Вопрос дня: А вы с аферистами общаетесь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Александра Пожарская, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта:

- Лично я с ними разговариваю много и подолгу. В целях изучения. Но я точно знаю, что это мошенники, а мой телефон нашпигован всякими программами, которые не позволяют им ничего сделать. Как говорится: трюки исполняются профессионалами, не повторяйте в домашних условиях.

Евгений Харламов, адвокат, бывший начальник криминальной милиции одного из районов Москвы:

- Я почему-то сразу понимаю, когда звонят мошенники. 5-7 секунд разговора достаточно. Никогда не общаюсь с ними - блокирую номер и отправляю мобильному оператору информацию, что это нежелательный звонок. А если вступать в диалог, бог его знает, что в наш век ИИ потом смоделируют из твоего голоса.

Андрей Безруков, полковник СВР, бывший разведчик-нелегал:

- Сразу прекращаю разговор. Этих людей выдают голоса: они звучат фальшиво и в то же время с каким-то тюремным напором. Те, за кого они себя выдают - сотрудники соцведомств, чиновники, если уж звонят, общаются по-другому.

Анастасия Волочкова, балерина:

- У меня была история, связанная с мошенниками, когда мне взломали телеграм. С тех пор я очень осторожна и просто не отвечаю, если вижу, что звонок с незнакомого номера, и задают какие-то странные вопросы. Я человек добрый, поэтому никогда не грублю. Всегда интеллигентно со всеми общаюсь.

Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики:

- Трубку не бросаю, но стараюсь как можно быстрее закончить разговор. Переиграть их, посмеяться над ними – не мое, жалко времени. Говорю «до свидания» и отключаюсь. В то, что мой голос может быть записан и использован, например, для взятия кредита, не особо верю, но стараюсь «да» не говорить.

Руслан Исаев, врач-психиатр, нарколог, к.м.н., президент Независимой наркологической гильдии:

- С мошенниками я обычно разговариваю коротко: «спасибо, до свидания» и сразу заканчиваю разговор. Это вопрос бережного отношения к своему времени: эти несколько минут гораздо полезнее потратить на действительно важные и полезные дела.

Артем Павлов, психолог, эксперт по анализу поведения:

– Следую двум правилам: класть трубку, как только появилось подозрение, и не сообщать коды из СМС. Недавно звонили по схеме с домофонами. Назвали подъезд, квартиру, предложили выбрать код и прислали три варианта из Госуслуг. Все стало ясно.

Алена Морозова, активный участник сообщества «Родные-Любимые» Движения Первых в Татарстане:

- С ними разговор короткий. Зачастую определить мошенника можно по голосу, он неуверенный либо слишком артистичный — лживый. Как только понимаю, что речь идет на непонятную для меня тему, бросаю трубку и отправляю в черный список.

Франческа де Бардин, американская пенсионерка, переехавшая в Россию:

- Если мне звонят насчет банковских переводов, посылок или кодов подтверждения, я отвечаю: «Извините, не говорю по-русски», и вешаю трубку.

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