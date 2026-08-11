Эти советы опытного педагога помогут быстро настроиться на учебный год

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Начало учебного года — всегда стресс. Даже если ребенок ждал встречи с одноклассниками. Переход с летнего режима на школьный — это смена ритма, расписания, уровня нагрузки. Иногда первые две-три недели превращаются в борьбу: «Не хочу вставать», «Не понимаю», «Опять уроки».

К тому же с началом года после каникул вновь начинает расти спрос на репетиторов. К их услугам, согласно опросу 6200 родителей детей-школьников и выпускников, по данным Авито Услуг, прибегают порядка 40% семей.

Мы поговорили с репетитором и педагогом Дианой Шевцовой. В прошлом она преподавала в школе и вузе. А последние семнадцать лет решила сфокусироваться на индивидуальной работе с учениками — размещает свои объявления, в том числе на Авито Услугах. Диана успела подготовить уже 12 стобалльников.

С ребятами репетитор занимается индивидуально и в мини-группах. А в свободное время ведет канал «Русский – это просто», где делится полезными советами по изучению предмета, интересными фактами и проводит викторины на знание русского языка.

С Дианой поговорили также в целом о значении репетиторства: когда внешкольные занятия пойдут во благо успеваемости.

КСТАТИ

О чем еще рассказали респонденты

К частным преподавателям родители обращаются, чтобы подтянуть успеваемость или дать ребенку знания сверх школьной программы, подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ или внутренним экзаменам в вузе.

В среднем по РФ стоимость занятия с преподавателем составляет 1000 руб. за академический час. Однако цена может варьироваться в зависимости от региона, формата занятия — онлайн, офлайн, групповое или индивидуальное. Также на стоимость услуг репетитора влияет его опыт. Если это студент или преподаватель, который только начинает развиваться в сфере частного репетиторства, то стоимость его услуг может быть ниже — порядка 500-700 руб. Если же это опытный репетитор, который регулярно повышает качество и уровень собственных знаний, то стоимость урока может доходить до 3000-5000 руб. В общем, варианты на рынке сегодня есть на любой вкус и бюджет, а главное, под любой запрос родителя и, конечно же, ребенка.

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Как быстро войти в учебный ритм с 1 сентября

Быстро — не значит плохо и со стрессом для ребенка. Все советы педагога напротив нацелены на то, чтобы все происходило плавно. По времени закладывайте 3-4 недели. То есть в ритм вы и дети войдете примерно за месяц.

1. Утро начинается вечером. Соберите рюкзак, приготовьте одежду, «сменку», форму для секции на видное место — с вечера. Это подарит 20-30 минут свободного времени с утра, которые можно и поспать либо спокойно позавтракать, а не собирать в спешке тетради.

2. Запас сил. Когда ребенок пришел со школу, есть примерно 60–90 минут, когда мозг еще не «отключился», не перестроился на отдых. Это время рационально использовать для сложных заданий, пока есть настрой.

3. Метод «Помидора». Это мировая практика управления личным полезным временем. Формула такая: 25 минут работы, 5 минут отдыха. При чем тут помидор? Назвали технику в честь кухонного таймера, который продавали на Западе и первоначально делали в формате томата.

Даже если задание кажется огромным, его можно разбить на такие отрезки. Это снимает страх «не справлюсь» и учит ребенка управлять временем.

4. Ошибка — это информация. Не говорите: «Опять сделал неправильно». Лучше отметить, что ребенок допустил ошибку, и вслух предложить ему найти решение: «Интересно, что пошло не так?».

Так ребенок перестает бояться ошибок и учится анализировать, искать связи, мыслить логически.

5. Интересуйтесь днем ребенка. Вместо «Как дела в школе?» спросите: «Что тебя удивило сегодня?», «С кем из учителей тебе было интересно?». Так вы получаете не заурядное «нормально», а разговор, в котором ребенок сам начинает думать об учебе как о чем-то живом.

Если ребенок говорит «Мне неинтересно учиться»…

Или нечто в духе «Зачем мне дроби в жизни?» или «Я не хочу уметь грамотно писать».

— Я не встречала детей, которым учеба не нравится в принципе. Я встречала детей, которым учеба не нравится потому, что она не связана с их жизнью («Зачем мне химия, если я хочу быть дизайнером?»), не дает обратной связи («Я стараюсь, а меня не замечают»), давит («Ты должен стать программистом, а не художником»), однообразна («Каждый день одно и то же: сиди, слушай, пиши»). Ребенок хоть и ребенок, но его психика уже реагирует на бессмысленную нагрузку. Значит ей нужно придать смысл, — говорит Диана Шевцова.

Репетитор предлагает изменить подход в ответах на вопросы ребенка, который не понимает, зачем ему учеба. Можно показать, как предмет связан с его мечтой. Если хочет быть блогером — русский язык поможет писать тексты, а математика — анализировать охваты. Можно показывать практические примеры из окружающей жизни, а не адресовать к учебнику. Например, читать Пушкина просто ради чтения — бессмысленно. Но те, кто читает, развивают словарный запас и смогут легче пройти собеседование на работу или найти подход к людям.

Наконец спросите ребенка, что ему интересно. Он, конечно, упомянет игры, спорт, просмотр роликов. Поэтому задавайте рамки этого «интересно». Например, «Какую тему по истории ты хочешь изучить глубже?» или «Какой способ освоения информации тебе нравится?». Вероятно, вы сможете подобрать тематическое видео по истории вместо чтения очередного параграфа.

— Не бывает «необучаемых» детей. Бывает неправильно подобранный ключ. Иногда это требует времени. Иногда — смелости признать, что старые методы не работают и нужно искать новые, — отмечает педагог.

Вот еще три совета, способные побороть учебный «нехочузм»:

Играйте. Школа почти потеряла игровой элемент — один из самых мощных инструментов обучения. Используйте приложения, квизы, соревнования. Устройте «битву» между домашними: кто быстрее решит пример.

Смотрите образовательный контент вместе. Не заменяйте школу — дополняйте. Смотрите хорошие документальные фильмы, научно-популярные ролики, лекции. Если ребенок увидит, что учеба — это не только скучные учебники, у него может открыться второе дыхание.

Поддерживайте его интересы. Хочет рисовать — пусть рисует. Химия станет интереснее, если он будет знать, как взаимодействуют цвета. Хочет программировать — покажите, как математика помогает в коде. Не сражайтесь с его интересами, используйте их как ворота.

… или еще страшнее: «Не хочу ходить в школу»

Проблема посерьезнее, но тоже не из числа неразрешимых. Потому что не хотеть в школу можно по разным причинам. Там может быть скучно, непонятно. Возможно, тлеет какой-то конфликт в классе. Точно не стоит корить себя: «Я плохой родитель, поэтому ребенок не хочет учиться», «Нужно искать другую школу».

— Школа — это система, которая не всегда попадает в индивидуальные особенности ребенка. И если ваш ребенок не вписывается в эту систему — это не значит, что он «неправильный». Просто ему нужен другой подход. Не говорите: «Все дети ходят в школу и не ноют». Это обесценивает чувства ребенка. Спросите, что именно ему не нравится. Если не может объяснить, то наблюдайте: что происходит в день, когда ребенок идет в школу с большим сопротивлением? И в день, когда настроение получше? Так вы увидите закономерности, — советует Диана Шевцова.

Иногда достаточно одного разговора — не «воспитательного», а «человеческого». Сказать: «Я слышу тебя. Это правда трудно. Давай подумаем, что можно сделать». Иногда нужно привлечь репетитора, психолога или сменить школу. Но в любом случае ваш ребенок не «сломан».

Может ли репетитор зажечь искру?

— Многие родители думают: «Репетитора нанимают, когда ребенок не тянет, когда запущено, когда нужна помощь». Но репетитор может быть не «спасателем», а «зажигателем». Тем, кто покажет, что предмет может быть интересным, — объясняет Диана.

Есть два типа репетиторов:

— «натаскиватель» — знает структуру ЕГЭ, давит, требует;

— «вдохновитель» — показывает логику предмета, его красоту, отвечает на вопрос «зачем это нужно».

Второй тип — редкий. Но именно он зажигает искру. Такой репетитор не решает за ребенка, он ведет его за руку. Со временем у ребенка появляется желание заниматься.

Чтобы найти такого, нужно поговорить с кандидатом в репетиторы. Говорит только о баллах и оценках — насторожитесь. Если о том, как устроен предмет, о деталях, о том, как думать — это хороший знак.

Впрочем, мотивированным на высокие баллы экзамена детям поможет и «натаскиватель».

Когда не нравятся конкретные предметы, а к другим — есть интерес

Ваш ребенок говорит: «Я не люблю математику, но обожаю литературу». И вы стоите перед выбором: «разрешить ему уйти в гуманитарные предметы, сдав математику на тройку», или «заставить его учить дискриминанты, и ямбы в равной степени»?

Признаем: да, многие дети имеют склонности к конкретным предметам. И это нормально. Но это не означает, что от математики можно отмахнуться.

Что делать

В 11 классе ребенок сможет выбрать профиль. Но до этого ему нужно будет сдать ОГЭ и получить аттестат. Так что даже если он «гуманитарий», минимальный уровень математики необходим.

Найдите точки соприкосновения. Покажите, как математика и литература связаны. Например, на литературе считают количество стихотворений поэта за определенный период — это тоже работа с данными. Математика помогает анализировать сюжеты и структуры текста.

Снизьте ставки. Вы не требуете, чтобы ребенок стал гением математики. Вы хотите, чтобы он прошел минимальный порог и чувствовал себя уверенно.

Чего не делать

Не давить. Если вы сделаете математику камнем преткновения, ребенок возненавидит и ее, и учебу вообще.

Не обесценивать его интерес к литературе. Это его сильная сторона. Поддерживайте ее и радуйтесь, что у него есть увлечение.

— Не нужно быть отличником во всем. Достаточно быть умным в своей сфере и знать минимум для аттестата. И главное — не потерять интерес к тому, что ему действительно нравится. Возможно, это будущая профессия и путь вашего ребенка, — объясняет педагог.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли оплачивать успехи ребенка в школе?

И вообще мотивировать на учебу новым смартфоном или компьютером? А ведь есть и более «коммерческие» подходы: сделал «домашку» — получай деньги, принес «пятерку» — еще выплата.

— Финансовая мотивация подходит для одноразовых достижений и поощрения личных рекордов ребенка, — отвечает Диана Шевцова. — Например, ребенок всегда писал тест на 50 баллов, старательно готовился и улучшил результат на 10 баллов. Но мотивация деньгами перестает быть мотивацией, когда становится единственным смыслом учебы. Кроме того, превращается в систему, а не разовую премию. Ребенок должен осознавать, что школа и учеба — его обязательный этап его жизни, сродни работе. А не подработке, где можно, когда хочется, получить денег.

Также поощрить финансово можно за дополнительный и необязательный труд. Не за уроки, а за проект, который он сделал сверх программы. Или за помощь по дому. Важно отмечать не только результат, ведь это может быть случайная «пятерка». А поощрять тогда, когда ребенок старался.

— Не забывайте интересоваться и обсуждать, на что пойдут деньги. И не подменяйте такими выплатами живое общение.