С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в России стартует эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для получения социальных льгот многодетными семьями, пенсионерами, инвалидами и студентами.
После привязки карты к аккаунту на Госуслугах государственные льготы будут предоставляться по ней автоматически. Об этом рассказал Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Подписанное премьером постановление размещено на официальном сайте правительства.
Чтобы привязать получение социальных льгот к карте «Мир», нужно будет зайти в свой аккаунт на «Госуслугах». После привязки карты все положенные конкретному человеку льготы автоматически подтянутся из всех государственных информационных систем: это и льготный проезд в городском и пригородном транспорте, посещение учреждений культуры, скидки в аптеках и магазинах.
- В итоге все льготы, на которые гражданин имеет право, будут применяться при использовании карты, - рассказал вице-премьер руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Он также сообщил, что к системе подключат и разные коммерческие компании.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Компании будут предоставлять скидки в продуктовых магазинах, при оплате лекарств и так далее. При этом идентификатором будет являться банковская карта. Не нужно будет с собой носить бумажное удостоверение, - сказал Григоренко.
Он отметил, что Госуслуги - один из главных цифровых сервисов в России. На портале зарегистрировано более 120 миллионов человек. Больше 95% населения старше 14 лет является активными пользователями портала.
Григоренко пояснил, что правительство ставит задачу максимально упростить и сделать удобными доступные на Госуслугах сервисы и услуги, которых уже более двух тысяч.
- Мы их переводим в жизненные ситуации. И активное улучшение портала идет исходя из обратной связи от наших граждан. Все улучшение строится по принципу: что нашим гражданам удобно, то мы и делаем, - заявил Григоренко, отметив, что граждане обращались с запросом на упрощение получения социальных льгот. По словам Григоренко, сейчас существует «несколько тысяч видов различных льгот, которые предоставляются гражданам, причем разными способами: по бумажным удостоверениям, региональным картам и так далее».
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В итоге многие люди порой даже не знают обо всех положенных им льготах. Автоматическое предоставление льгот с помощью привязки карты «Мир», на которую автоматически будут перечисляться все положенные платежи и предоставляться скидки, как полагают в кабмине, поможет решить эту проблему.
В правительстве отмечают, что карта «Мир», «с помощью которой жители страны уже получают пенсии и социальные выплаты, будет использоваться для подтверждения льгот без передачи чувствительных персональных данных, что особенно актуально для некоторых категорий льготников».
Пилотный проект для начала коснется трех регионов страны: с 1 августа он стартует в Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкортостане. Как сообщил Григоренко, после этого будут подведены результаты (насколько сервис удобен гражданам и оправдывает ли себя). Если эксперимент жителям трех регионов понравится, то решение будет масштабировано на всю страну.
При этом Григоренко уточнил, что цифровые решения не отменят существующие правила и процедуры получения социальных льгот. Привязка карты «Мир» для получения льгот - лишь дополнение.
- Гражданин сам будет вправе выбрать любой способ получения льгот и сервисов, - отметил Григоренко.
Выслушав доклад Григоренко, Михаил Мишустин отметил, что важно получить обратную связь от людей и только после этого принимать решение о введении нового сервиса по получению социальных льгот уже по всей стране.
Фото: REUTERS.
Реализацией пилотного проекта занимаются Минцифры (координатор проведения эксперимента), Федеральное казначейство, «Национальная система платежных карт», Фонд пенсионного и социального страхования, Минтранс, Минтруд и региональные власти.
В постановлении, подписанном премьером, говорится, что после завершения эксперимента (не позднее 15 апреля 2027 года) все ответственные за него госорганы и структуры должны будут представить свои предложения по дальнейшему использованию карт «Мир» для получения россиянами социальных льгот и услуг.
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