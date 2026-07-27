Сегодня ночью Вооруженные силы России продолжили выжигать военные объекты в морских портах Украины, которые используются в для доставки грузов ВСУ. Фото: Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженные силы России продолжили выжигать военные объекты в морских портах Украины, которые используются в для доставки грузов ВСУ.

«В порту «Николаев» российскими ударными дронами поражены два сухогруза – в момент разгрузки грузов военного назначения», - отмечается в сообщении.

Дроны ВС РФ точно поражают цели в Николаевской и Донецкой области

Но намного больше работы у операторов БПЛА сейчас на передовой в Донецкой области, куда часть этих заморских грузов уже успели доставить.

На кадрах можно увидеть, как операторы БПЛА 25-й общевойсковой армии, входящей в группировку «Запад», продолжают эффективно препятствовать попыткам ВСУ провести ротацию войск на позициях в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики.

«Кадры объективного контроля подтверждают результативность FPV-дронов, уничтожающих противника при попытках продвижения. Средствами воздушной разведки в режиме реального времени осуществлялся контроль уничтожения целей», - комментируют в Минобороны России.

Также можно увидеть ликвидацию операторами FPV-дронов из соединения специального назначения группировки войск «Центр» в населенном пункте Сергеевка ДНР скоплений живой силы и наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ. На видеозаписи из «Южной» группировки войск - поражение групп украинских боевиков в Краматорском районе.

«В населенном пункте Куртовка операторы БПЛА обнаружили замаскированное укрытие, по которому был нанесен удар силами 17-й артиллерийской бригады. В Клиновом и Николайполье артиллерия и ударные дроны уничтожили еще несколько укрытий боевиков. А еще подбили два американских автомобиля «Хамви», которые использовались для связи и снабжения подразделений противника», - перечисляют в военном ведомстве.

О том, как работает без остановки расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Запад» на Карснолиманком направлении рассказывает заместитель командира взвода БПЛА с позывным «Турбо». Во время интервью его подчиненные уничтожили австралийский бронеавтомобиль «Bushmaster».

На видеозаписи можно заметить, как барражирующий боеприпас, пикируя, нанес удар точно в уязвимую верхнюю полусферу корпуса бронеавтомобиля, вызвав детонацию боекомплекта и полное возгорание машины.

Дроны наших воинов преодолевают системы РЭБ и ПВО противника, точно поражая цели. Применение дронов-камикадзе и других ударных БПЛА позволяет российским операторам срывать контратаки, ротации, а также поставки боеприпасов и личного состава противника.

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