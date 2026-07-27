Обмануть Россию не получится: почему так важен разговор между Путиным и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьером Армении Николом Пашиняном Фото: REUTERS.

Утром в понедельник Дмитрий Песков объявил журналистам: вечером у Президента России запланирован важный международный телефонный разговор.

Нет, это не очередные переговоры с Трампом. Это куда ближе к нам, ближе и ценнее. Это Армения, наш братский народ. Да и разговор в итоге поучился действительно острым: об армянских товарах и стремлении Еревана в Евросоюз...

ФРУКТОВО-КОНЬЯЧНАЯ БОЛЬ

Беседа началась около шести вечера. По ее итогам первой с официальными заявлениями вышла армянская сторона.

- Собеседники обменялись мнениями по повестке отношений Армения - Россия, в частности, относительно возникших в двусторонних экономических отношениях проблем, - написала пресс-служба премьера Пашиняна.

Что за проблемы?

В мае Россия начала вводить ограничения на продукты армянского экспорта из-за грубых и систематических нарушений фитосанитарных норм (иначе говоря, продукты могут быть некачественными или опасными). Сегодня список «запрещенки»… примечательно богат:

1. Цветы

2. Минеральная вода

3. Коньяк и вина

4. Овощи и клубника

5. Рыба

6. Фрукты с косточками и виноград

7. Картофель, баклажаны, семечковые, сухофрукты

8. Молочные продукты и сыры

Из-за этого армянские фермеры уже выходят на массовые акции протеста - например, в июле возмущенные аграрии перекрыли трассу в Иран. Тонны огурцов и помидоров гниют, производители не покупают - ведь и сырой, и переработанный продукт поставлять-то некуда! Обещавшая помочь Европа с барского плеча покупает крохи. Премьеру пришлось реагировать.

Поэтому инициатором разговора стал именно Ереван.

ОТВЕТ ИЗ КРЕМЛЯ

О возникших проблемах с экспортом Никол Пашинян и рассказывал Владимиру Путину. В конце даже заявил, что введенные ограничения «противоречат договорно-правовой базе между Арменией и Россией» и «нормам Евразийского экономического союза» (ЕАЭС).

Того самого союза, из которого Ереван все никак не решается выйти!

Ответ из России Никола Воваевича не обрадовал.

- Владимир Путин… акцентировал необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС, - говорится в официальном сообщении Кремля.

Москва еще раз напомнила Еревану: не руководство страны, а люди должны решать, куда они хотят идти. Ведь после референдума отношения между странами могут в корне измениться. Владимир Путин уже говорил: и за газ, может, придется платить вместо 180 евро целых 500 евро. И торговые отношения будут пересмотрены. И граждане Армении могут лишиться особых привилегий при въезде в Россию...

Иначе говоря, Кремль ясно дал понять: Москва хочет понять решение армянского народа. А Ереван в очередной раз попытался его отложить.

- Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС, - говорится в официальном заявлении армянской стороны.

ЧТО ЗНАЧИТ РАЗГОВОР ПУТИНА И ПАШИНЯНА?

Россия с апреля, когда Пашинян лично приезжал в Москву, повторяет: нам нужно официальное, окончательное решение. А армянский премьер признаваться, что собирается порвать с Россией, не хочет. В Европу удобно въезжать на дешевом российском газе, за счет прибыльной торговли с другом и соседом.

Удобно обещать своему народу бешеные барыши, рассказывать, как европейский бизнес начнет вкладываться в Армению. И не замечать, что фермеры понесут огромные убытки, что армянские коньяки, цветы и вина никому в Европе не нужны.

И Кремль дает понять Еревану: обмануть братский народ России, обмануть свой народ - не получится…

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