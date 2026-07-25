Теперь Хан – больше не прокурор МУС Фото: REUTERS.

Ассамблея государств – участников Римского статута, на основе которого был создан Международный уголовный суд (МУС) в ночь с пятницы на субботу отстранила от должности прокурора МУС Карима Хана, обвиняемого в домогательствах к одной из подчиненных ему женщин-сотрудниц. В России Хан печально прославился тем, что инициировал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Теперь карьере выступившего таким образом в 2023 году на стороне киевского режима прокурора точно пришел конец: за его отставку проголосовали 82 из 125 государств, признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.

КТО ТАКОЙ КАРИМ ХАН, ВЫДАВШИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ ПУТИНА

В первых комментариях, появившихся в мировых масс-медиа рано утром в субботу, отмечается, что нынешнее голосование не просто ставит точку в судьбе зарвавшегося прокурора. Карим Хан и его сторонники понесли политическое поражение. Среди стран, имеющих претензии к британцу пакистанского происхождения, родившемуся в Шотландии в 1970 году и с 1990-х годов раздающему «моральные вердикты» о конфликтах в абсолютно незнакомых ему странах, - Израиль, США, а также некоторые страны бывшей Югославии. Дело в том, что Хан в 2024 году инициировал ордер на арест действующего премьера Израиля Нетаньяху, а в 1990-х помогал готовить обвинения сербам в рамках так называемого Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Что же касается России, то она еще в 2023 году моментально рассмотрела в «ордере на арест» своего президента не только политическую провокацию, но и противоправное деяние. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело, увидев в действиях Карима Хана попытку привлечь невиновных к уголовной ответственности. Впрочем, в его действиях было и, цитируем СКР, «приготовление к нападению на представителя иностранного государства». Российские следователи резонно увидели отягчающее обстоятельство в том, что Хан преследовал россиян «с целью осложнения международных отношений». Ордер находящегося в далекой Гааге суда мог поставить российского президента под угрозу ареста в тот самый момент, когда Путин предпринимал шаги к мирному решению украинского конфликта: готовился его визит в Южную Африку (а она входит в юрисдикцию Международного уголовного суда); многие засомневались в визите Путина в признающую МУС Монголию.

Скажем сразу: ничего у Хана и его подручных не получилось. Визит российского президента в Монголию состоялся и прошел без сучка и задоринки. Показательно, что в сегодняшних западных комментариях к позорному для Хана голосованию история с его обвинениями в адрес России даже не упоминается. Похоже, провал той попытки горе-прокурора прославиться сегодня признают все.

Госсекретарь США Марко Рубио обещал закрыть Международный уголовный суд Фото: REUTERS.

КОНФЛИКТ МУС С США И ДРУГИМИ СТРАНАМИ

Больше споров и комментариев привлекает конфликт Международного уголовного суда, который столько лет и так неудачно представлял Хан, с «мировым большинством». Возникла уникальная ситуация: за неуважение к ним против МУС восстали не только США и Израиль, но и обычно оппонирующие американцам и израильтянам страны «третьего» мира. Госсекретарь США Марко Рубио обещал закрыть Международный уголовный суд, хотя ни США, ни Израиль не входят в юрисдикцию МУС, так как не подписывали и не ратифицировали (как и Россия) Римский статут. В субботу из Римского статута вышла Венесуэла. У нее своя претензия к МУС, под которой могла бы подписаться и Россия: за несколько десятилетий своей работы МУС привлекал в ответственности почти исключительно президентов стран «мирового большинства» - государств Африки, Латинской Америки, бедных стран Азии. А как насчет лидеров стран Северной Америки и государств Евросоюза? Исключением стал ордер на арест союзники глобального Запада – израильского премьера Нетаньяху.

КАРИМ МУС И СЕКСУАЛЬНЫЙ СКАНДАЛ

Карим Хан и его адвокаты решили прикрыться именно этим фактом: они упирали на то, что обвинения против Хана в сексуальных домогательствах появились именно в те дни, когда он в 2024 году работал над «делом Нетаньяху». Впрочем, обвиняющая Хана женщина-мусульманка разоблачила эту стратегию своего обидчика: она дала показания о том, что Хан пытался «давить» именно на её «исламскую солидарность» в борьбе с Израилем. Прокурор говорил своей подчиненной: если расскажешь о моих приставаниях, это сыграет на руку Нетаньяху. Но потерпевшая не стала молчать, и ассамблея государств – участников Римского статута поддержала её. Теперь Хан – больше не прокурор МУС. А значит, было бы логично пересмотреть и решения судей МУС, принятые на основе бумажек, подготовленных этим ныне дискредитированным типом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный прокурор МУС оказался в центре возмутительного скандала: и эти люди требуют арестовать Путина

Названа причина отстранения от должности прокурора МУС Карима Хана: речь о сексуальном скандале