Стало известно, сколько россияне потратили на б/у автомобили

Стало известно, сколько россияне потратили на подержанные машины в I полугодии. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

По итогам первой половины 2026 года совокупные расходы россиян на приобретение автомобилей с пробегом достигли 3,4 триллиона рублей, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные содержатся в совместном исследовании компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат», с материалами которого ознакомилось агентство ТАСС.

В июне текущего года объем трат на вторичном рынке составил 590,7 миллиарда рублей — это на 1% меньше майского уровня (595,3 млрд), но на 13% больше, чем в июне 2025-го (521 млрд). Всего за месяц было реализовано 507,7 тысячи подержанных машин.

При этом заметно изменилась структура спроса в зависимости от возраста транспортных средств. Расходы на автомобили младше пяти лет сократились на 8% в годовом выражении — до 144,6 миллиарда рублей, а их доля в общей финансовой емкости снизилась с 30,1% до 24,5%. В то же время траты на машины в возрасте от 5 до 9 лет выросли на 27% (до 206 млрд рублей), а их доля увеличилась с 31,1% до 34,9%. Еще более заметный рост показала категория авто старше десяти лет: на них потрачено 240,1 миллиарда рублей (+19% к июню 2025-го), и их доля поднялась с 38,8% до 40,6%.

В натуральном выражении лидируют самые старые автомобили — в июне их продано 350,5 тысячи единиц, что составляет 69% всего вторичного рынка. Остальную долю распределили между собой машины возрастом 5–9 лет (99,9 тыс.) и до пяти лет (57,3 тыс.).

Наибольший прирост расходов зафиксирован в сегменте подержанных китайских марок — затраты выросли на 76% до 58,6 миллиарда рублей, а их доля в финансовой структуре увеличилась с 6,4% до 9,9%. Также выросла доля японских авто — с 27,8% до 31,2%, а расходы на них достигли 184,4 миллиарда рублей (+27% к прошлому году).

Несмотря на снижение доли, европейские бренды по-прежнему занимают первое место по объему затрат — 192,1 миллиарда рублей в июне, что лишь на 1% выше прошлогоднего уровня. Их доля сократилась с 36,6% до 32,5%. Аналогичная тенденция коснулась российских марок (доля с 9% до 8,7%, траты — 51,2 млрд, +9%) и американских (с 5,2% до 4,6%, расходы — 27,1 млрд, +1%).

Единственным сегментом, где затраты уменьшились, оказались автомобили корейского происхождения: в июне на них потратили 75,9 миллиарда рублей — на 2% меньше, чем годом ранее. Соответственно, их доля в структуре вторичного рынка снизилась на 2 процентных пункта — с 14,9% до 12,9%.

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