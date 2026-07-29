Мы запоминаем не мозгом, а желудком и кишечником: удивительные выводы нового исследования ученых

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Наши воспоминания хранятся в мозгу, кто же поспорит. А вот кто: профессор Скотт Каноски из университета Южной Калифорнии доказывает, что за воспоминания отвечают в основном желудок и кишечник. Так что поговорка «мне это в печенку впечаталось» почти верна. Статья опубликована не где-нибудь, а в журнале Nature.

ВКУС БАБУШКИНОГО ПИРОГА

Писатель Марсель Пруст писал, что помнит детство через вкус печенья «Мадлен». Согласитесь, хотя память стерла многое, но вкус парного молока, или бабушкиного пирога, вспоминаются на раз. И психологи приведут тысячу и одну причину, почему так. Если воспоминания, полученные через зрения, проходят тщательную цензуру со стороны мозга, то запахи и вкусы поступают в память непосредственно, и остаются там надолго, уверены они. Таким образом, воспоминания все-таки формирует и хранит мозг. Не вкусовые же сосочки языка в самом деле. И уж точно не желудок с кишечником.

А что, если это не так?

ВОЛШЕБНЫЙ НЕРВ

В центре исследования оказался блуждающий нерв, или вагус, о существовании которого вы, вероятно, даже не слышали.

Между тем это самый длинный нерв в организме (точнее, система нервов), который начинается в стволе головного мозга и тянется сердцу, легким и желудочно-кишечному тракту.

И у него много работы. Например, именно вагус регулирует глубину дыхания, частоту сердечных сокращений, стимулирует перистальтику и выработку желудочного сока, а также сигнализирует о сытости и голоде. Вопреки названию, никуда он не блуждает. Просто медики прошлого никак не могли понять, где он начинается и заканчивается.

Но причем тут память?

Ученые утверждают: за воспоминания отвечают в основном желудок и кишечник. Так что поговорка «мне это в печенку впечаталось» почти верна. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

«ЗАПОМНИ ЭТО НЕМЕДЛЕННО»

Группа Скотта Каноски работала с крысами и заметила одно странное явление. Когда крысы вкусно ели, нейроны, передающие сигналы в гиппокамп (эта часть мозга отвечает за обучение и память), выделяли особенно много специального вещества (ацетилхолин). Именно это вещество дает сигнал мозгу - «запоминай». В следующий раз, когда вас будут ругать за то, что вы все забываете, просто сошлитесь на дефицит ацетилхолина. Это, конечно, шутка, а, если серьезно, то казалось, будто именно кишечник требовал от мозга запомнить ощущение вкусной еды.

Так и оказалось. Передаточным каналом выступал именно вагус. Когда ученые его перекрыли, мозг перестал интенсивно формировать новые воспоминания, связанные с едой. Таким образом, команды в самом деле отдавали кишечник с желудком.

Что особенно поражало: кишечник, оказывается, прекрасно разбирается в том, что полезно, что нет. Когда крысам давали питательную пищу, он сигнализировал в мозг, «запомни», а когда сладкую и приятную, но пустую, никаких сигналов не поступало. Таким образом, у нас в организме есть встроенный датчик полезного питания.

Впрочем, оказалось, что кишечник можно обмануть. Однако, ненадолго. Ученым удалось подобрать сочетание жирной и питательной, но не очень полезной пищи, на которую кишечник с желудком выдавали сигнал запоминания. Однако, если крыс так кормили долго, сигнал пропадал. «Хватит», говорил организм.

ЛЕГКИЙ СПОСОБ ПОГЛУПЕТЬ

Хуже всего досталось молодым крысам. Если ученые сызмала кормили их сытно, но не полезно, у них не формировалось отторжения. Однако, наблюдалось нечто еще более удивительное. Снижалась вся память, в целом. Животные как будто тупели, и не могли решать простые задачи (обычно крыс помещают в лабиринт, где они и демонстрируют свои навыки).

Выходит, и у человека, если с детства пичкать мучным да жирным, память пропадет, и он поглупеет? Из этого исследования подобного вывода сделать нельзя, но повод задуматься есть точно. Тем более, что медики уже нащупали такую закономерность – и вот, оказывается, чем она объясняется.

ИЗ ГЛУБИН НАШЕГО ПРОШЛОГО

Скотт Каноски говорит, что открытие поможет распознавать ранние признаки болезни Альцгеймера, ведь ученые давно знают, что страшный недуг начинается именно с дефицита ацетилхолина.

- Выявив, что эта система усиливается сигналами из кишечника, передаваемыми от блуждающего нерва, можно будет использовать эту информацию для разработки новых терапевтических решений, например, стимуляцию блуждающего нерва, - говорит Скотт Каноски.

Вообще, исследователь считает, что ему удалось нащупать нечто очень глубокое, уходящее корнями в далекое прошлое человека. Для животного критически важно уметь находить правильную еду и запоминать, как это делать. Вероятно, именно поэтому память оказалась связана с пищеварением. Хорошо полакомившись, животный предок человека должен был запомнить, что это за еда, как она ему досталась – чтобы затем отыскать ее снова. Это был ключевой фактор выживания.

Так что, когда любители вкусно поесть делятся адресами ресторанов и лавок, они просто повторяют древнейший алгоритм, но на современном уровне. И даже такая «глупая» манера, как фотографировать еду, имеет смысл: если не можем запомнить сами, пусть запоминает наш телефон.

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