Вопрос дня: А вас чем наша медицина удивила?

Современная медицина способна излечить самые сложные заболевания. Пациенты отвечают любовью. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подробно рассказал в эфире Радио «КП», куда держит курс отечественная медицина. Например, активно развивается гериатрия - направление, связанное с долголетием, а наши электронные карты анализирует ИИ. KP.RU решил спросить у своих читателей, а что в отечественной медицине удивило их больше всего?

Даша Чаруша, актриса, композитор, режиссер, сценарист, продюсер:

- У моей подруги пятеро детей, и младшая дочка в 4 года стала храпеть. Однажды пошли на «Щелкунчика», девочка заснула - храп стоял на весь театр! Они отправились в обычную поликлинику и оказалось, что у девочки разрастаются аденоиды - если их не удалить, она может потерять слух. Дочку с матерью положили в одноместную палату, сделали операцию… Вернулись из больницы счастливые. И ведь все это абсолютно бесплатно! Хочется снять шляпу и перед врачами, и перед теми, кто сохранил эту систему в нашем государстве.

Евгений Тишковец, метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

- Сам я с божьей помощью после увольнения из армии ни разу в больницы с чем-то серьезным не попадал. Но сейчас перед глазами история моего племянника, который ушел добровольцем на СВО. Он был тяжело ранен в результате удара беспилотника – позвоночник, ноги серьезно пострадали. Было много операций, реабилитация. А сейчас он уже бегает. Низкий поклон нашим военным врачам!

Роза Сябитова, сваха, телеведущая («Давай поженимся!»):

- Раньше люди старились - и все, про них забывали. А сейчас прекрасное время, когда мое поколение стареет иначе. Очень нравится программа «Московское долголетие»: люди общаются, поддерживают физическую активность, имеют возможность проходить обследования, следить за здоровьем».

Эдуард Махноносов, эксперт по цифровым технологиям в сфере юриспруденции:

- Недавно я за пару часов прошел комплексное обследование органов зрения. Порадовало, что современное медицинское оборудование позволяет очень оперативно и высокоточно проверить здоровье одного из важнейших органов чувств человека.

Татьяна Мараева, читательница «КП» (Пермь):

- Моя дочь Василиса родилась с тяжелым пороком сердца. Состояние ухудшалось, в три года девочка весила всего 10 кг. Тогда врачи решились провести первую в мире операцию по имплантации механического желудочка сердца ребенку с таким весом и возрастом. Все прошло хорошо!

Светлана Мячина, директор Оренбургской библиотеки им Н.К. Крупской:

- Радуют современные стандарты медицины. Например, онкодиспансер в Оренбурге, где мне делали сложную полостную операцию, удивил количеством больных на ранних стадиях. Врачи оперируют в две смены, просто конвейером. И к каждому пациенту внимательное отношение.

Оксана Каменецкая, руководитель регионального отделения Народного фронта в Ярославской области:

– Один из самых удивительных врачей, знакомством с которыми я горжусь, – это Александр Тевяшов, хирург, доцент ЯГМУ. За его плечами уже шесть командировок в зону СВО и приграничные регионы. Александр Владимирович спасает жизни там, куда не каждый рискнет поехать. Одним из пациентов Тевяшова был снайпер. Молодой человек сказал: «Зашейте покрасивее, мне скоро жениться». После того, как бойца выписали, он действительно женился и у него все хорошо.

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