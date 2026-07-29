Как научиться копить деньги и ставить финансовые цели: в Роскачестве дали три простых совета

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Знаете, почему многие люди не достигают своих финансовых целей?

- Потому что путают цели с абстрактными мечтами, - объясняет руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина. - «Хочу много денег» или «хочу закрыть долги и начать инвестировать» - это не цели, а просто хорошие пожелания. В то же время мозг не понимает, как к ним подступиться, и «саботирует» процесс.

По словам эксперта, чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо соблюдать три правила.

1. Оцифруйте до копейки

- Вместо «хочу накопить на отпуск» посчитайте точную сумму. Например: «Мне нужно 120 000 рублей на поездку в Сочи в следующем августе». Это поможет вам лучше понять, сколько времени и усилий потребуется для достижения цели, - объясняет Ольга Вяльшина.

2. Разбейте на микрошаги

- 120 000 рублей за год звучит масштабно, а вот 10 000 рублей в месяц или около 330 рублей в день - вполне реально, - объясняет эксперт. - Такую сумму гораздо проще найти в бюджете, просто сократив спонтанные траты. Регулярные небольшие накопления помогут вам постепенно достигать крупных целей.

3. Автоматизируйте процесс

Полагаться только на силу воли - гиблое дело: к концу месяца свободных денег часто не остается. Поэтому автоматизация вам в помощь.

- Не надейтесь на силу воли - к концу месяца свободных денег часто не остается. Настройте в банке автоплатеж: в день зарплаты определенная сумма должна автоматически уходить на отдельный накопительный счет. Вы быстро привыкнете жить на оставшиеся деньги, а ваш финансовый резерв будет расти. Это поможет вам дисциплинированно достигать финансовых целей, - говорит Ольга Вяльшина.

А еще важно регулярно пересматривать финансовые цели и корректировать их.

- Например, если вы получили повышение на работе, то можете увеличить сумму ежемесячных накоплений. Если же возникли непредвиденные расходы, возможно, вам придется временно снизить сумму, но важно не забывать о цели и возвращаться к ней, как только ситуация стабилизируется, - говорит Ольга Вяльшина.

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