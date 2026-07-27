Во вторник 28 июля Трамп в Вашингтоне встретится с Зеленским. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Во вторник, 28 июля, Трамп в Вашингтоне будет принимать Зеленского, который приедет на прощание с большим другом Украины и злейшим врагом России сенатором Линдси Грэмом*. В Вашингтоне соберутся сливки русофобского Запада, и гость из Киева заранее принялся вещать, что только незалежная способна защитить весь мир от российских «сил зла».

ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА 28 ИЮЛЯ: ЧТО ЕЙ ПРЕДШЕСТВУЕТ

На выходных Зеленский не без дерзости выставил Трампа наивным верхоглядом. И это прямо перед встречей Зеленского и Трампа 28 июля 2026 года. Глава Белого дома в соцсети написал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время их недавней встречи в Пекине заявил, что Китай «ни при каких обстоятельствах» не будет поставлять оружие Ирану. Также Трамп сообщил: президент России Владимир Путин заверил его, что Москва тоже не будет продавать Тегерану оружие. «Две страны, на мой взгляд, не вовлечены в этот вопрос», - заключил Дональд.

Но Зеленский поправил президента США в своем посте - наверное, для того, чтобы Трамп не прикидывался, что не услышал предупреждение из Киева. Нет, пусть все знают, какая угроза нависла над Штатами!

Мол, с начала июля российские спутники активно ведут наблюдение за странами Персидского залива и американскими военными объектами в регионе, а снимки передают Ирану. Именно это помогает Тегерану наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке.

19 и 20 июля четыре авиабазы, в том числе две в Бахрейне, одна в Иордании и одна в Кувейте, находились в зоне видимости российских спутников, утверждал Зеленский. Именно по ним иранцы и шандарахнули.

ПРЕЗИДЕНТ США ОБЯЗАН БЛАГОДАРИТЬ КИЕВ?

Поражает разведывательная мощь Киева, простирающаяся далеко в космос. Ведь это как пристально надо следить за российскими спутниками, чтобы точно фиксировать, где и когда они пролетают, да еще засечь, что за снимки и куда передают. У американцев таких возможностей точно нет. Вот и благодушествует Трамп, веря на слово Москве и Пекину.

Но Зеленский все видит, все знает! Уж он-то раскроет глаза Трампу именно в Овальном кабинете, где полтора года назад Дональд унижал его и предлагал почаще говорить Вашингтону «спасибо». Теперь сам хозяин Белого дома прямо-таки обязан благодарить Зеленского за то, что он раскрыл ему глаза на истинное положение дел.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Благодарность главарь киевского режима намерен получить не только за слова, но и за дела. В субботу Украина ударила по судам в Каспийском море, которые, по уверениям Киева, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Пока европейские хлюпики трусливо отказывали американцам в использовании баз НАТО для атаки на Иран, Зеленский вступился за Штаты и пресек поставки российского оружия воюющим с Трампом аятоллам. Вот какой он храбрый! И как же без него?

Очевидна попытка Киева встрять в американо-иранскую войну в качестве незаменимого союзника Трампа. Недавно Украина навязывала своих инструкторов и беспилотники и своих инструкторов странам Персидского залива. Теперь пришла очередь осчастливить и США. Вот тогда они поймут, что войну в Иране им не выиграть, если они не откликнутся на бескорыстную помощь Украины и не передадут ей перехватчики для систем Patriot.

В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА

Однако есть нюанс. В Тегеране уже выразили Киеву официальный протест в связи с украинской атакой. Но многие там сочли столь сдержанную реакцию недостаточной. Ответ на украинский «фейерверк в Каспийском море», предлагают иранские политики, должен прозвучать в Черном.

Но не только Ближний Восток спасется Украиной. Зеленский заверил и Дальний Восток, что не оставит его в беде. «Россия помогает Северной Корее учиться вести войну, совершенствовать свое оружие и получать реальный боевой опыт его применения, - заявил он в субботу вечером. Это угроза для всех в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет. Мы этому противостоим».

Поставить себя в центр мировых событий – вот страстное желание Зеленского, чтобы удерживать фокус международного внимания на Украине, не дать ему сместиться на другие регионы и проблемы. Причем способом удержания этого внимания он выбирает один – вмешательство во все конфликты, которые Запад ведет с Россией или ее союзниками. Меньше всего при этом его заботит прекращение войны на самой Украине.

Есть в «Операции Ы…» сцена, в которой попавший на 15 суток герой, хлебнувший лиха на стройке в качестве помощника Шурика, при разводе на работы утром после каждой заявки предлагает себя – «Я, я, я!»

Сейчас Зеленский его очень напоминает. Война с Ираном – я! Конфликт с Северной Кореей – я! Война с Россией до победного конца – я! Только бы воевать, ничего другого он уже делать не способен.

*Признан в РФ экстремистом и террористом.

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