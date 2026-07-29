Мирные переговоры по тематике украинского кризиса заходят на третий виток. Фото: Shutterstock AI

Для мирных переговоров на Украине наступает очередной момент истины. Момент, когда можно попробовать договориться и завершить СВО. Что важнее – решающий момент наступает для главного катализатора этих переговоров – Дональда Трампа.

4 ноября в США пройдут выборы в Конгресс, и пока республиканцы, под руководством действующего президента, проигрывают его подчистую. Самое время что-то менять. Завоевывать громкие победы, чтобы переломить голосование в свою пользу. И хозяин Белого дома это прекрасно понимает.

Именно поэтому во вторник в Вашингтон на переговоры приезжали главные действующие лица двух войн - Владимир Зеленский, и Беньямин Нетаньяху. Чтобы предложить свои услуги. Протянуть Трампу спасительную соломинку.

Но для нас главный – украинский сценарий. Главное, что в итоге Уиткофф и Кушнер в течение двух недель приедут в Киев и в Москву, об этом было объявлено через СМИ сразу после встреч.

Чего ждать от мирных переговоров? Сможет ли Москва воспользоваться крайней заинтересованностью Вашингтона в заключении мира? Как США будут давить на Россию и Украину?

На главные вопросы отвечает KP.RU.

Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер вновь совершат поездки в Киев и в Москву в надежде разрешения украинского кризиса. Фото: LUDOVIC MARIN / ЕРА / ТАСС

ТРЕТИЙ ЭТАП ПЕРЕГОВОРОВ ПО УКРАИНЕ РОССИИ И США

Мирные переговоры, как справедливо отмечает политолог, доцент ВШЭ и член клуба «Валдай» Дмитрий Новиков, заходят на третий виток. И, чтобы понять, что будет происходит нужно присмотреться к дипломатии последних полутора лет.

Первый этап мирных переговоров.

Можно отмерить с февраля 2025 года, когда Дональд Трамп и Владимир Путин впервые подняли трубку мира. Тогда расчет американской администрации был прост: Россия заинтересована в завершении боев на своих условиях. А Украину будет легко продавить – лишив финансовой поддержки США.

Отказываясь от финансовой поддержки, Вашингтон одним ударом убивал сразу нескольких зайцев. Разряжал ситуацию, в которой Россия и США медленно скатывались к глобальной войне, перекладывал все финансовое бремя по спонсированию Киева на Европу, продолжал получать максимальные пробыли от продажи оружия, открывал перспективы блестящих финансовых сделок с Россией, да еще и показывал миротворчество Трампа!

План казался настолько идеальным, что Трамп отмахивался от «информационной бомбежки» СМИ, которые хором (по заказу из Лондона и Брюсселя) называли США предателем Украины.

Единственной проигравшей в этом сценарии (помимо Украины, конечно) была Европа. И Брюссель сделал все, чтобы спасти Киев от быстрого поражения, взяв на себя все бремя финансирования войны. До мира оставался один радикальный шаг – отключить ВСУ системы связи и данные спутниковой разведки. Трамп решился это сделать – на неделю. Но получил колоссальное давление в ответ и отступил.

Окончательно первый виток завершился в Стамбуле, где Россия и Украина сели за один стол. Но Киев, чувствуя поддержку Европы, подписывать что-либо отказался.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле летом 2025 года. Фото: REUTERS.

Второй этап мирных переговоров.

Начался в конце июля 2025 года. США предложили Москве пойти на терпимые уступки через Уиткоффа, произошел Анкоридж, и ситуация для Киева снова подошла к грани катастрофы. Тогда все европейские лидеры хором поехали в Вашингтон – убеждать Трампа, что они отказываются от предложенных условий. Европа клялась, что Киев еще может больно укусить Россию. А США, если чуть отсрочат мир, получат гигантские прибыли от закупок оружия. Оседлав Европу, Трамп требовал Гренландию, добился подписания крайне невыгодного для ЕС торгового соглашения и увеличения отчислений европейцев в бюджет НАТО до 5%.

Манипулируя европейцами как удобно, США искали способы надавить на Киев. Ведь Москва настаивала на Анкоридже и приводила аргументы. Один за другим были взяты несколько городов в Донбассе. США были впечатлены военным превосходством России, и в Киев отправился мирный план Трампа из 28 пунктов. Параллельно началось дело Миндича, которое и должно было стать рычагом воздействия на Киев, поставить Зеленского на колени и заставить подписать мир. Но Европа, стоящая за плечами киевского лидера, пообещала ему любую поддержку в обмен на отказ от всех предложений Вашингтона.

Бесперспективное бодание на переговорах в Женеве и начавшаяся война с Ираном окончательно похоронили шансы на успех второго этапа.

Третий этап мирных переговоров.

Можно отчитывать с середины июня 2026 года, когда Путин и Трамп снова созвонились после перерыва. В течение двух недель после беседы Россия привела свои аргументы – военные победы, продвижение на фронте, падение Константиновки. Европа в свою очередь на саммитах G7 и НАТО показала Трампу результаты глубоких ударов дронами вглубь России.

По сути, у Брюсселя отчасти получилось выполнить обещание, данное Вашингтону осенью, после Анкориджа – Украина смогла укусить Россию. Более того, позиции президента США сильно пошатнулись после иранской компании, и Трамп потерял безграничную власть на ЕС, полученную благодаря негласному отказу от выполнения условий Анкориджа.

Кроме того, администрации Белого дома пришлось смириться с фактом: можно сколько угодно пытаться продавить Зеленского делами Миндича, главный игрок, запрещающий Киеву идти на мир – ЕС. И именно с европейцами и англичанами нужно договариваться.

Именно поэтому, уже ничего не стесняясь, перед встречей с Трампом во вторник Зеленский остановился на день в Британии, чтобы получить инструктаж. Именно поэтому встреча в Белом доме была закрытой. Киевский лидер привез не свои хотелки, а условия европейцев.

Перед визитом в США Зеленский получил у очередного британского премьера заверения в поддержке. Фото: REUTERS.

Очевидно, Брюссель убеждает США попробовать продавить Россию. Ввести «адские санкции» вдобавок к дальнобойным ударам Киева. Клянется, что это поставит Москву на колени и заставит согласиться на ввод войск «коалиции желающих» на Украину.

И Трампу, над которым довлеют выборы...ничего не осталось, кроме как поддаться на уговоры.

В тот же день пакет санкций Грэма* был принят сенатом США. С одним «но» - закон должен быть утвержден Конгрессом, который ушел на августовские каникулы. Так что санкции откладываются как минимум до сентября. Это дает в руки Трампа дубину, которой он в течение месяца может помахивать в сторону Москвы, не испортив отношения окончательно.

Именно давление на Россию имел ввиду Зеленский, когда после встречи с Дональдом написал в соцсетях, что пришло время для «активизации дипломатии». И очень символично, что, если верить сливам СМИ, Уиткофф и Кушнер в ближайшие две недели, впервые приедут не только в Москву, но и заедут в Киев. Чтобы выслушать условия европейцев и предъявить их Кремлю.

РОССИЯ ГОТОВА К ПЕРЕГОВОРАМ ПО УКРАИНЕ

Если вы думаете, что Москва смотрит на происходящее, сложа руки и не понимая ситуации – забудьте. Кремль подходит к переговорам во всеоружии, и в числе наших аргументов не только ситуация на поле боя, истощение ВСУ и взятие новых городов. Мы готовим свои козыри. Именно поэтому Россия, через Дмитрия Пескова постоянно повторяет, что мы готовы продолжать дипломатию, даже несмотря на то, что США продают оружие для Украины и поставляют Киеву разведданные.

- Такой дуализм в позиции администрации президента США Дональда Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам. А нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию, - объяснил 24 июля журналистам спикер Кремля.

КОЗЫРЬ КРЕМЛЯ

Что же предъявит Вашингтону Москва? В последние месяцы ВС России замахнулись на то, что было совершенно немыслимо в 2022 году, когда у нас не было достаточного количества дронов, а ракетные войска и ВКС, при всем совершенстве наших крылатых и баллистических ракет, не могли отработать все цели сразу.

Самые важные новости сегодня, наравне с продвижением наших парней на фронте – это отчеты об ударах по сухогрузам в Черном море. 80% всего оружия перевозится на кораблях. И, благодаря нашим ударам, уже к 20 июля все перевозчики гражданских грузов массово отказались заходить в порты Украины. Это значит, что сейчас почти все (или все) баржи везут оружие. И мы можем читать в сообщениях Минобороны, как они горят и тонут каждый день.

Скажем прямо - в ответ на удары по НПЗ, Москва начала кампанию по отрезанию Украины от экспорта оружия из Европы. Кстати, и по железной дороге наносятся колоссальной мощи удары – к началу июля уже была выбита треть всех локомотивов из парка Украины. Это вторая и последняя артерия Киева, по которой идут вооружения.

Эффект от этих ударов – отложенный. Но с каждым месяцем Украине будет все сложнее пополнять запасы вооружений. В первую очередь – дронов и комплектующих для дронов. А еще авиабомб. Снарядов для ПВО. Даже автоматов…

Именно это тот туз, который в ответ на рассказы об адских санкциях Москва вытащить из рукава и предъявить переговорщикам США. Как долго фронт продержится, когда к зиме мы начнем выбивать еще и энергетику, и коммуникации Украины, а на передовой начнутся проблемы с оружием? И как долго Киев сможет продолжать массированные удары по России, если склады с европейскими беспилотниками горят в портах Одессы и Черноморска каждый день?

УСЛОВИЯ РОССИИ НА ПЕРЕГОВОРАХ С США ПО УКРАИНЕ

И это еще не все. Во время последнего общения с генералами после взятия Константиновки, Владимир Путин как будто мимоходом обронил важнейшую фразу:

- Чем больше противник будет проводить попыток подобного рода (ударов вглубь России), тем большую зону безопасности нам придётся создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля.

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Американский Bloomberg к концу июля добавил: по сведениям источников, Россия может ужесточить переговорные требования, оставив за собой все территории «зоны безопасности», на которые раньше не претендовала.

Из этого и может сложиться позиция Москвы в третьей фазе мирных переговоров: дроновая война может закончиться для Киева катастрофой и изоляцией, а вывезти бой с Россией один на один Украина не в силах. И когда фронт провалится, условия Анкориджа мы можем пересмотреть сами…

Так что может, пока не поздно, Вашингтону стоит вернуться к договоренностям на Аляске?..

КОГДА ЖДАТЬ МИРА, И УДАСТСЯ ЛИ ДИПЛОМАТАМ ЗАВЕРШИТЬ СВО?

Несмотря на все эти факты, ближайшие месяц-два будут очень насыщенным и непростыми. Мирные переговоры по Украине, очевидно, активизируются. Позиции, которые занимаются стороны, за полтора года стали еще более категоричными и диаметрально противоположными. Плюс уже очевидно - США попробуют надавить на Москву с помощью санкций. Киеву тоже не будет легко - уже пошли слухи, что очередной удар может быть нанесен и Зеленскому, чтобы склонить его к миру, с помощью дела Миндича. Под подозрением, по данным украинских СМИ, может оказаться глава партии «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Трампу категорически важно получить результат до выборов в Конгресс, снова стать героем. Поэтому мирные переговоры будут больше напоминать схватку. Наша дипломатия и Кремль явно к этому готовы – остается пожелать им удачи.

Будет ли шанс использован, добьемся ли мы мира? Учитывая категорическую позицию Европы – шансы можно оценить как 10% на 90%, в пользу продолжения боев. Нам придется дождаться результата ударов, показать, что мы действительно способны отрезать Киев от помощи – тогда точка зрения Вашингтона на процесс может в корне измениться.

Суммируя сказанное, можно предположить, что серьезно о мире речь может пойти перед зимой или в зимние месяцы. Когда Киев ощутит последствия нашей стратегии, а Славянск и Краматорск, последние рубежи обороны Донбасса, будут медленно утекать из рук ВСУ.

Будет ли это все еще третий этап переговоров, или уже четвертый – судить сложно. А пока остается верить в наших ребят на передовой и наших дроноделов в тылу. Мир сегодня – в их руках…

*Внесен в перечень террористов и экстремистов

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