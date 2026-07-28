Рынок идет на рекорд: за полгода россияне потратили на подержанные автомобили 3,4 трлн рублей

В России чаще покупают старые машины. Фото: Мария Ворнакова.

СУММА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ

Цифры умеют впечатлять! Как вам, например, такое – за 6 месяцев текущего года россияне потратили на машины с пробегом 3,4 трлн рублей. Это без малого 8,5% от бюджета страны на весь 2026-й! По крайней мере – от доходной его части. Но именно в такую сумму оценили финансовую емкость нашего вторичного рынка эксперты агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинга». Рост к аналогичному периоду прошлого года – 13%. При том, что сами продажи за этот период прибавили всего 8,8%. По данным того же «Автостата», с январь по июнь включительно в России владельцев сменили 2,88 млн авто.

Выходит, машины дорожают?

- Конечно, так и есть, - признает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Правда, мне не очень понятно, как именно так точно посчитали финальную сумму. Сделки на вторичном рынке никак не регулируются, а стоимость, указанная в ДКП (договоре купли-продажи) может заметно отличаться от реальной – той, которую новый владелец передал предыдущему. Как правило – в меньшую сторону. Так делают, чтобы избавиться от уплаты налогов, ведь если продаешь машину в течение 3-х лет после покупки за сумму большую, чем сам заплатил, то придется отдать государству 13% от разницы. Поэтому на бумаге цену, как правило, занижают.

Так что, по сути, 3,4 трлн рублей – еще не предел. В реальности могло быть и больше! Хотя это и так – рекорд.

«КИТАЙЦЫ» ПРИБАВЛЯЮТ

Куда печальнее другие выводы. Так, согласно исследованию, заметно снизились затраты на покупку машин в возрасте до 5 лет. Доля таких автомобилей по итогам июня упала с 30,1% до 24,5%, а за первый месяц лета на них потратили «всего» 144,6 млрд рублей – на 8% меньше, чем год назад. В свою очередь, доля машин «постарше» - 5-9 лет – в общей финансовой емкости рынка поднялась до 34,9%, а совсем «зрелых» - более 10 лет – до 40,6%. Это если говорить о потраченных суммах. Если про количество проданных, то по итогам июня и 507,8 тысяч легковушек, сменивших владельцев, 350,5 тысяч оказались старше 5 лет.

- Тут случилась совокупность трех факторов. Во-первых, в предыдущие годы наш рынок заметно просел. Россияне стали меньше покупать новые автомобили – и, соответственно, их теперь меньше появляется на «вторичке». Во-вторых – увеличился средний срок владения. Все берегут то, что есть, и не торопятся расставаться, если эта машина – хорошая. Так что на одном и том же ездят по 7-10 лет, а не по 3-5, как было раньше. И в-третьих – снижается покупательская способность граждан. Так что на рынке подержанных авто чаще берут все самое дешевое, а следовательно – старое. И предпосылок к тому, что ситуация изменится, пока не видно, - добавляет Антон Шапарин.

Если изучить структуру брендов, то из моделей разных стран больше всего прибавили «китайцы» - их доля в финансовой емкости выросла до 9,9% (см. «Только цифры»). По этому показателю они опередили даже российские машины. Хотя по общему количеству проданных экземпляров «нашемарки» все еще впереди. Просто они существенно дешевле.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как продавались машины из разных стран в июне-2026.

ДЕНЬГИ

Страна/Регион Общая сумма (млрд руб.) Доля рынка

1. Европа 192,1 32,5%

2. Япония 184,4 31,2%

3. Корея 75,9 12,9%

4. Китай 58,6 9,9%

5. Россия 51,2 8,7%

6. США 27,1 4,6%

КОЛИЧЕСТВО

Страна/Регион Продано машин (тыс. шт.)

1. Япония 141,0

2. Россия 125,0

3. Европа 109,3

4. Корея 65,8

5. США 34,5

6. Китай 29,5

По данным агентства «Автостат» и «Газпромбанк Автолизинг».