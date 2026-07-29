Киевский режим испугался реального ответа Ирана: к чему привел удар по судну Тегерана

Киевский режим испугался реального ответа Ирана. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД Украины Андрей Сибига поговорил по телефону с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Пытался смягчить последствия атаки Украины по гражданскому судну Ирана, где погиб иранский гражданин. Тегеран сначала пригрозил ответом баллистическими ракетами. Но после звонка из Киева риторика Тегерана сместилась в сторону того, что эскалация на этом направлении им сейчас не нужна.

Киевский режим испугался реального ответа иранской стороны?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с востоковедом, подполковником запаса Олегом Макаренко.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поговорил по телефону с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Фото: REUTERS.

ЧЕГО ИСПУГАЛСЯ КИЕВ

- Почему Киев в случае с Тегераном пошел на попятную, стал уговаривать персов «не эскалировать»?

- Потому что Иран - серьезный противник. У него есть средства нанесения удара по украинской территории. Или по тем силам, которые вдруг появились в регионе.

- Вы имеете в виду украинцев на Ближнем Востоке?

- Например, в Ираке. Не так давно там были выявлены специалисты украинских спецслужб, которые осуществляли не вполне законную деятельность в данном государстве. Киев заподозрили в организации диверсий в Ираке. Советник премьер-министра страны по нацбезопасности заявил, что силовики задержали несколько групп, причастных к атакам на объекты республики и действовавших в интересах Украины. То есть, наметился еще один политический кризис - между Ираком и Украиной.

ЧУЖИЕ ИНТЕРЕСЫ

- Весь вечер на арене...

- Если мы возьмем Запад - Украину, Британию, США, Израиль - как единый цирк, то, чтобы заполнить паузы между выступлениями известных артистов, используют клоунов. Их используют по полной программе. В том числе, на Востоке. Если Украина готова жертвовать своими гражданами во имя интересов англичан, американцев или израильтян - почему бы им этого не делать?

- Какие интересы?

- США не хотят, например, высаживаться нигде на территории Ирана. Значит, надо использовать других. Пытались использовать курдов. Вышло не очень. Так почему не использовать украинцев? Зачем американские военнослужащие на территории Ирака? Это не нужно. Кого вы будете использовать, кто готов быть расходным материалом в регионе, чтобы обеспечить безбедную жизнь, например, нынешнему президенту, если он сбежит в Израиль, Штаты или Англию?

- Зеленский сегодня бросает туда свой спецназ, дроноводов, чтобы завтра себе тыл обеспечить?

- Он использует военнослужащих Украины в своих интересах, чтобы потом были основания проживания на территории стран, за которых воюют украинцы. Он, вообще, многое сделал за счет жизней украинских граждан.

ЧЕМ ПОМАНИЛИ

- Но, ударив по судну Ирана на Каспии, он ведь рисковал втянуть Украину в новый конфликт.

- Соединенные Штаты могут и, возможно, хотят опосредованно использовать Украину против Ирана, используя конфликтную ситуацию из-за удара по иранскому судну. Зеленского не случайно подтащили в Соединенные Штаты. И беседовали, думаю, не только о российско-украинском конфликте.

- Чем США могут привлечь Киев в случае с Ираном, какой морковкой поманить?

- Тут и материальные средства, которые будут осваиваться киевским режимом, и новые системы ПВО, которые пообещают Соединенные Штаты, и ракеты к ним, которые грозят совместно выпускать на территории Украины, ну, и передача других военных технологий.

КУДА ОТПРАВЯТ БОЙЦОВ

- Иран может угрожать Украине баллистикой — но точно не отправкой континента. Тем более, не пошлет «мстителей» обиженный Киевом Ирак?

- Никто никого не пошлет. И качество этих военнослужащих каково? Например, морально-психическое состояние и боевая подготовка военнослужащих из КНДР - это совершенно другая ситуация. А какая подготовка у военных Ирака? Что за профессиональные качества и мотивация у тех, кто после давнего вторжения США и не воевал?

- А вот украинцы на Ближнем Востоке не впервые засветились?

- Когда удары наносились Ираном по территории Саудовской Аравии и других стран региона, они запросили специалистов по дронам у Киева. Украинские дроноводы туда приехали. По местам их дислокации из Ирана прилетело. По одному точно. Те, кто остался в живых, быстро свернулись и уехали. Не особо помогли арабам.

А ЧТО СКАЖУТ ВОЕННЫЕ?

- В Иране так бывает, что слова условного руководства внешнеполитического ведомства расходятся с действиями КСИР? И может так случиться, что КСИР все-таки накажет киевский режим?

- Это исключать нельзя. Вооруженные силы, Корпус стражей исламской революции могут давать свою оценку тем событиям, которые происходят в стране, тем более, если речь идет о нападении на иранский объект и гибели иранского моряка. И решения об ударе возмездия они могут принимать, думаю, самостоятельно.

- Но вряд ли без ведома руководства страны?

- Дипломаты могут разговаривать сколько угодно о чем угодно. Могу предположить, что вооруженные силы у них имеют возможность наносить удары без оглядки на дипломатию, но в соответствии с решением главнокомандующего. То же самое касается и КСИР. Это главная военная составляющая на территории Ирана. Они многое решают.

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