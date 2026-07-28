Врачи вынесли вердикт: что теперь будет с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева была обездвижена. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева после падения и перелома ноги четыре месяца была прикована к кровати. Страх никогда больше не встать на ноги довел ее до панических атак. Но 77-летняя певица нашла в себе силы подняться. Примадонна надеется на полное восстановление. Но впереди у нее долгий путь. О том что ее ждет дальше, рассказали врачи.

Алла Пугачева была практически обездвижена из-за перелома ноги и тазобедренного сустава. Потом она стала передвигаться с помощью ходунков. Когда стало легче, ограничилась палочкой.

Впереди у Примадонны трудный путь восстановления. Согласно медицинской статистике, переломы шейки бедра - одна из самых распространенных и опасных травм у пенсионеров

"Это связано с остеопорозом. Кости становятся более хрупкие. Любая травма может привести к перелому. Пожилые люди лежат в специальной конструкции", - объяснил терапевт Лев Авербах.

Он предположил, что Алле Борисовне могли не делать операцию. Учитывая, что у певицы давние проблемы с сердцем, возможно, врачи посчитали это слишком рискованным. "Долго лежала. После операции быстро встают, на костылях ходят, и конструкция держит. А она лежала, видимо ждали, когда само восстановится", - размышляет врач.

Алла Борисовна пережила личный ад. Фото: Кадр видео.

Авербах подчеркнул, что ускорить процесс сращивания кости извне невозможно. "Должна образоваться костная мозоль, и она образуется в определенные сроки, ни раньше, ни позже. Ничем ты не поможешь. С возрастом и с остеопорозом сроки дольше", - сказал терапевт.

В свою очередь, нейрохирург Владимир Голубев отметил, что при переломах шейки бедра в пожилом возрасте операция жизненно необходима. "Только эндопротезирование сустава. Шейка бедра очень плохо срастается в любом возрасте, а у пожилого человека - особенно", - цитирует Woman.ru травматолога-ортопеда.

Он подчеркнул, что операцию нужно стараться провести буквально в первые 24 часа после перелома. Тогда шансы на выздоровление лучше и выше. А если затянуть, то могут обостриться другие болячки. Среди осложнений он назвал тромбозы, пролежни, пневмонию. "Одно за собой потянет другое", - высказался доктор.

Голубев заявил, что при переломах шейки бедра постельный режим крайне вреден. После операции нужно сразу расхаживаться.

Полное восстановление может занять до полугода. Сейчас прошло восемь месяцев с момента травмы. Пугачева пока ходит с палочкой.