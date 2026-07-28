Трамп и Зеленский провели переговоры в Белом доме. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

Во вторник, 28 июля, произошло сразу несколько важных событий, которые повлияют на ход СВО и сроки ее окончания.

1. Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.

2. В США похоронили сенатора Линдси Грэма*.

3. Законопроект об «адских санкциях» против России проходит последние слушания в сенате США…

Как все это повлияет на бои на Украине и когда может кончиться СВО, разбирает KP.RU.

ПОЛТОРА ГОДА ПЕРЕМЕН

Журналисты стояли за оградой Белого дома и с расстояния сотни метров снимали черный джип с украинскими флагами. Вечером во вторник (по Москве, в Вашингтоне было около 10 утра) Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.

На этот раз — никаких камер. Никаких лишних вопросов. Никакой двухчасовой публичной порки перед всем миром. За полтора года отношения Украины и США кардинально изменились.

— Зеленский научился носить пиджак.

— Европа продавила Трампа, предложив отказаться от мирного плана, проговоренного на Аляске.

— Потом военная авантюра в Иране похоронила шансы республиканцев (партии Трампа) победить на выборах в Конгресс в грядущем ноябре.

Поэтому, хотя в Белый дом Зеленского впустили через черный ход, он чувствовал себя победителем.

Зеленский теперь прекрасно себя чувствует на переговорах с Трампом. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Переговоры между президентом США и главой киевского режима проходили максимально непублично. Даже фотографа пустили лишь одного — из пресс-службы Белого дома.

Комментарии по итогам были скупы донельзя. Даже Зеленский сдержался, написав в соцсетях всего три строчки. И раз даже он немногословен — дело точно не обошлось без влияния британцев. Не зря накануне киевский лидер получал подробный инструктаж на борту авианосца «Королева Елизавета» от нового премьера Энди Бернема и британских спецслужб…

«Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира. Прежде всего, выразил Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма*. Он был настоящим другом Украины. Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за прочную поддержку.»

Кажется, проходные слова?

Нет, здесь каждая фраза говорит нам о том, что будет происходить дальше. Каждая повлияет на перспективы войны и мира на Украине. Разберем их (и все известные нам факты) внимательно…

Украинская делегация перед началом переговоров с американцами. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского @ соцсети

«АДСКИЕ САНКЦИИ» ПРОТИВ РОССИИ

Слова Зеленского о «соболезнованиях смерти Линдси Грэма*» — не просто жест. Это и политический сигнал. Встреча была назначена на ранее утро, потому что днем республиканцы вместе с президентом торжественно прощаются с сенатором-русофобом.

И, совершенно неслучайно, на тот же день, 28 июля, назначено голосование об «адских санкциях». Bloomberg, New York Times и другие СМИ хором пишут — шансы на его принятие адски велики. Все газеты называют закон Грэма* его «наследием».

И мы совершенно уверены — сенат США закон утвердит. А это значит, что 100% санкциями могут быть обложены любые страны, которые закупают энергоносители у России…

Если вам кажется, что санкции приняты — не торопитесь с выводами. Во-первых, до сих пор непонятно: 100% пошлины будут введены сразу или только по желанию Трампа. Во-вторых, после голосования в сенате закон должен быть утвержден в Конгрессе США — а он как раз ушел на августовские каникулы. То есть «адские санкции» потерпят как минимум до сентября…

КНУТ БЕЗ ПРЯНИКА

Почему как минимум? Потому что непонятно, против кого штаты могут ввести такие ограничения. Против Китая? Это развяжет новую тарифную войну. Против Индии? Мы найдем способы поставлять российскую нефть под другим флагом, как уже находили полгода назад. Против Бразилии, где в октябре состоятся президентские выборы и США надеются «протолкнуть» своего кандидата? Возможно…

В любом случае, главное не в этом. Главное — что у Трампа будет месяц на торг. И, совершенно очевидно, именно об этом пишет Зеленский, когда говорит, что нужно «активизировать дипломатический процесс».

США, очевидно, решили надавить на Россию. Трампу, который ведет себя на президентском посту как бизнесмен, внушили — можно попробовать «выдавить» из России больше. Внушили, что нашей экономике очень вредят дальнобойные удары Украины.

Вот он и решил поступить, как поступал с Ираном — занести дубину санкций и посмотреть, как отреагирует Кремль.

Видимо, так и не понял дедушка, что для России конфликт на Украине — не про деньги. Что это экзистенциальная война за существование, за будущее, за свободу.

Не понял, что Москва не прогнется…

Трампу, который ведет себя на президентском посту как бизнесмен, внушили — можно попробовать «выдавить» из России больше. Фото: REUTERS.

Что случится к сентябрю? По «адскому» закону Грэма*, у Трампа есть возможность моментально снять санкции. И он может, как с Ираном, снова откатить все назад. Сыграть в игру «мы договорились, санкции не нужны».

Показать что США сильные, США надавили на Россию.

А по всем остальным фронтам — продолжать ничего не делать. Следующая фраза Зеленского — она ведь о ракетах для ПВО «Пэйтриот». И здесь Киеву буквально ловить нечего. Перспективы возобновления войны в Иране практически сводят к нулю шансы поставок ракет в ближайшие месяцы.

А это значит, что наши дальнобойные удары продолжат быть и сильнее, и больнее, чем украинские…

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО И ЧТО ЗНАЧИТ ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА ДЛЯ МИРА НА УКРАИНЕ?

Если вам показалось, что США «поменяли позицию» по Украине — это не совсем так. Штатам все еще нужна Россия в качестве экономического партнера и для реализации дальнейших планов против Китая.

Поэтому на самом деле Трамп продолжает делать то, что делал последние полтора года. Изображать продвижение в мирном процессе, хотя на самом деле, реальное движение к миру происходит лишь в одном месте — на передовой.

Вашингтон прекрасно понимает реальность — в конечном итоге, когда Россия «додавит», нужно будет заключать мир. Но пока есть возможности поторговаться — Трамп будет торговаться, даже если это будет выглядеть грязно или странно (как мы это видим в ситуации с Ираном).

Но Белый дом все еще не верит в победу Украины. Все еще прекрасно понимает, что мир придется заключать.

Возможно, когда закончится освобождение Донбасса. Ориентировочно, в следующем году. И условия мира для Киева там будут гораздо хуже — отдать придется и «буферные зоны».

Но пока еще европейские союзники продолжают спонсировать Киев, продолжают верить в победу и платить США звонкой монетой, Белый дом ждет. Считает прибыли. И продолжает торговаться…

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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