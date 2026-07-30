Павел Деревянко рассказал об отношении к подрастающему поколению, семейном бизнесе и внутренних переменах: «Ничего лучше семьи и любимой профессии в этой жизни нет»

Павел Деревянко стал гостем студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После громкого празднования своего 50-летнего юбилея актер Павел Деревянко стал гостем студии Радио «Комсомольская правда». Он рассказал о семейной жизни с супругой Зоей Деревянко, поделился, как помогает жене развивать собственных бренд одежды и как поддерживает её стремление построить актерскую карьеру. Звезда сериала «Беспринципные» также вспомнил съемки в шоу «Сокровища императора», знакомство с Александром Овечкиным и съемки в Северной Осетии. Кроме того, Деревянко рассказал о новой комедии «Старый орел», которая выходит в российский прокат 30 июля. Полную версию интервью смотрите на странице KP.RU в ВК Видео.

ПОРА СТАТЬ ПИРАТОМ

— В начале июля вы отметили свое 50-летие пиратской вечеринкой. Почему выбрали такую тематику?

— Потому что мы находились на Азовском море, конкретно - на Миусском лимане, где у меня дом. Там уже были и греки, и римляне, и индейцы, и диско было, а вот пиратов пока не было. День рождения для меня — самый желанный праздник. Когда он заканчивается, начинаю ждать следующего года. Люблю свой день рождения, в отличие от многих, люблю встречать гостей, своих друзей. С некоторыми мы действительно подолгу не видимся, встречаемся только на моем празднике. Многие приезжают из Москвы, из Питера на специальном автобусе, потому что самолет пока не летает.

Я с большим вниманием отношусь ко всем деталям: к костюмам, к еде. У нас раки, пиво, местный самогон. Когда человек в 30 лет начинает отмечать день рождения вот так ярко, костюмированно, это уже становится традицией. Сначала мы отмечали на Валдае, потом под Москвой, а последние шесть лет я праздную в Таганроге. Когда гости довольны, я тоже. Радует, что все спокойно прошло, не было никакого волнения накануне. Мы праздновали три дня, как свадьбу. Три дня — абсолютно идеальный формат, который за шесть лет уже выработался, выкристаллизовался в Таганроге. Сейчас уже, наверное, три дня — многовато. 51-й день рождения будет очень скромный. По крайней мере, я пока так думаю.

— Обошел ли вас стороной кризис среднего возраста?

— Во сколько он официально начинается? После 35? Я сейчас пытаюсь вспомнить и не припоминаю, чтобы после какой-то даты у меня были какие-либо новые ощущения. Кризис, знаете, он перманентный. Сегодня ты хочешь спрятаться в коробочку, закрыться в квартире и никуда не ходить, ни с кем не видеться, а на следующий день у тебя все в полном порядке: ты бодр, свеж, радостен. Я за 50 лет так и не смог поймать, от чего это зависит.

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

— Вас часто называют одним из самых востребованных актеров страны. Нет ли у вас ощущения, что когда-то вы можете надоесть зрителю? Не переживаете из-за этого?

— Когда-то для себя сформулировал, что хочу быть как солнце. Вот у нас в России, по крайней мере в Москве, оно не так часто появляется, и, когда выходит, очень радует всех. Я думал, надо быть подобным этому самому солнцу, которое радует. С опытом я понял, что чем тебя больше, тем лучше. Контракты предлагают хорошие и все такое. Но важно балансировать — не нужно из каждого утюга выглядывать.

«МНЕ НЕУЮТНО В ГЛАМУРНОМ ОБЩЕСТВЕ»

— Одна из ваших самых ярких ролей — Славик из сериала «Беспринципные». Как вы считаете, вы бы сами вписались в гламурную жизнь Патриков?

— Я совершенно не гламурный человек, далек от этого. Мне неуютно в гламурном обществе. Если выдаются случаи, что где-то нужно побыть в гламурной тусовке, мне некомфортно. Патрики тоже не люблю — там очень много людей. Все глазеют, все на показ. Может быть, когда я был помоложе, это было весело, иногда хотелось прогуляться, но теперь меня совершенно туда не тянет.

— Вы озвучивали Шарика в новом «Простоквашино». Как вживались в роль?

— Нужно было найти собачью интонацию — такую лающую, немножко обрывистую речь — и придерживаться ее.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— А по характеру вам кто ближе — Шарик или Матроскин?

— Конечно, кот. Я сам кот. Знаете, есть такое понятие: кто твой аватар на Земле? Из животных у меня это камышовый кот. Я это давно знал и продолжаю знать. Очень хотел, конечно, озвучивать кота, но, по-моему, и Шарик ничего получился.

— А как узнали, что вы кот? Где об этом рассказывают, как это происходит?

— Девчонки раньше говорили: «Ну ты кот, ну ты кот». Не знаю, где-то во сне я, наверное, это увидел. Будто бы я всегда это знал.

«НЕ СТАЛ БЫ ТАК ДОВЕРЯТЬ НЕКОТОРЫМ ЛЮДЯМ, КАК ДОВЕРЯЛ»

— В фильме «Старый орел», который с 30 июля показывают в кино, вы сыграли главу местной администрации Семена. По сюжету вашему герою нужно выселить последнего дедушку, который живет в селе. Что должно произойти в жизни, чтобы вы сами так поступили?

— Я не смогу так никогда сделать, потому что я очень чувствую других людей, понимаю их проблемы, даже чаще и лучше, чем свои. Не могу себе представить такую ситуацию. Но, если говорить о фильме: я должен, во-первых, полюбить своего персонажа. Я в него влюбляюсь, я его люблю. И если ему по сюжету нужно выселить какого-то старика, то это с удовольствием сделаю.

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

— Съемки проходили в Северной Осетии. Как вас там приняли местные жители, как проходил процесс?

— Бомбически проходил. Северная Осетия прекрасная: красивые горы, коровки, козочки, лошади, люди классные. Волшебно было, мне очень понравилось. Нас угощали вином, когда была такая возможность. Там было очень достойно: вкусная еда, прекрасная команда.

— Скоро выходит еще один проект с вашим участием — «ОПГ», который расшифровывается как «Общественно полезная группировка». Это комедия о том, что никогда не поздно меняться самому и менять мир к лучшему. Что бы вы хотели изменить в себе?

— Не так много вещей я бы хотел в себе изменить, потому что в основном мне очень нравятся мои заводские, природные настройки. Но есть моменты, которые мешают по жизни. Например, внутренняя суета, чрезмерное волнение и доверчивость. Вот это я бы изменил в себе. Не стал бы так доверять некоторым людям, как доверял. Потому что очень сильно обжигался несколько раз и все равно продолжал доверять. Верил, что-то изменится, потому что мерил отношение людей по своему отношению к ним.

«НИЧЕГО ЛУЧШЕ СЕМЬИ И ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ В ЭТОЙ ЖИЗНИ НЕТ»

— В прошлом году в вашей жизни случилось радостное событие — вы сыграли свадьбу, первую в своей жизни. При этом раньше вы рассказывали, что штамп в паспорте не имеет значения. Что изменилось?

— Я не помню, говорил ли я такое. Возможно, нет, а может, и говорил, хулиганил. Конечно, это очень важно — штамп в паспорте. Это еще одна степень ответственности. Я очень рад, что мы встретились с Зоей. Она очень сильно повлияла и влияет на меня. Я становлюсь лучше, спокойнее, умиротвореннее. Мы с ней очень похожи: оба водные знаки, она Скорпион, я Рак, оба импульсивные, страстные. Нам не скучно вдвоем. И те перемены, которые во мне происходят, мне нравятся.

— Ваши дочери уже достаточно взрослые. Они спрашивают у вас совета или считают, что сами лучше знают?

— Младшая дочь Александра меня, конечно, троллит. Говорит: «Папа, ты скуф». Надо спросить у нее, она на самом деле так считает или шутит. Надеюсь, что шутит. Со старшей Варварой мы постоянно на связи. Ко всем моим советам она очень прислушивается. Я даже удивлен, насколько она слушает и не перечит. Папа прожил уже большую часть жизни, хорошо прожил, ярко. У меня большой опыт в человеческих отношениях. Конечно, я могу им много чего сказать, если они послушают. Пока я их не разочаровывал, по-моему.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Чему самому главному вы их научили в жизни?

— Когда Варька была маленькая, я ей говорил: «Варька, ты хочешь быть счастливой?» Она отвечала: «Да, конечно, хочу». Я говорил: «Ты можешь приближать себя к этому ощущению, набирая какие-то скиллы». Например, если ты неусидчивая, нужно это осознать, посмотреть на это, работать с этим, видоизменять. Это не быстро, но нужно делать. По крупицам находить свои слабые места, рассматривать их со всех сторон и менять, делая своими сильными сторонами. Этому я хочу их научить: буквально все в твоих руках. И еще хочется дать им любви, отцовской ласки, плеча, заботы, ощущения, что ты всегда рядом.

— Есть ли планы стать многодетным отцом?

— Да, конечно. Дети — это же наше все. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее, но также мы должны не только получать удовольствие, но и отдавать что-то этой жизни. Дети — наши цветы, действительно наши прекрасные цветы. Мне кажется, ничего лучше семьи и любимой профессии в этой жизни нет. Я хочу быть многодетным отцом, мы над этим работаем.

«МЫ ПОЛНЫ ПЛАНОВ, АМБИЦИЙ И УВЕРЕННОСТИ, ЧТО У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

— Вы с супругой заняли третье место в реалити-шоу «Сокровища императора», вам чуть-чуть не хватило до победы. Не обидно?

— Совсем не обидно. Перед поездкой на реалити мы с Зоей наметили для себя минимальный и максимальный планы. Так вот, мы сделали максимум. Мы догадывались, что наверняка в последнем испытании, в финале, будет какая-нибудь загадка на логику, головоломка. Мы оба импульсивные люди, и математические задачи нам даются непросто.

Мы вышли из игры с великолепным настроением, ощущали себя победителями. Зоя там ярко себя вела, хотя в обычной жизни, возможно, в каких-то ситуациях она так себя не проявляла бы. И я, может быть, тоже не молчал бы в каких-то моментах. Но это была игра. Я понимал, что у нас есть цель. Если сейчас устроить скандал, то ничего хорошего не случится. Поэтому мы держались, как могли.

— Читал комментарии в соцсетях про вашу пару как участников. У вас есть и фанаты, и хейтеры, которым ваше поведение не понравилось. Не пожалели, что пошли на проект?

— Вообще не хотел туда ехать, не люблю реалити. Это было желание Зои. Трижды я отказывался, но потом мы поговорили и поняли, что хотим это сделать. Я хотел почувствовать себя максимально эффективной парой, эффективной семьей. Это была наша задача. Временами у нас получалось, временами не очень. На самом деле, все прошло круто. Если мы выполнили программу максимум, которую сами себе загадали, значит, у нас все получилось. Конечно, это было непросто, но, как говорится, через тернии к звездам. Хейтеры есть. Но интересно, что если раньше часто хейтили меня, то после «Сокровищ императора» чаще хейтили Зою, а меня, наоборот, стали поддерживать.

Фото: Вадим ЗАБИРОВ

— Совсем недавно вместе с женой вы открыли собственный бутик одежды. Много ли лично вы делаете для этого бренда?

— Дизайн в основном придумывает Зоя. У нее безупречный вкус. Мне очень повезло с женой. Я обожаю ее чувство вкуса, стиля, ее придумки. Она классно это делает. Конечно, она советуется со мной. Есть какие-то детали, которые я привношу. Например, коты. У меня давно есть бренд «Пабло Ди», я делаю этих котов. Здесь мы переработали эту идею: получился кот-самурай, который знает толк в жизни, опытный, потерявший глаз, сильный, пьет зеленый чай.

Мы сделали действительно хорошую коллекцию, классное открытие магазина, много людей пришли нас поддержать. Сейчас какие-то хейтеры устраивают хакерские атаки, аккаунт Зои снесли, мой аккаунт я на месяц закрывал, сегодня только открыл. Но это в какой-то степени признак успеха, если люди так реагируют. Мы полны планов, амбиций и уверенности, что у нас все получится.

— У вас появился прямой конкурент среди актеров, точнее, актрис. Аня Пересильд, которой 17 лет, недавно запустила свой бренд одежды…

— Поверите или нет, я ехал сейчас к вам в машине, листал ленту и впервые сегодня увидел, что Аня Пересильд сделала бренд своей одежды. Какие ощущения? Что-то у меня там шевельнулось, какая-то ревность. Но я сразу посмотрел на это сверху: «Ты чего, парень?» В нашей стране в этой индустрии достаточно открытая ниша. Надо делать свое дело, всем есть место. Главное — качественно работать, а время покажет, кто будет на высоте. Я очень рад за Анюту, она молодец, так держать.

«ЭТО ПРОТИВ МОЕЙ НАТУРЫ»

— У вас с супругой есть еще одно общее дело — тренинги, которые вы проводите по коммуникациям и личностному росту…

— Это началось, когда мы начали жить с Зоей. Я спросил: «Ты чем хочешь заниматься?» Она говорит: «Я хочу изучать актерское мастерство». Я говорю: «Да ты что, неожиданно совершенно!» Но я был за. Даже если ты не станешь актрисой, это поможет тебе раскрыться в жизни. Потом она занялась сценической речью, пошла еще раз на курс актерского мастерства. Этим летом у Зои уже пять ролей.

— Но вы никак не помогаете ей в плане звонков режиссерам, каких-то знакомств?

— Нет, такого нет. Я этого никогда не делал и вряд ли буду делать. Зарекаться не буду, но я противник подобного. Это просто против моей натуры. У меня есть блестящий агент, мой директор Наташа Гнеушева, с которой мы работаем совсем недавно. Я очень счастлив и благодарен ей за внимание и подход. Она очень внимательно отнеслась к моей супруге. Спрашивает: «Зоя снимается?» Я отвечаю: «Да, снялась в «Беспринципных». Она говорит: «Так, давай». И Наташа отправляет ее на пробы, а Зоя уже сама все проходит. Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное — мы дома вместе что-то разбираем, репетируем. Так же Варвара, моя дочь, тоже хочет построить актерскую карьеру. Наташа занимается не только мной.

— Недавно вы встретились за ужином с Александром Овечкиным. Вы как будто бы совершенно из разных вселенных. О чем могут говорить известный актер и легендарный хоккеист?

— Действительно, совершенно разные вселенные. Но они пересеклись благодаря «Беспринципным». Хотя по факту у нас было сто тысяч миллионов тем для разговора: от игроков и разных видов спорта до каких-то жизненных вещей. Мы сошлись на том, что Саша любит пиво, я тоже люблю пивко. Он говорит, что это прекрасный изотоник, что у них после тренировок стоят автоматы с пивом и они так снимают напряжение с мышц. Вспоминали общих знакомых, присматривались друг к другу. Мне кажется, что и я, и Саша не любим человеческие маски. Не любим лишний пафос, накидывание пуха на себя. Хочется простоты.

— Павел, вы производите впечатление очень жизнерадостного человека. Дайте несколько советов нашим слушателям и зрителям, как сохранять позитив в непростые дни.

— Есть такой мем: «Я вот проснулась — танцую, чищу зубы — танцую». Так что танцуйте, ребята, и все в жизни наладится.

О том, как Павел относится к блогерам в кино, современной музыке, самоиронии в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл» и многом другом, смотрите в полной версии интервью «Комсомольской правде» в ВК Видео.

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