Боремся с аферистами не по-датски: что Россия может позаимствовать у Запада для победы над жуликами

Очень эффективный метод показан в фильме «Пчеловод»: герой Джейсона Стейтема (в кепке) сжигает колл-центр, отрубает преступникам пальцы и толпами отправляет обманщиков американских старушек на тот свет. А что делать, если по-другому они не понимают?.. Фото: Кадр из фильма «Пчеловод», 2024

«Хэллоу, мистер Смит! Ваши доллары в опасности! Срочно снимите все наличные, передайте их нашему курьеру и он положит их на безопасный счет в Bank of America».

Подобные разговоры в разных странах - далеко не редкость. Мошенничество стало глобальной проблемой. Схемы везде плюс-минус похожие, но с местными особенностями. Меры борьбы тоже отличаются. Вот мы и решили изучить, как власти разных стран борются с телефонными и онлайн-мошенниками.

ПАНДЕМИЯ ОБМАНА

- В США жертвы телефонного надувательства теряют ежегодно $10 млрд, в Великобритании - $2 млрд, в Австралии - $1,5 млрд. Европа в целом фиксирует $15 млрд убытков, - говорит Ольга Медяник, кандидат психологических наук, руководитель программы «Поведенческая экономика и экономическая психология» СПбГУ.

В России в прошлом году потери составили около 280 млрд рублей (почти $4 млрд). Это оценка всех видов киберобмана, включая передачу наличных и продажу собственности. Если сравнить общий объем потерь со средней зарплатой, окажется, что россияне теряют едва ли не больше всех. Плюс у нас есть своя «специфика».

- Если за рубежом мошенничество - это чаще лишь стремление заработать на доверчивых гражданах, то в России это стало частью геополитического конфликта. У нас это не просто способ отъема денег у населения, а отдельная индустрия, которая еще и занимается вербовкой граждан для совершения преступлений, - говорит Роман Алабин, руководитель службы информационной безопасности ГК InfoWatch.

Мошенничество с использованием колл-центров стало глобальной проблемой. Фото: PawelKacperek/Shutterstock/Fotodom

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Накрыть преступный колл-центр не всегда возможно - аферисты часто сидят в других странах. Англичан, американцев и австралийцев активно разводят из Индии, испанцев - из Латинской Америки, французов - из Африки. Поэтому властям приходится идти на другие меры.

- В целом они аналогичны российским: обмен данными между банками, операторами связи и госорганами, автоматическая блокировка подозрительных СМС и звонков, маркировка вызовов. Также действует блокировка подменных номеров, временная заморозка переводов и просветительская работа, - перечисляет Роман Алабин.

Но в разных странах существуют и чисто свои, национальные методы.

Дания приняла закон, согласно которому банк полностью возмещает сумму потерь, если человек не сам отправил деньги мошенникам, а они получили несанкционированный доступ к его приложению (например, взломали).

Если же клиент сам перечислил жуликам свои кровные, это вовсе не значит, что он останется без компенсации. Допустим, датчанин сообщил жуликам код из СМС и они обчистили его счет. После этого он может обратиться в суд или Финансовый апелляционный совет (независимый орган, рассматривающий жалобы на банки). И нередко бывает, что даже в таких случаях банк обязывают компенсировать клиенту потери - полностью или частично. Потому что банк не сделал все возможное, чтобы спасти деньги на счете, - например, не распознал мошенническую активность или допустил перевод на подозрительный счет. И это работает: жертвы мошенничества в Дании составляют всего 1,8% населения (в России - около 4%).

Израиль выбрал технологический путь. В стране разработали систему поведенческой аналитики, которая отслеживает 32 параметра - от скорости печати до силы нажатия мыши. Система за секунду по поведению человека понимает, что счетом пытается распорядиться не сам клиент, а кто-то другой. И блокирует любые действия на счете.

Кроме того, Израиль создал государственный страховой фонд для помощи жертвам. Власти предоставляют кредиты под нулевой процент, чтобы пострадавшие быстрее оправились от потери.

Сингапур создал Real-Time Defense - единую систему мониторинга, к которой подключены все банки и платежные системы. Подозрительный перевод блокируется за секунды. Жертвы восстанавливают убытки за 3 - 7 дней в 92% случаев.

- При этом в цепочку ответственности включили и операторов связи: пропустил мошенническую рассылку - плати штраф, - рассказывает Святослав Макаров, аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател».

Австралия пошла похожим путем, за год потери от мошенничества там сократились почти на 26%.

В Китае полиция имеет право приказать банку заморозить денежный перевод. При необходимости стражи порядка выезжают к человеку, чтобы лично убедить его не переводить деньги. Только в 2025 году было около 7 млн таких выездов. Это помогло гражданам сохранить 35 млрд юаней (400 млрд рублей), а общая сумма потерь снизилась вдвое.

В России в прошлом году потери от действий кибермошенников составили около 280 млрд рублей (почти $4 млрд). Кадр из видео ЦОС ФСБ России

ЧТО МОЖНО ПРИМЕНИТЬ У НАС

Так какие же эффективные меры мы могли бы подсмотреть у других стран?

- Первое - обязательная биометрическая идентификация (по голосу или отпечатку пальца. - Ред.) при выдаче SIM-карты. В Дании и Сингапуре это стандарт. У нас же операторы мобильной связи могут выдать новую SIM-карту по поддельному паспорту за несколько минут. Это открывает доступ ко всем сервисам с двухфакторной аутентификацией (например, когда для входа в банк нужен и пароль, и код из СМС. - Ред.), - рассказывает Ольга Медяник. - Второе - законодательное закрепление ответственности банков. Дания показала, что это работает лучше всего. У нас банки могут отказать в возмещении, если клиент «поделился кодом». И наконец - страховой фонд защиты жертв, как в Израиле. Это не только помогает людям преодолеть последствия обмана, но и снижает повторные потери от мошенничества на 84% - человек не впадает в отчаяние и не ищет «быстрых денег».

Еще один важный элемент защиты - система больших данных. Чем больше информации собрано в одном месте, чем оперативнее она передается другим участникам, тем быстрее срабатывает защита.

- Нужны централизованный сбор информации о мошенниках и оперативная блокировка их номеров. Помогать в этом должны и простые люди, сообщая банкам и полиции даже о попытке обмана. Ведь если не удалось обмануть вас, те же аферисты обманут другого, - говорит Святослав Макаров.

ОФИЦИАЛЬНО

«Онлайн-мошенничество пошло на убыль»

«Россия - в числе немногих стран, где онлайн-мошенничество пошло на убыль. Согласно данным МВД, по итогам прошлого года сумма ущерба от таких преступлений снизилась на 4%, а их число - на 12%, - сообщили «Комсомолке» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. - При этом в США в 2025 году ущерб от онлайн-мошенничества вырос на 25%, в Индии - на 24%.

Изменить тренд удалось благодаря слаженной работе правительства и бизнеса. Приняты необходимые законы, реализованы десятки антимошеннических мер, которые востребованы у граждан. Например, самозапретом на кредиты воспользовались более 30 млн человек, самозапретом на оформление сим-карт - свыше 1,8 млн, а жизненной ситуацией «Защита от мошенников» на «Госуслугах» - почти 4 млн граждан».

ВЗГЛЯД ИЗ США

Боязнь русских хакеров и блогеры-разоблачители

Одна из частых легенд, которые используют аферисты в Штатах, - взлом банковского аккаунта… русскими хакерами. Страшилка родилась в 2016 году, когда СМИ раздули историю о том, что якобы российские айтишники помогли Трампу избраться президентом в первый раз. Теперь американские пенсионеры боятся зловредных хакеров из Сибири и позволяют мошенникам установить на свои телефоны приложение, которое «защитит» (а на самом деле украдет) их деньги.

Есть за границей и дропперы - подельники мошенников, которые помогают им забирать наличные у жертв или прогонять деньги через свои счета. В Америке их, например, называют денежными мулами.

Полиция в США активно сотрудничает с блогерами, которые выявляют денежных мулов и отслеживают их связи с организаторами обмана. Блогеры получают отличный контент, а полицейские по их наводке ловят всех участников схемы. В России такое взаимодействие - явление пока редкое.

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