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Звезды28 июля 2026 19:58

Кристина Орбакайте прервала молчание о покинувшем Россию младшем сыне: вот что стало с Дени Байсаровымфото

Кристина Орбакайте после разлуки показала покинувшего Россию Дени Байсарова
Ольга ЛИБГАРДТ
У Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин.

У Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин.

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала уехавшего из России младшего сына. Певица после долгой разлуки воссоединилась в Монако с Дени Байсаровым.

Кристина Орбакайте встретилась с младшим сыном Дени Байсаровым. Артистка путешествует с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым по Европе. Она рассказала, что на днях они переместились из Греции в Монако.

Певица показала, как ее близкие вместе едут в машине. "Нас уже чуть-чуть побольше. Семья разрастается с каждым городом. И все еще впереди", - объявила звезда эстрады. В кадре были Клава и Дени.

Клавдия Земцова и Дени Байсаров.

Клавдия Земцова и Дени Байсаров.

Фото: Кадр видео.

Вероятно, после Монако все отправятся в Испанию. Там сейчас находится старший сын знаменитости Никита Пресняков. Он прилетел из США, где живет последние четыре года. Исполнитель отдыхает с отцом Владимиром Пресняковым и младшими братьями.

Дени избегает публичности.

Дени избегает публичности.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается Дени, то о его жизни мало что известно. Он занимается бизнесом, ведет непубличный образ жизни. 28-летний внук Аллы Пугачевой не женат.