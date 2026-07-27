Наши воины заставили драпать украинских боевиков Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны России сообщает об освобождении силами группировок войск «Восток» и «Центр» двух сел. Наши воины заставили драпать украинских боевиков из Коммунаровки Днепропетровской области и Торское Донецкой Народной Республики.

За минувшие сутки воины группировки войск «Север» уничтожили более 210 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 210, «Южной» группировки войск - 230, группировки войск «Центр» - 365, «Восток» - 380, «Днепр» - 40.

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Кроме 1435 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый также лишился за 24 часа: десяти бронемашин (в куче металлолома - бронетранспортер М113 из США), двух орудий, а также 85 автомашин.

Авиацией, дронами, крылатыми ракетами и артиллерией наши воины нанесли поражение логистическим центрам, цехам по производству БПЛА, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также казармам украинских боевиков и иностранных наемников в 147-ми районах.

Силами ПВО за сутки были сбиты: пять управляемых авиабомб и 498 дронов ВСУ самолетного типа.

Отметим, что уже вторые сутки киевский режим набирает не более 500 ударных дронов дальнего действия для атак на российские города. Очевидно, сказывается «прожарка» украинско-американских предприятий по производству дронов в Киеве и морских портов в Одесской области, куда отгружались заморские компоненты для их сборки.

Напомним, только на двух предприятиях в Киеве собирали в месяц тысячу разведывательных и ударных беспилотников «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 27 июля 2026 года уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

190438 - дронов.

667 - ЗРК.

30325 - танков и бронемашин.

1766 - РСЗО.

35925 - орудий.

67581 - единица спецтехники.

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