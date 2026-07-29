Итальянские СМИ: До 800 тысяч единиц оружия из военных поставок ЕС попали с Украины на черный рынок Европы Фото: REUTERS.

Агентство ANSA сообщило: итальянская мафия пытается закупить на черном рынке беспилотники, поставляемые на Украину. Приводят слова главного прокурора Палермо Маурицио де Лучия. Тот заявил: преступные группировки проявляют высокий интерес к современному оружию, оказавшемуся на черном рынке. Де Лучия сказал: «У нас есть сведения о закупках боеприпасов, которые сбрасываются с беспилотников. К защите от такого оружия мы пока не готовы». А газета Il Fatto quotidiano информирует, что до 800 тысяч единиц оружия из военных поставок ЕС попали с Украины на черный рынок Европы. Первой интерес к пропавшему оружию проявила «Коза ностра».

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Дмитрием Дрозденко.

- В Европе «вдруг» узнали об активной торговле украденным оружием из военных поставок Евросоюза киевскому режиму. Там может быть широкий ассортимент?

- Сложно говорить, идет ли речь о дронах, произведенных на западе и переданных Украине, которые «ушли налево», оказавшись на европейском черном рынке оружия, или о произведенных на Украине — и там украденных. Кажется, речь все таки шла о простых беспилотниках со сбросом. Которые выполняют сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный — ред.) и еще чего то. Но вопрос - зачем мафии такое оружие?

- Мафии, как твердит Голливуд, оружие нужно всякое-разное и постоянно?

- Наверное, им нужно оружие, но вопрос — какое? Дрон и автомат - это разное оружие. Дрон - это уже изменение системы покушений. Раньше, условно, устранением целей мафии занимался квалифицированный снайпер. Со специально подготовленным оружием. Которе стоит очень дорого. Хороший «болтовик» - это миллион плюс цена. Цена дрона — 50-100 тысяч рублей. Чтобы стать снайпером - надо долго учиться. И иметь к этому талант.

- Одна морока...

- Да. А чтобы управлять дроном —этому научиться можно за пару недель. Если речь о дронах, которые осуществляют сброс - они стабилизированы. Ими управлять может даже ребенок. Зачем они их закупали — вопрос открытый.

- Но главное, наверное, все же не в том, что украинские дроны купили итальянские мафиози?

- Очевидно, что оружие из Украины расползается повсюду. Вплоть до ЗРК, которым можно сбить гражданский самолет. Из европейского переносного зенитно-ракетного комплекса, который европейцы поставили киевскому режиму, может быть сбить лайнер над Европой.

- О расползании украденного на Украине оружия ранее предупреждали?

- Швеция и Финляндия уже предупреждали, что у местной мафии сплошь украинское оружие.

- А у мафии итальянской?

- Это другая история и масштаб. Дрон — это гражданская технология, которую придумали использовать для войны. Это, в общем, опаснее, чем ПЗРК или пулемет. Мне кажется, мафии надо было не дроны ворованные с Украины вывозить, а человека, который умеет эти дроны собирать и запускать. Но это ящик Пандоры, который накроет мир в области преступлений. И это может быть ужасно.

В Швеции и Финляндии на руках у местных бандитов уже сплошь оружие, попавшее к ним из Украины. Фото: REUTERS.

- Элита запада, в которую вписана и итальянская мафия, выходит на новый уровень рисков?

- Конечно.

- И что, в Европы по домам прокуроров или независимых депутатов скоро полетят дроны Made in Ukraine?

- Возможно. В Италии это только начинается. А в Колумбии это давно применяется против правительственных войск. И по вертолетам бьют, и по военным и полиции именно дронами. Украинская зараза расползается быстро. И надо понимать: как только любое оружие попадает на Украине на фронт — его спокойно продают. И мафия, конечно, становится первым покупателем...

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