bristol. Затем устройства перестали передавать данные.

Перед исчезновением Диана написала маме: ей кажется, будто за ней кто-то следит. Ее телефон обнаружил неизвестный Bluetooth-трекер - такие устройства нередко используют для скрытого отслеживания местоположения.

В 4:26 на телефон Зарины пришло последнее сообщение - всего одно слово: «URGENT!» («СРОЧНО!»). И связь пропала. Женщина обратилась в полицию Паттайи, началось расследование.

Камера, расположенная близ дома семьи, запечатлела проезжающих мимо Диану и Рому. Молодые люди ехали по пустой улице на байке в сторону горы Као Чи Чан, знаменитой самым большим наскальным изображением Будды.

«Сын у меня очень домашний, у него фактически только один близкий друг. Дочка очень добрая, открытая, ни с кем не конфликтовала, - описывает детей Зарина. - Иногда, когда им не спалось, они вдвоем ездили покататься в сторону Как Чи Чан. Но такие поездки никогда не длились больше часа. Именно поэтому я бью тревогу. Такое исчезновение нехарактерно для моих детей».

Семья самостоятельно проверяет все возможные версии произошедшего: обзванивает больницы, распространяет ориентировки и просит откликнуться всех, кто мог видеть молодых людей или их мотоцикл. К поискам подключились несколько сотен русскоязычных волонтеров.