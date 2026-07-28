Цены упали на 19 из 25 социально значимых продуктов: что можно купить подешевле

Из 25 наименований продуктов, которые входят в социально значимый набор, подешевели целых 19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия подешевели основные продукты, которые покупают россияне. В крупных торговых сетях цены на них по сравнению с прошлым годом упали на 10%. Такие данные сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Из 25 наименований продуктов, которые входят в социально значимый набор, подешевели целых 19! Самым заметным оказалось снижение цены на картофель и свеклу. Эти продукты стали дешевле чуть ли не на 40%. Примерно на треть подешевел и рис.

- Снижению цен способствовали хороший урожай и расширение работы торговых сетей с российскими производителями овощей: по картофелю доля импорта снизилась за год более чем вдвое, - рассказал KP.RU председатель АКОРТ Станислав Богданов. - Важный вклад в этот результат внесли агроагрегаторы (организации, выступающие связующим звеном между мелкими сельхозпроизводителями - фермерами, личными подсобными хозяйствами, небольшими кооперативами - и торговыми сетями и другими крупными покупателями- Ред.), агроконтракты - договоры на закупку будущего урожая, а также программы акселерации и поддержки фермеров.

Вклад в то, чтобы цены стали более доступными, сделали не только производители, но и торгующие организации. Торговая наценка на эти важнейшие для россиян продукты питания в июне ушла в минус — такое отмечается впервые, сообщили в АКОРТ. Если быть точным, то в июне 13 из 25 наименований продуктов магазины продавали себе в убыток. Это куриное мясо, сахар, мука, подсолнечное масло, рис, яйца, овощи и яблоки. То есть продавали их дешевле, чем покупали. Минус небольшой, всего один процент, но явление знаковое. Для сравнения: еще в январе средняя наценка составляла 3,5%, а в целом по итогам первого полугодия (с учетом минусовой в июне) составила 1,4%.

- Снижение наценки - это социальные инвестиции торговых сетей в сдерживание цен на базовые продукты питания и сглаживание сезонной волатильности, - пояснил Богданов. - Речь идет о товарах «первой цены» в 25 категориях (24 категории социально значимых товаров, закрепленных в Постановлении правительства РФ № 530, плюс свекла), которые постоянно есть в наличии в магазинах продовольственных торговых сетей. Обеспечивать низкие цены на базовые продукты, снижая собственную маржу, сети мотивируют рыночные механизмы, развитая конкуренция и социальная роль крупного ритейла.

Хотя тут надо оговориться. То, что наценка на эти продукты упала, вовсе не обязательно значит, что они стали дешевле. Иногда поставщики ставили довольно высокие цены, но торговые сети понимали, что продавать за такие деньги — слишком дорого для покупателей, и снижали цены за счет снижения своей надбавки. Это следует из данных о подорожавших продуктах. Мясо, яйца, сахар — как раз из тех продуктов, что подорожали, хотя наценка на них упала.

То, что наценка на эти продукты упала, вовсе не обязательно значит, что они стали дешевле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если говорить о других тенденциях торговли продовольствием, то в заметный рост пошла готовая — примерно на 30 процентов ежегодно. Такие темпы держатся уже второй год подряд. В АКОРТ прогнозируют, что к 2020 году ее доля во общем объеме продаж продовольствия вырастет с нынешних 25% до до 40%. Это произойдет за счет того, что при крупных супермаркетах будут активно создаваться собственные фабрики-кухни.

Здоровое питание по-прежнему пользуется спросом. Продажи таких продуктов увеличились по сравнению с прошлым годом на 15-30%, а в отдельных компаниях - до 40%.

ТОП-10. КАКАЯ ЕДА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛА ЗА ГОД, %

Картофель -36,9

Свекла -35,6

Рис -33,8

Белокочанная капуста -32,8

Репчатый лук -26,1

Сливочное масло -22,4

Поваренная соль -19,2

Свинина -13,1

Пшеничная мука -12,2

Морковь -10,5

Черный чай -10,1

Источник: АКОРТ

ТОП-10. КАКАЯ ЕДА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛА ЗА ГОД, %

Говядина на кости +15,8

Рыба мороженая неразделанная +14,2

Яйца куриные +11,6

Куриное мясо +11,5

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной +10

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов +10

Сахар-песок +9,7

Консервы для детского питания +6,8

Огурцы свежие +6,3

Крупа гречневая-ядрица +5,8

Источник: Экспертно-аналитического центра агробизнеса

«АБ-Центр»

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