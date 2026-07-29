Никакого пальмового масла. Принят новый ГОСТ на глазированные сырки

Появился новый ГОСТ на глазированные сырки, который начнет действовать с 1 января 2028 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росстандарт взялся за вкусняшки. Ведомство приняло новый ГОСТ на глазированные сырки, который начнет действовать с 1 января 2028 года.

Сличаем оба документа — тот, что действует сейчас (ГОСТ 33927-2016), и тот, что придет ему на смену (ГОСТ 33927-2026). Массовая доля жира не изменится — так и будет от 5% до 26%. Влага — тоже без изменений: от 33% до 55%. А что с жирами? Тут нас ждут изменения: разработчики специально оговорили момент, который повлияет на качество и пользу будущих сырков: «жировая фаза творожной массы продукта должна содержать только молочный жир коровьего молока», говорится в новом ГОСТе. То есть никаких пальмовых и других растительных жиров.

С кислотностью и сладостью разработчики нового ГОСТа решили не быть такими строгими: границы допустимого стали более широкими. Если в нынешней рецептуре кислотность допускается на уровне от 160 до 220 градусов Тернера (это специальная шкала такая), то в в сырках из будущего нижний порог не определен. То есть если сырок будет вообще без кислинки, то ничего страшного, получается. Верхняя граница осталась без изменений — значит, кислее н будет.

А что с сахаром? Сырки станут слаще — вот что! Если в действующей рецептуре массовая доля сахарозы определена в пределах 22-30%, то в той, что готовится на смену, нижнего предела нет, а верхний будет 32%.

- Принятие нового ГОСТа на глазированные творожные сырки — это важный шаг для повышения качества и прозрачности в этом сегменте, - сказала KP.RU заместитель генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. - Документ устанавливает четкие требования к продукту, что напрямую повлияет на его вкус и пользу для потребителя. Так, новый стандарт закрепляет обязательные параметры качества: сырок должен иметь нежную однородную консистенцию, быть равномерно покрыт глазурью, которая не должна прилипать к упаковке или крошиться. Важно, что в новом ГОСТе закреплен расширенный перечень допустимых натуральных добавок: ваниль, какао, орехи, сухофрукты и другие. При этом посторонние вкусы и запахи в продукте не допускаются.

Но не приведут ли изменения к росту цен на продукт? Ведь пресловутое пальмовой масло добавляют в продукт именно для удешевления производства. А если новый ГОСТ требует строго животного сырья, то итоговый продукт может стать дороже. Вопрос, насколько.

- Мы ожидаем, что введение нового ГОСТа не приведет к существенному росту цен для конечного потребителя, так как стандартизация производства и повышение его эффективности позволят производителям оптимизировать затраты, - говорит Мария Жебит. - В конечном итоге выиграют все: рынок получит четкие правила игры, а потребители — гарантированно качественный и вкусный продукт.

Вообще же ГОСТ — дело добровольное.

- По действующему законодательству применение ГОСТа не является обязательным, - сказал KP.RU председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. - Но если производитель указывает у себя, что продукт произведен по ГОСТу (а производители любят это делать, потому что упоминание ГОСТа повышает доверие покупателей к продукту), то он, безусловно, обязан соблюдать требования государственного стандарта.

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