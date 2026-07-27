Вопрос дня: А что вы считаете главными достижениями России за последние годы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Виталий МИЛОНОВ, депутат Государственной Думы:

- Изменением государственной политики в сторону народосбережения и поддержки многодетных семей. А также стратегией на технологический суверенитет. Мы делаем так, чтобы даже в условиях блокировок и санкций обеспечить необходимые потребности для развития нашей страны.

Ян ХАЙЦЕЭР, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Наше огромное достижение - цифровизация государственных услуг. Многофункциональные центры (МФЦ), которые открылись повсеместно, сильно облегчают людям жизнь, экономят всем нам огромное количество сил, времени и нервов.

ГОРЫНЫЧ, командир роты БПЛА:

- Я горжусь, что в это непростое время народ сплотился (к сожалению, не весь) и стойко с мужеством идёт к победе. Многие ушли на фронт с оружием в руках, а их близкие создали фронт в тылу.

Юрий ДАВЫДОВ, рок-музыкант, основатель группы «Зодчие»:

- Чемпионат мира по футболу в 2018 году! Это невероятное достижение. Этот праздник внес сумятицу в ряды наших врагов, показав Россию с лучшей стороны. Думаю, во многом благодаря этому враги так и не могут выступить против нас единым фронтом.

Виктор ВОРОПАЕВ, руководитель Центра коллективного пользования «Международной сети телескопов для научных и прикладных задач»:

- Работой людей по восстановлению 31-й площадки космодрома Байконур. Незримые герои за три месяца починили то, что грозило нас оставить без полетов на два года.

Мариам ЮЗБАШЯН, кандидат юридических наук, специалист по космическому праву:

- Горжусь тем, как продвигается разработка лунной атомной электростанции. Это новый этап развития космонавтики. У России есть отличный шанс опередить конкурентов.

Оксана ПУЧКОВА, учитель географии, региональный эксперт Агентства стратегических инициатив:

- Нашими паралимпийцами, их силой духа и волей к жизни. А еще – нашими достижениями в ядерной и квантовой физике, тем, как наши ученые дают ответы на самые главные вопросы мироздания. И знаете, у нас вообще очень классные люди.

Наталья НАУМОВА, психолог, семейный психотерапевт, член «Союза психотерапевтов и психологов»:

- Прорывами в науке и технологиях. «Бюро 1440» запустило вторую низкоорбитальную группировку спутников. А медики разработали технологию протонной терапии для борьбы с онкологическими заболеваниями. И, безусловно, разработки в сфере ИИ: компании внедряют генеративные нейросети в свои сервисы.

Андрей АСТАЙКИН, историк:

- Потрясающими достижениями наших археологов! Так, в Переславле Залесском в соборе нашли надпись, в которой упомянуты все убийцы Андрея Боголюбского, причем о двоих наука не знала. А раскопками в Ярославле восстановили картину жизни города сразу после его разгрома Батыем.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, экономист:

- Скорее надо говорить не о достижении, а о доказательстве тезиса, что рыночная экономика - штука очень живучая. Что ты с ней не делай, она находит способы восстановиться. Прямо хоть в учебник экономической теории вставляй. Когда-нибудь российский кейс там обязательно будет.

Владимир СЕЛИВАНОВ (VAVAN), актер и певец, звезда сериала «Реальные пацаны»:

- Развитием внутреннего туризма и патриотического воспитания. Когда мы снимали клип «Россия», то главную роль сыграл герой России Александр Головин, а его ребята из «Юнармии» приняли участие в съемках. Это привлекает внимание к тому, как интересно и комфортно стало путешествовать по России, насколько она необъятна и прекрасна. Реставрация исторических зданий, открытие новых парков, налаживание транспортного сообщения - все это мотивирует еще больше изучать место, где мы живем.

Дмитрий ПУЧКОВ «Гоблин»:

- Практически всем советским периодом: прекрасная система образования, масса социальных завоеваний и технологических прорывов.

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, знаток, телеведущий:

- Больше всего я горжусь тем, что наша страна на протяжении нескольких поколений была первой в мире по скорости технического и культурного развития. За исторически ничтожный срок она прошла путь от массовой неграмотности до великой науки, атомной энергетики и первого полета человека в космос. Мы не просто наверстывали чужой опыт - во многих областях сами указывали человечеству дорогу вперед.

Евгений ФЕКЛИСТОВ, солист группы «Конец фильма»

- Наша страна дала миру не только великие произведения и открытия, но и новый масштаб человеческих возможностей. В нас соседствует и сдержанность и необузданный порыв, долготерпение и способность в решающий момент пойти до конца, внешняя суровость беззащитная сердечность. Русский человек - это пламя, такой взрыв, из которого всё может быть. Наше знаменитое «авось» иногда оборачивается беспечностью, а иногда - отвагой идти туда, где до тебя еще никто не был. Без этой доли безрассудства, вероятно, не осваивали бы огромные пространства, не доходили до Тихого океана и не шагнули бы столетия спустя в космос.

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