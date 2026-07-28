Денис Шмыгаль. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский в бытность свою еще комиком в одной из реприз в ходе выступления со сцены достаточно откровенно обрисовал схему функционирования украинской экономики.

— Вы даете нам деньги, мы вам их не возвращаем, — с широкой улыбкой и под дружный смех всего зала возвестил Зеленский. Кто бы мог тогда подумать, что это была не шутка! Но при Зеленском украинская экономика, вернее, то, что от нее осталось, стала работать именно по такой схеме.

Казалось бы, дальше совершенствовать эту формулу уже некуда, но для украинцев нет невозможного. Нынешний министр энергетики Украины, экс-премьер и бывший министр обороны Денис Шмыгаль смог эту схему довести до, казалось бы, полного совершенства.

Он сообщил, что провел онлайн-переговоры со своим канадским коллегой Тимом Ходжсоном, в ходе которых обсудил очень важную тематику — газ, атомная энергетика и новые маршруты поставок топлива. Шмыгаль предложил Оттаве поистине уникальную сделку из нескольких ходов.

Ход первый: Канада сейчас выделяет Украине грант в 461 млн долларов США. Ход второй — Канада поставляет Украине сжиженный природный газ (СПГ). Ход третий — Украина на полученные деньги закупает газ, который ей необходим перед отопительным сезоном. Не исключено, что и часть канадского газа будет оплачена из ранее предоставленных Канадой средств. Но, конечно, вряд ли Канада получит деньги за весь поставленный газ на Украину.

То есть, просто уникальная по наглости схема, которая была описана задолго до появления на свет нынешних украинских бандеровцев: тетенька, дайте воды напиться, а то так есть хочу, что переночевать негде.

Но и это еще не все — Шмыгаль сообщил, что он предложил заключить между Канадой и Украиной стратегическое соглашение в области энергетики сроком на 30 лет, основанное на поставках Украине СПГ из Канады. То есть тридцать лет Канада будет давать Украине деньги и, возможно, даже получать часть из них обратно в обмен на поставки газа в тот же адрес, куда ранее ушли деньги.

Как заявил Шмыгаль, это была вовсе не его инициатива, он лишь творчески подошел к инициативе о 30-летнем энергетическом сотрудничестве, которая развивает договоренности, достигнутые ранее между Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Марком Карни.

Со своей стороны Киев предлагает канадским поставщикам использовать украинские подземных газовые хранилища (ПХГ), правда, тут же говорит, что для ему необходимо еще дополнительное энергетическое оборудование. К слову, координаты этих ПХГ хорошо известны еще со времен СССР, а сами они являются не такими уж сложными целями для российских ракет. Но об этом украинская сторона своих канадских союзников, естественно, информировать не стала.

Впрочем, это такие мелочи на фоне предложения Канаде сроком, как минимум, на 30 лет залезть буквально в кабалу к Украине. Грех не воспользоваться таким щедрым предложением, пока в Киеве не придумали чего-нибудь еще более увлекательного.

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