Киркоров перевез прах мамы и бабушки из Болгарии в Россию: На Троекуровском кладбище певец перезахоронил близких людей

Филипп Киркоров Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

59-летний народный артист РФ Филипп Киркоров перезахоронил прах близких людей. Теперь мама и бабушка Киркорова покоятся в одной могиле с его папой — на Троекуровском кладбище города Москвы. Перезахоронение только что состоялось, пока на могиле установлены памятные таблички. Рядом с табличкой памяти Бедроса Киркорова (1932—2025), появились ещё две — Виктория Киркорова (1937—1994), Лидия Лихачёва (1910—1987). Через некоторое время Филипп Киркоров установит памятник на семейном захоронении.

Семейное захоронение на Троекуровском кладбище: на могиле Бедроса Киркорова появились еще две таблички — Виктории Киркоровой и Лидии Лихачевой. Кадр видео Андрея Флора

Ранее мама и бабушка артиста по материнской линии были похоронены в Болгарии. Вот как сам Филипп Бедросович рассказывал эту семейную историю: «Для начала я перевёз из Софии в Москву прах моей мамы Виктории Марковны и бабушки, которая тоже там была похоронена. В Болгарии трудно всё это было организовать. Но мне помогли в Министерстве иностранных дел России. Большое спасибо им за это. Прах мамы и бабушки достали и привезли в Москву. Прохожу очень много бюрократических моментов. Надеюсь, что в ближайшее время урны с прахом похороним в могилу на Троекуровском кладбище, туда заложим урны...» После того как все нужные бумаги были оформлены, урны с прахом близких Филиппа Киркорова были захоронены — певец был на кладбище в окружении нескольких близких людей, прессу не приглашал.

Филипп Киркоров с мамой Викторией в детстве Фото: Соцсети.

В ближайшее время ему предстоит ещё одно важное дело: «Много лет не мы могли найти прах дедушки, покоившегося на Донском кладбище Москвы. Но, слава богу, в итоге получилось — пришлось обращаться к старым архивным книгам, документам. Я доказал родство, доказал, что являюсь его внуком. Теперь надо урну с прахом изъять. Но для этой процедуры надо собрать очень много подписей. Надеюсь, у меня получится решить вопрос и собрать всех дорогих и любимых людей в одном месте». Речь о папе мамы Филиппа Киркорова — его звали Марк, сына певец назвал Мартином, говорит, что как раз в честь дедушки.

Филипп Киркоров с папой Бедросом в детстве Фото: Соцсети.

Почему мама артиста была похоронена в Болгарии? Сам Филипп Киркоров рассказывал, что это решение было принято «почти спонтанно» — ему было тогда всего 27 лет. «Знаете, как-то так получилось само собой тогда… Бабушка, мамина мама, умерла в Болгарии, там её похоронили — в Софии. Не знаю, почему так Бедрос захотел, я не помню, это было такое спонтанное решение. Я ещё тогда ничего не понимал про жизнь, вообще почему взяли урну, повезли в Болгарию, почему решили в Софию...» Теперь Киркорову удалось осуществить, то, что давно планировал — мама и бабушка похоронены в Москве.

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