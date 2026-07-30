Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Фото: REUTERS.

Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными БпЛА.

Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях — объекты, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия и беспилотников, а также в работе системы контроля воздушной обстановки. Об этом сообщает Минобороны.

ГЕОГРАФИЯ МАССИРОВАННОГО УДАРА РФ ПО УКРАИНЕ 30 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

География удара — главное в этой сводке. Основная масса «сто первых» прошла через всю страну на запад: пуски с Ту-95МС и Ту-160, «Калибры» из акватории Чёрного моря, заход через Сумскую область, дальше Полтавская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Киевская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская — и выход на Львовщину, Волынь, Прикарпатье. Это фиксируют сами Воздушные силы ВСУ.

По Львову, по словам мэра Садового, работали 22 ракеты. Отдельные цели — Бурштын, Долина, Ивано-Франковск, Владимир и Устилуг на Волыни. Тревога на Прикарпатье держалась с 03:56 до 05:20. Польша по такому случаю снова поднимала истребители.

Запад — это последняя относительно спокойная зона хранения и сборки: аэродромные узлы, ремонтные мощности, склады подскока для того, что приходит через польскую границу. Плюс энергетический и телекоммуникационный контур — сегодня отдельным пунктом идут центры контроля воздушной обстановки, то есть глаза украинской ПВО, а не только её зубы.

Морская часть удара не менее показательна. Поражены сухогруз в порту «Южный» и два судна восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество.

А теперь давайте подробнее посмотрим - что именно попало под российские удары.

Разложим ночной перечень не по географии, а по технологии, и картинка сложится сама: выбиты составные части производства и сборки новой украинской вундерваффе - дальнобойной ракеты «Фламинго», которой ее создатели грозились осенью ударить по городам России.

Но досталось, конечно, не только «Фламинго».

География удара — главное в этой сводке Фото: REUTERS.

СПИСОК ПОРАЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ:

— топливо и его компоненты — Ровно;

— турбореактивные двигатели — Львов;

— бортовая электроника и головки — Львов;

— окончательная сборка и хранение — Калуш;

— боевые части, детонаторы, стартовые ускорители — Киев;

— морской подвоз западных комплектующих — Одесса, «Южный», «Черноморск».

Это один конвейер, разобранный за одну ночь по звеньям.

Львов. Двигатель и мозги

Львовский авиаремонтный завод. Турбореактивные двигатели: производство, ремонт, обслуживание. В том числе для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и для дальних беспилотников.

Двигатель — самое больное место любой украинской ракетной программы. Планер можно клепать в ангаре, крыло — из композита в промзоне, но турбину в гараже не сделаешь.

Второй адрес — «ЛОРТА». Бортовая электроника для ракет разных модификаций, радиолокационные системы для «Нептун-МД» и для проекта «Клон» — того самого, который заявляли как украинский аналог С-300.

Калуш. «Фламинго»

Два предприятия в Ивано-Франковской области — «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ». По формулировке Минобороны — производство и хранение «Фламинго», участие в программах FP-7 и FP-9, «Нептун-МД», испытания боевых частей для «Гром-2». Плюс складирование и распределение комплектующих, включая западные.

Ровно. Химия

«РОВНОАЗОТ». Компоненты ракетного топлива и агрегатные комплектующие для «Фламинго», FP-7, FP-9, «Гром-2».

Киев. Начинка для дронов

«Завод Маяк» — комплектующие, боевые части, детонаторы, боеприпасы. И отдельно — стартовые ускорители для ударных дронов FP-1 и FP-2.

Второй адрес — «Электротехнический завод»: разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, в том числе мультикоптеры.

Кривой Рог. Дроны и БЭКи

«Аквапласт» — по документам турбовентиляторный завод судостроительной отрасли. По сути — разработка, сборка, модернизация и хранение ударных БПЛА и безэкипажных катеров, а в кооперации с «Энергомехкомплектом» — производство и ремонт буксируемых и самоходных гаубиц, включая иностранные.

Фото: REUTERS.

Море. Последняя миля

Сухогруз в порту «Южный». И два судна — южнее и восточнее Одессы, на переходе морем, с грузами для «Одессы» и «Черноморска».

Удары по «последней миле» западных поставок стали системой.

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