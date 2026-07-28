«Найдена в рюкзаке»: Что случилось с кошкой Мачикой, которая была вместе с погибшими альпинистами на Эльбрусе

Кошку, которую альпинисты взяли в поход на Эльбрус так и не нашли. Фото: социальные сети.

Спасательная операция по вызволению из снежного плена группы альпинистов из Боснии и Герцеговины уже завершена. Итог восхождения туристов на Эльбрус неутешительный – пятеро погибли, выжили только двое. Но среди семи человек была та, кто привлек больше всего внимания людей по всему миру – кошка по кличке Мачика.

Мачика была вместе с блогерами Альмой и Денисом Оканович. Пара вела свой блог – «Трио Фантастико». И прославились они именно тем, что брали кошку в каждое путешествие, сопровождая свои туристические походы фотографиями питомца. KP.RU разбирался в дальнейшей судьбе Мачики.

За кошку по кличке Мачика переживали миллионы людей. Фото: социальные сети.

«ВЫЖИЛА!»

Последнее сообщение о судьбе Мачики, как и о судьбе самих туристов, появилось в блоге пары «Трио Фантастико».

- Мы успешно завершили акклиматизационный подъем к 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 мы отправляемся на главный подъем. Скрестите пальцы – впереди самая большая задача до сих пор. Мачика движется к самой высокой вершине Европы, – написали Окановичи, сопроводив пост фотографией с кошкой.

После этого на высоте уже 5100 метров туристы подали сигнал бедствия, когда не смогли справиться с непогодой. К месту происшествия тут же выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые и занимались эвакуацией выживших и погибших.

Двоих удалось спасти, они уже находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Еще пятеро альпинистов погибли, среди них и владельцы кошки – Альма и Денис. Информация о их гибели появилась, в том числе и в группах альпинистов города Боснии и Герцеговины. Друзья и близкие в комментариях к постам оплакивали погибших. Однако многие задавались вопросом – что случилось с кошкой Мачикой? И сразу в нескольких постах появилось сообщение от знакомых пары.

- Кошка Мачика жива, она осталась в альпинистском домике (лагере) в безопасности и не шла на финальный штурм в непогоду, - сообщила одна из подписчиц, которую многие приняли за подругу погибшей пары или родственницу. Такое же сообщение появилось в комментариях к постам зарубежных СМИ.

Дальше эта информация стала в соцсетях обрастать подробностями. Люди сообщали, что за Мачикой сейчас присматривают волонтеры и даже спасатели Боснии и Герцеговины, которые готовят ее эвакуацию на родину.

Однако позже все эти комментарии были удалены.

В трагедии на Эльбрусе выжили только два альпиниста. Кошку так и не нашли. Фото: социальные сети.

«НАЙДЕНА ЗАМЕРЗШЕЙ»

Вскоре появилась уже новая информация. Боснийские СМИ сообщили, что кошка на самом деле была в рюкзаке. И ни в каком лагере ее не оставляли. Якобы ее нашли замерзшей вместе с хозяевами.

- После того, как вчера российские спасатели обнаружили тела еще трех боснийских альпинистов, теперь подтверждено, что рядом с ними была найдена кошка по кличке Мачика, - говорится в публикации со ссылкой на спасателей.

KP.RU проверил эту информацию у спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Вы извините нас, конечно, но мы не можем знать судьбу кошки. Мы людей спасали. А кошка - никто не знает, какая судьба у бедолаги. Никто из спасателей не видел кошку, если бы видели, мы бы ее притащили.

- А мертвой тоже не видели?

- Тоже не видели.

- Писали, что ее в лагере оставили…

- У нас таких сведений нет. Если был бы базовый лагерь, люди, которые там находятся, они бы нам сообщили про кошку. Но нам таких сообщений не поступало.

- Зарубежные спасатели не поднимались туда?

- Нет, их не было.

- А могла кошка выжить?

- Там тигр не выживет, а вы про кошку говорите…

KP.RU также уточнил информацию в СУ СКР по КБР. Но там тоже не знают о судьбе Мачики.

- СКР кошками не занимается, - сухо ответили следователи.

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