Бионический глаз вернул зрение, а мозговой имплант позволил управлять инвалидной коляской силой мысли

Даже полностью незрячий человек с помощью высоких технологий сможет читать. Фото: Tatiana Ivleva//Shutterstock/Fotodom

Нейротехнологии, призванные помогать людям с ограниченными возможностями, кажется, выходят в практическую плоскость. Стартап Science Corporation, возможно, уже в этом году начнет серийное производство «искусственного глаза»: он вернет зрение безнадежно незрячим. А знаменитая компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала коляску для маломобильных людей, которая управляется силой мысли.

ВЧЕРА НЕ ВИДЕЛ – СЕГОДНЯ ПРОЧИТАЛ РОМАН

Возвращение зрения даже в самых тяжелых случаях – традиционная стезя для нейротехнологических компаний. Одной из первых о такой технологии заявила компания Илона Маска Neuralink (проект Blindsight). Принцип такой: некий чип передает картинку прямо в кору головного мозга, минуя поврежденные нервы, идущие от глаза. Технология уже прошла испытания на приматах, и на этот год запланированы клинические тесты.

Но, похоже, другой американский стартап, Science Corporation, опередил. В его активе – доброволец, который только что закончил чтение 300-страничного романа (а еще вчера не видел совершенно ничего). А главное, Science Corporation только что получил разрешение ЕС на лечение пациентов. То есть клиническая практика начинается. Первых пациентов, видимо, примут в Германии.

В основе лежит бионический глаз Prima, рассказывает руководитель компании Макс Ходак, и он поможет в первую очередь пациентам с запущенной макулярной дегенерацией (макулодистрофией). Этот недуг «ответственен» за 90% случаев клинически признанной слепоты в пожилом возрасте. Речь идет о повреждении центра сетчатки. Сначала изображение становится нечетким, потом искажается. В итоге человек не видит вообще ничего, кроме «света» (то есть «темнота» не наступает). Хотя Prima поможет и тем, кто потерял зрение вовсе, «до черного поля», Макс Ходак сделал ставку именно на макулодистрофию, поскольку таких пациентов больше, и можно наработать хорошую клиническую практику.

Макс Ходак - руководитель компании, создавшей бионический глаз Prima Фото: REUTERS.

КРАСОК ПОКА МАЛОВАТО

Принцип мы уже описали. Интересный момент: чип, размещаемый на сетчатке, «видит» в ближнем инфракрасном свете. Так удобнее технологически. Соответственно, пациенты получают «сверхспособность» узреть невидимый диапазон спектра. Так, нажатие на пульт дистанционного управления телевизором будет восприниматься как ослепительная вспышка. В остальном картинка неотличима от обычного света, за исключением того, что мир несколько беднее красками. Но Ходак говорит, что в будущем даст полноценное цветное зрение.

Важный момент: люди не становятся «тепловизорами» и не в состоянии увидеть нагретый чайник как яркое пятно. Тепловые лучи расположены в дальнем конце инфракрасного спектра, и там совершенно другие принципы формирования изображения.

Тот самый доброволец, который закончил чтение романа – из Франции. Компания работала и с австралийцами: те прислали собственноручно выполненные рисунки с натуры (чем доказали, что видят хорошо), а еще видео, где еще вчера незрячие люди разгадывают кроссворд.

Макс Ходак признает, что компания еще в начале пути. Пациенты словно смотрят на мир «через тонкую соломинку», не скрывает он. Но лиха беда начало. Есть куда расти, точнее, падать, и в плане стоимости. Пока одна операция обходится в сотни тысяч евро. Но Ходак рассчитывает, что, когда проект выйдет на промышленные рельсы, Science Corporation заключит соглашение со страховыми фондами и богатыми клиниками, которые покроют (для пациента) львиную долю стоимости.

ЧТО НЕ ПОДЕЛИЛ С МАСКОМ

Некогда Макс Ходак вместе с Илоном Маском основали компанию Neuralink. Но в 2021-м Ходак ушел, создав свою фирму. Причины разрыва никогда официально не комментировались, но западные журналисты все раскопали, конечно же.

Некогда Макс Ходак вместе с Илоном Маском основали компанию Neuralink. Но в 2021-м Ходак ушел, создав свою фирму. Фото: REUTERS.

Во-первых, Ходака напрягали завиральские идеи Маска о «трансгуманизме» и «создании космических людей новой формации». Ходак хотел работать с реальными пациентами и реальными недугами.

Во-вторых, Маск постоянно делал «яркие» заявления вроде «мы научились лечить от аутизма силой мысли», после чего требовал от Ходака сбычи мечт, а, поскольку в компании даже таких планов не было, сие оказывалось не реальным, и Ходак вроде как в дураках.

Наконец, Ходака, как многих соратников Маска, напрягал хаотичный стиль управления с криками на планерках, принятием решений и их отменой. В конце концов Ходак решил, что сам создаст свое дело и справится не хуже.

ЕХАТЬ СИЛОЙ МЫСЛИ

Разрыв с товарищем, вероятно, отрезвил Маска. Во всяком случае, Neuralink – единственный актив миллиардера, рыночная стоимость которого растет (да еще как растет), при том, что сам Маск, после вроде бы удачного IPO Space X, быстро утратил надежды инвесторов, и за считанные недели «обеднел» вдвое (да, он больше не триллионер).

Акции просто так расти не будут, и вот пример обещающей разработки: коляска для маломобильных людей, управляемая силой мысли. Устройство рассчитано на людей, которые не могут даже нажимать на рычаги управления.

Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала коляску для маломобильных людей, которая управляется силой мысли. Фото: кадр видео

Коляска едет, куда подумает хозяин, ускоряется и замедляется, а также меняет конфигурацию (наклон спинки и подголовника).

Чтобы такое получить, пациенту придется согласиться на внедрение внутрь черепа чипа N1, соединенным с мозгом 1024 проводами (суммарно все тоньше волоса). От головы к коляске при этом ничего не идет, чип общается с нею по радио.

Но как мысль становится действием? Тут не обошлось без машинного обучения. Сначала система привыкает к тому, что, когда человек думает, «поеду налево», активизируются одни нейронные связи, а «направо» - другие. Теперь мысль формализована, это просто последовательность сигналов, и чип подает команду электромотору. Интересно, что пользователь видит свое намерение на экране. На нем – синее поле и курсор. Если человек понимает, что он подумал что-то не то, и налево ехать не надо, он заранее поймет это по положению курсора и передумает.

А в целом, как и в вождении автомобиля, важна привычка. Добровольцы говорят, что сначала движение коляски выходило резковатым, но – быстро освоились.

Вот только и о стоимости (понятно, что заоблачная), и о времени, когда такие коляски будут предлагать в больницах, говорить рано. Даже клинических испытаний еще не было. Маск все-таки остается Маском: ему важнее прототип, а внедрение – это скучно, и он бежит дальше.

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