Основатель Telegram Павел Дуров (30 июля 2026 года внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Фото: EASTNEWS/AFP.

29 июля 2026 года ФСБ России сообщило: Павел Дуров* объявляется в международный розыск. Сайт KP.RU собрал все, что известно на этот момент о предъявленных обвинениях основателю Telegram.

В чем обвиняют Павла Дурова*

В содействии террористической деятельности. Это статья 205.1 УК РФ, ч. 1.1. По ней грозит наказание от 8 лет до пожизненного.

В чем суть обвинения Павла Дурова*? ФСБ сообщило, что Telegram не удаляет «каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности».

В частности, ФСБ зафиксировала массу фактов использования украинскими спецслужбами запрещенного в России чат-бота мессенджера Telegram «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья». ФСБ подробно показала, как полсотни российских подростков обманом и психологической обработкой через этот мессенджер были вовлечены украинскими кураторами в поджоги и нападения.

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Что означает объявление Павла Дурова* в международный розыск

По уголовному делу Павла Дурова* работают несколько месяцев. Следственное управление ФСБ заочно предъявило Павлу Дурову* обвинение в содействии террористической деятельности.

В ближайшее время, по данным «Коммерсанта», спецслужба предполагает обратиться в Лефортовский суд столицы с ходатайством о заочном аресте основателя Telegram на два месяца с момента его фактического задержания или экстрадиции из-за границы. Если суд примет положительное решение, к розыску должны будут подключиться другие страны (в Интерпол их входило 188).

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Где Дуров* может скрываться

У Павла Дурова*, как ранее сообщалось в СМИ, есть паспорта России, ОАЭ, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис.

Шансы, что даже после его объявления в международный розыск, Павла Дурова* может выдать иностранное государство, сильно разнятся - в зависимости от страны, в которой он будет скрываться.

Как заявил KP.RU адвокат Игорь Трунов, «выдача из Британии почти нулевая, за исключением нескольких криминальных авторитетов».

Из США сложная процедура выдачи. Если нелегальный иммигрант — шансов больше, если есть грин карта — шансы малы.

Израиль выдает других граждан, не выдает своих. Дуров* - не еврей и не гражданин Израиля.

С ОАЭ у РФ 12 лет действует соответствующий договор. Например, в июне 2026-го Эмираты выдали России двух граждан РФ, находившихся в международном розыске.

Из Франции - «выдача 50 на 50», но процедура экстрадиции может затянуться от года до трех лет.

Выдаст ли Дурова* Франция, где он сейчас находится

Французский адвокат Филипп де Вель в среду дал комментарии о Дурове* российским агентствам.

РИА Новостям он заявил, что Франция не выдаст России основателя мессенджера Telegram на основе предъявленных ему ФСБ обвинений, так как у Павла Дурова* есть французское гражданство. «Одного российского «красного уведомления» (Red Notice - ред.) недостаточно. Оно должно пройти через французское бюро Интерпола, а также через взаимодействие с Россией. Необходимо, чтобы Интерпол опубликовал такое уведомление» - также уточнил адвокат, по информации которого Дуров* сейчас находится не в Эмиратах, где расположена штаб-квартира ТГ, а во Франции.

У Павла Дурова* есть гражданство Франции Фото: EASTNEWS/AFP.

Как отреагировал Павел Дуров* на объявление в розыск

Официальных комментариев от Дурова* или его пресс-службы в среду не прозвучало. Его бывший пиарщик Георгий Лобушкин в своем ТГ-канале первым обратил внимание на то, что вскоре после публикации сообщений, где Дуров* обвиняется в содействии терроризму, тот сменил свой аватар в мессенджере на мем.

Дуров* поставил на аватарку в Telegram мем в образе террориста. Скиншот из Telegram-канала Павла Дурова*

На аватар в личном аккаунте Павел поставил отредактированную фотографию, где он изображен в образе боевика — без каких либо комментариев. На снимке автор предстает с густой бородой и поднятым вверх указательным пальцем. Впервые это изображение Дуров* выложил во «ВКонтакте» 9 лет назад, но после теракта в питерском метро это фото с аватара было убрано.

ФСБ сообщает, что Telegram не удаляет «каналы, чаты и боты», которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки «массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как быть теперь пользователям Telegram

Россиянам посоветовали воздержаться от покупок подписок и финансовых операций в Telegram «до разъяснений РКН и ФСБ». Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью ТАСС.

"Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлять. Ни платных подписок, ни покупки валют TON и так далее. То есть любые операции внутри экосистемы Telegram я нашим гражданам не рекомендую", - сказал Свинцов.

На сегодня сам мессенджер, в отличие от его руководителя, не обозначен как ресурс, содействующий террористической деятельности, несмотря на многочисленные претензии госструктур к ряду его площадок.

Между тем, юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил РИА Новости, что граждане РФ могут использовать Telegram в личных и деловых целях, если они не будут заниматься в нем противоправной деятельностью.

Что будет с самим мессенджером дальше

Эксперты предполагают: уголовное преследование Павла Дурова* — не равно попаданию его мессенджера в черный список. Но потери аудитории и монетизации не исключены. Негативное развитие ситуации с самим «делом Дурова*» может усложнить жизнь и простым пользователям, и владельцам ТГ-каналов.

*30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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