Экс-участницы «Дома-2» Ксения Бородина и Виктория Боня устроили публичную перепалку в соцсетях. Фото: Опарин Даниил/Фролов Михаил Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Экс-участницы «Дома-2» Ксения Бородина и Виктория Боня устроили публичную перепалку в соцсетях. Поводом стала шутка Бони про консилеры, которую телеведущая восприняла как намек на проблемы с макияжем.

Все началось после того, как Боро

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

дина опубликовала видео с премьеры нового фильма, где исполнила, на секундочку, главную роль. Телеведущая пожаловалась, что в одном из пабликов ее показали с неудачного ракурса, и раскритиковала тех, кто, по ее мнению, специально выбирает подобные кадры.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В комментариях под публикацией появилась Боня. Виктория предложила «заклятой подруге» воспользоваться косметикой ее бренда. «Ксюша, как тебе передать мои консилеры? Они тебе очень подойдут», — написала Боня.

Бородина ответила на комментарий с иронией, напомнив, что Виктория сейчас живет в Монако. «Спасибо, моя дорогая, очень щедро с твоей стороны. Приезжай в Москву и передашь лично», — ответила Ксения.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Позже Бородина опубликовала неудачный кадр с Боней и заявила, что сама считает ее красивой и ухоженной женщиной. По словам телеведущей, подобные снимки не отражают реальность. «Я тебя считаю очень красивой и ухоженной женщиной! Ты много над собой работаешь, и вот такие кадры — они не про тебя! Как и тот кадр не про меня!» — написала Бородина.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Однако на этом конфликт не закончился. Ксения заявила, что Боня сама решила воспользоваться ситуацией ради внимания и дала повод для новых обсуждений своей внешности. «На видео, специально снятое с приближенного ракурса и плохого света, чтобы просмотры набрать, Боня решила хайпануть и намекнуть, что мне срочно нужна ее косметика, чтобы выглядеть красиво!» — заявила телеведущая.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Бородина также напомнила Виктории, что та ранее сама сталкивалась с критикой внешности и выступала против травли.

«Ты сама с этим не раз сталкивалась как женщина! Ты выбрала хайпануть, чтобы посмешить народ и лишний раз дать им повод меня пошеймить», — написала Ксения.

В завершение телеведущая заявила, что не понимает поступка Бони и попросила ее не затрагивать тему внешности. «У тебя инфоповодов мало?! Вроде нет, живи свою прекрасную жизнь и не трогай меня и уж тем более не проходись по внешности, как-то все это не мэтчится с твоим образом!» — добавила Бородина.

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