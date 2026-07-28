Двое из ларца, одинаковых с лица: отец и сын Плющенко прибыли в Азербайджан

Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и их сыном Александром. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

Яна Рудковская, прилетев на международный музыкальный фестиваль Эмина Агаларова «Дрим Фест», рассказала журналистам, как их с Евгением Плющенко 13-летний сын Александр относится к повышенному вниманию критиков после своего перехода в сборную Азербайджана.

Эмин Агаларов. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

— Мы давно привыкли, что люди любят хайпануть на нашей фамилии. Хорошо, что Саша это не читает. У него характер Евгения. Он настолько живет своей детской жизнью, но при этом со своим мнением, что просто считает: в данной ситуации он будет представлять две страны. Наш с Евгением сын все равно будет прославлять российскую школу фигурного катания и фамилию своего отца, — рассуждала на красной дорожке «Дрим Феста» Яна Рудковская.

Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

На второй день фестиваля семья Евгения Плющенко вышла на дорожку уже в расширенном составе: Яна Рудковская дефилировала перед камерами со своим мужем Евгением Плющенко и их сыном Александром. Правда от интервью Евгений Плющенко воздержался. Чемпион не особо любит беседовать с репортерами, поэтому сразу же прошел с женой и сыном в вип -зону фестиваля.

А «акулы пера» отметили, что Плющенко-младший удивительно похож на своего знаменитого отца-чемпиона. Саша, похоже, твердо намерен повторить в будущем успех своего папы, который для него не просто родитель, а настоящий кумир.

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