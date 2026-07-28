У Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кристина Орбакайте впервые за долгое время показала уехавшего из России младшего сына. Певица после долгой разлуки воссоединилась в Монако с Дени Байсаровым.

Кристина Орбакайте встретилась с младшим сыном Дени Байсаровым. Артистка путешествует с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым по Европе. Она рассказала, что на днях они переместились из Греции в Монако.

Певица показала, как ее близкие вместе едут в машине. "Нас уже чуть-чуть побольше. Семья разрастается с каждым городом. И все еще впереди", - объявила звезда эстрады. В кадре были Клава и Дени.

Клавдия Земцова и Дени Байсаров. Фото: Кадр видео.

Вероятно, после Монако все отправятся в Испанию. Там сейчас находится старший сын знаменитости Никита Пресняков. Он прилетел из США, где живет последние четыре года. Исполнитель отдыхает с отцом Владимиром Пресняковым и младшими братьями.

Дени избегает публичности. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается Дени, то о его жизни мало что известно. Он занимается бизнесом, ведет непубличный образ жизни. 28-летний внук Аллы Пугачевой не женат.