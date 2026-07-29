Ирина Шейк закрутила роман с 29-летним баскетболистом. Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Романы с разницей в возрасте давно перестали быть прерогативой мужчин. Сейчас многие звездные девушки предпочитают кавалеров помоложе. Так, буквально на днях западные СМИ сообщили, что 40-летняя Ирина Шейк встречается с бывшим парнем Кендалл Дженнер, 29-летним баскетболистом Девином Букером. В марте этого года 42-летняя Надежда Сысоева представила своего нового возлюбленного, 26-летнего Николая Гололобова. 48-летняя Ирина Пегова уже несколько лет счастлива в отношениях с 38-летним Сергеем Мариным. А 33-летняя Карина Кросс вышла замуж за 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского.

На анонс — либо коллаж Шейк и баскетболиста, либо совместное фото Пеговой и Марина

Ирина Шейк (40 лет) и Девин Букер (29 лет)

В западных СМИ активно обсуждают роман русской супермодели Ирины Шейк с баскетболистом и бывшим парнем Кендалл Дженнер Девином Букером. Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/JosÃ/Keystone Press Agency/Global Look Press

В западных СМИ активно обсуждают роман русской супермодели Ирины Шейк с баскетболистом и бывшим парнем Кендалл Дженнер Девином Букером. По слухам, Ирину и звезду клуба НБА «Финикс Санз» познакомили общие друзья несколько месяцев назад.

«Все только начинается, но они очень нравятся друг другу», — рассказал инсайдер издание People.

Говорят, что Шейк и Букер проводят лето вместе. Парочку несколько раз видели в Хэмптонсе — люксовом курортном районе неподалеку от Нью-Йорка. Якобы Ирина и Девин вместе ужинали в одном из местных ресторанов.

«Ожидайте увидеть Ирину на матчах Девина. Он ей очень нравится», — добавил инсайдер.

Известно, что ранее Букер, которому осенью исполнится 30 лет, встречался с 30-летней Кендалл Дженнер. У Шейк есть дочь от романа с Брэдли Купером. С актером Ирина рассталась еще в 2019 году. Разумеется, все помнят пятилетний роман модели с Криштиану Роналдо, закончившийся в 2015 году.

Ирина Пегова (48 лет) и Сергей Марин (38 лет)

Ирина Пегова и Сергей Марин. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ирина и Сергей познакомились на съемках исторического сериала «Царская прививка», где она играла Екатерину II, а он — ее фаворита. Между актерами пробежала искра, которая переросла в страстный роман. Пегова и Марин два года скрывали отношения, а летом 2025 году все-таки появились вместе на светском мероприятии.

Разница в 10 лет не мешает актерам строить счастливые и гармоничные отношения. Многие отметили, как Ирина похорошела и постройнела рядом с молодым возлюбленным. Пегова и Марин иногда делятся совместными фотографиями и видео в соцсетях. Так, недавно Ирина вместе с Сергеем отмечала свой день рождения (актриса родилась 18 июня, — прим. Ред.) в Плесе. Именинница поделилась видео, где она танцует вместе со своим молодым человеком.

Свой день рождения Ирина отметила вместе с Сергеем в Плесе. Фото: Личный архив героя публикации.

На вопросы о личной жизни Пегова коротко отвечает, что у нее все хорошо.

Добавим, что в прошлом Ирина была замужем за актером Дмитрием Орловым. Они развелись в 2011 году. У пары есть 20-летняя дочь Татьяна. Сергей Марин не афиширует личную жизнь, но известно, что ранее он был женат.

Надежда Сысоева (42 года) и Николай Гололобов (26 лет)

Надежда Сысоева и Николай Гололобов. Фото: Личный архив героя публикации.

До знакомства с молодым человеком, известным с интернете, как Коля Безопасность, Надежда ни с кем не встречалась 2,5 года. До этого у звезды Comedy Woman был роман с блогером Сашей Стоуном, младше ее на 15 лет. Пара распалась по причине внутренних разногласий после участия в шоу «Выжить в Дубае». Позже Сысоева рассказывала, что в соцсетях ей писали очень многие ребята с целью познакомиться, но она никому отвечала. Коля, на сообщения которого Надя сперва тоже не реагировала, оказался самым настойчивым.

1 января 2026 года Николай откликнулся на призыв о помощи в соцсетях из-за проблем со здоровьем собаки актрисы по кличке Расти. С тех пор молодые люди больше не расставались.

Фото: Личный архив героя публикации.

В соцсетях Надежда и Николай часто делятся совместными роликами, в которых показывают свои отношения. Сысоева и Гололобов очень тепло и трепетно относятся друг к другу. Коля регулярно дарит Наде цветы и делает подарки. Впрочем, без шуток и розыгрышей тоже не обходится. Многие пользователи интернета признаются, что обожают их пару. Кстати, Николай уже познакомил возлюбленную со своими родителями. Поговаривают, что совсем скоро блогер сделает актрисе предложение.

«Нравится мне энергия молодых, нравится, что нет багажа – детей, бывших жен», — призналась Сысоева.

При этом, влюбленным нередко приходится сталкиваться с хейтом из-за разницы в возрасте, однако пара старается не обращать внимание на критику и при желании может резко ответить.

Фото: Личный архив героя публикации.

В день рождения Николая 24 июня Надежда опубликовала в своем блоге трогательный пост, в котором рассказала, что год назад принимала участие в шоу «Подружки», где озвучила длинный список качеств мужчины ее мечты. «Надя, где же мы такого найдем?» — задали вопрос ведущие проекта. А через полгода в жизни Сысоевой появился Коля Безопасность, который, по словам звезды, соответствует всем озвученным пунктам. С тех пор Надежда призывает девушек не прекращать мечтать, и все получится.

Карина Кросс (33 года) и Марк Рудаковский (22 года)

Карина не скрывает, что ей довольно долго не везло в личной жизни. Кросс была замужем за блогером Евгением Ершовым, который впоследствии признался, что никогда не любил блогершу. Все изменилось, когда Кросс познакомилась с хоккеистом Марком Рудаковским. Молодые люди оказались на съемках романтического шоу, где Карина вслепую выбирала одного из претендентов. Между Кросс и Рудаковским сразу возникла симпатия. Затем Марк позвонил Карине и пригласил ее на свидание…

Марк сделал предложение Карине прямо во время матча КХЛ Фото: Личный архив героя публикации.

С момента знакомства до свадьбы прошло чуть больше полугода. Карина раньше не верила в любовь с первого взгляда, но встреча с Марком доказала обратное.

«Я поняла, что такое, когда тебе не нужно год, два, три, четыре, чтобы понять, твой это человек или нет. Иногда это происходит по-другому, и такое бывает», — позже рассказала Кросс.

Фото: Личный архив героя публикации.

9 марта 2026 года на «ВТБ Арене» в Москве прямо во время матча КХЛ Марк сделал Карине предложение. А уже в апреле 2026 года в одном из московских ЗАГСов пара расписалась. Кстати, молодожены пришли в спортивных костюмах. В том же месяце супруги обвенчались в храме святителя Николая Японского на родине Рудаковского в Минске.

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