Алла Пугачева четыре месяца была прикована к постели. Фото: Кадр видео.

Алла Пугачева сделала печальное признание в Юрмале. Примадонна рассказала, что несколько месяцев назад с ней произошло несчастье. Она упала, сломала ногу и тазобедренный сустав на Кипре.

Алла Пугачева получила серьезные травмы в конце ноября 2025 года. Певице сделали операции, после которых ей пришлось долгое время лежать. "Я четыре месяца была обездвижена, потому что я упала. Сломала ногу и тазобедренный сустав. И не думала, честно говоря, что я вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать", - поведала звезда о своем несчастье на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле.

Алла Борисовна пережила личный ад. Фото: Кадр видео.

Когда она стала потихоньку вставать, то первое время передвигалась, опираясь на ходунки. Потом стала ходить с палочкой. Народная артистка СССР до сих пор прихрамывает. Каждый шаг дается певице с трудом. Она сильно похудела за время болезни.

"Я действительно очень тяжело это все переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я до сих пор преодолеваю боль", - призналась 77-летняя Пугачева, пережившая личный ад.

77-летняя пенсионерка впервые рассказала, почему ходит с палочкой. Фото: Кадр видео.

Примадонна также опровергла информацию об операции на сердце. Но не скрывает, что состояние здоровья оставляет желать лучшего.

Примадонна почти облысела. Фото: Кадр видео.

Это не единственное несчастье Аллы Борисовны. Певица почти облысела.

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