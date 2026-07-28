В битве у Одессы моряки скажут свое слово: раскрыта роль ВМФ в решении задач СВО

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Накануне президент РФ Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о развитии флота. В частности, было сказано, что ВМФ играет важнейшую роль в решении задачи СВО и остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны. Военно-морской флот имеет огромное значение в ядерной триаде России — подлодки с межконтинентальными баллистическими ракетами любому противнику нанесут неприемлемый ущерб.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с военным экспертом, капитаном первого ранга запаса Василием Дандыкиным.

МОРПЕХИ РЕШАЮТ

- Какова сейчас роль ВМФ в решении задач СВО?

- Верховный имел в виду не только корабельный состав, но, прежде всего, морскую пехоту. Морпехи дерутся отважно, профессионально. И представляют на СВО все флоты и Каспийскую флотилию.

- Это тысячи бойцов?

- Это дивизия, которая сформирована во Владивостоке, бригады на Камчатке и в Калининградской области, бригада «Спутник» на севере, гвардейский полк Каспийской флотилии. Ну и, в скором времени, дивизия морской пехоты Черноморского флота.

- Они играют важнейшую роль на земле.

- Первыми, кто пришел во время курской авантюры, были морпехи. Они врага остановили. Потом уже вместе с корейскими друзьями выбили их из Курской области.

Шеврон на плече бойца гвардейского полка морской пехоты. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

- Работают на СВО береговые ракетные войска?

- Это комплексы «Бастион», в какой-то степени это БАЛ. Работает морская авиация, и дроноводы Черноморского флота - все безэкипажные катера Украины, которые уничтожаются на Черном море, это их работа.

- Ну, а корабли?

- В составе группировки «Днепр» и Черноморского флота находится Днепровская военная флотилия. Задачи она решает на островах. В дельте много островов, там идут бои. А в битве, которая началась сейчас у портов Одессы, Измаила, Николаева, думаю, моряки свое слово скажут, в том числе, и подводники.

- Прекращены поставки Украине с моря?

– Это очень важный момент успеха всей группировки на юге СВО, как минимум.

БЕЗЭКИПАЖНЫЕ КОРАБЛИ

- Вы упомянули безэкипажные катера...

- Именно на Черноморском направлении было первое применение нашего безэкипажного катера, который уничтожил разведывательный корабль Военно-морских сил Украины. Как раз о беспилотниках - составляющей военно-морского флота - говорилось очень много. И говорил об этом главком флота.

- Главком ВМФ Александр Моисеев также сказал, что Россия создаст безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн...

- Было сказано о сбалансированном флоте, в котором должно быть место всем кораблям, и с экипажами. Говорилось о крупном военном корабле океанской зоны. Видимо - о выходе на ходовые испытания флагмана нашего флота «Адмирала Нахимова».

- Это крейсер?

- Тяжелый атомный авианесущий крейсер. По сути, боевая платформа с ракетным оружием различного класса – «Цирконы», «Калибры», «Ониксы», ПВО - скорее всего, С-400 и все остальное. Сейчас все учения флотов происходят с тем, что мы видим - это и БЭКи, и безэкипажные корабли.

- 500 тонн водоизмещения – это много?

- Вроде и немного. Но огромное место сейчас на кораблях занимают каюты для личного состава, и столовая, и много чего еще. И на 500-тонник без экипажа можно поставить достаточно грозное оружие, сопоставимое по мощи с тем же фрегатом, корветом или даже больше. Такой безэкипажный корабль может действовать и в одиночном порядке, и в составе экипажей кораблей и во взаимодействии с ними, как это, допустим, делает связка Су-57 с дроном «Охотник».

АМЕРИКАНЦЫ СТРОЯТ

- На Западе это понимают?

- США уже строят безэкипажный корабль водоизмещением порядка двух с лишним тысяч тонн. Это уже заход в океанскую и дальнюю морскую зону. Это данность сегодняшнего дня. А надо уже заходить на завтра, на послезавтра. Об этом речь и шла, скорее всего, в закрытом режиме.

- Что и где сможет делать безэкипажный корабль в 500 тонн?

- Есть Балтика, есть Черное море, есть Каспий, где уже ударил по иранскому кораблю дрон Украины. Есть Тихий океан и Северный ледовитый. У нас великая морская держава с выходом и заходом на океаны и моря. И в каждом моменте нужно учитывать оружие, которое у флотов должно быть. Все наши флоты и Каспийская флотилия отделены друг от друга. И возможностей быстро перебрасывать силы и средства нет. Они должны быть сбалансированы и самодостаточны. Это включает и судостроительную базу, и судоремонтную, как в Калининграде, на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге. И на Севере у них свои заводы.

- Нужен ли такой корабль Черноморскому флоту?

- Там сейчас работают БЭКи, которые управляются операторами. Если говорить о наших океанских флотах, то там такие платформы, о которых говорил главком, нужны. Не случайно американцы создают такие платформы даже с бОльшим водоизмещением. А на перспективу никто кораблей с экипажами не отменял. На них будут находиться те же БЭКи, дроны - в том числе, на том же «Нахимове».

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