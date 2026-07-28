Стас Михайлов вывел в свет младших дочерей: девочки растут очень скромными

Стас Михайлов о воспитании детей: старшие должны быть непререкаемым авторитетом. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

В городе-курорте Sea Breeze, на берегу Каспийского моря, отшумел музыкальный фестиваль Эмина Агаларова «Дрим Фест» с участием мировых звезд. Звездная дорожка фестиваля была богата на светские события. Стас Михайлов появился перед репортерами со своими младшими дочками — Иванной и Марией.

В семье Стаса и его жены Инны шестеро детей: двое детей Михайлова от прошлых браков — 25-летний сын Никита и 21-летняя дочь Дарья; двое детей его жены от прошлого брака — 33-летний сын Андрей и 27-летняя дочь Ева, а также общие с Инной дочери — 17-летняя Иванна и 14-летняя Мария.

Стас Михайлов о воспитании детей: старшие должны быть непререкаемым авторитетом. Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

В Баку артист прилетел без жены, с дочками. Без культурной программы не обошлось. На следующий день Стас поехал с детьми на экскурсию по историческому центру города, в так называемый Старый город, где находятся главные достопримечательности Баку: Девичья башня и Дворец Ширваншахов.

Журналисты отметили, какими скромными растут дочери Михайлова. По словам артиста, его дети не ведут публичный образ жизни, предпочитая светским раутам тихий семейный уют.

Фото: пресс-служба фестиваля «Дрим Фест»

— Самое главное, что я дочкам говорю: «Главное — оставайтесь людьми, живите дружно с сестрой. Вы должны быть вместе, понимая, что мы с мамой не вечны, но вы должны быть друг для друга опорой. У каждого будет своя семья, но вы должны быть вместе», — рассуждает Стас. — Человек, который понимает, как жить в семье, будет комфортно чувствовать себя и в обществе. Он будет понимать, что можно, что нельзя, кого нельзя обижать, что старшие — непререкаемый авторитет. Вот это должно быть в приоритете, — считает артист.

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