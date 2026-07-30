Выплаты на 40 млн рублей и отмена комиссий: как помогают продавцам Wildberries после атак беспилотников

Wildberries выплатил больше 40 миллионов пострадавшим при атаках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ВЫПЛАТЫ И НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

«Мы не оставим вас наедине с проблемой», - пообещала основательница Wildberries Татьяна Ким продавцам, чьи товары сгорели на складах. И слово свое сдержала.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали распределительные центры WB в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Погибли восемь человек, десятки пострадали. На складах вспыхнули пожары, не весь товар удалось спасти. После этого налеты повторились и в других регионах…

Атака БПЛА считается форс-мажором. И по закону маркетплейс ничего продавцам не должен. Но Татьяна Ким сразу заявила: предприниматели получат компенсации.

И вот в компании подвели предварительные итоги.

- На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля, - рассказала Татьяна Ким в своем канале в Telegram.

Уточним, что семьи погибших сотрудников получили по 2 млн рублей, пострадавшие в тяжелом состоянии – по миллиону.

А еще в пресс-службе маркетплейса объявили о новых мерах поддержки предпринимателей. Среди них:

- WB Банк отменил плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы для продавцов. Это касается как нынешних клиентов, так и предпринимателей, которые подключатся в будущем.

- Для всех продавцов Wildberries ежемесячное обслуживание счета в WB Банке станет бесплатным.

- Все внутрибанковские переводы (не только между юрлицами, но и со счета ИП на личный счет физлица) будут бесплатными.

- Переводы в рублях на территории РФ в другие банки на счета юридических лиц, ИП и физических лиц также будут проводиться без комиссий.

Продавцам ничего делать не нужно: льготные условия обслуживания будут применяться автоматически. Достаточно иметь расчетный счет в WB Банке и быть зарегистрированным на портале продавца.

А ЧТО ЕЩЕ

Это далеко не все меры поддержки для продавцов Wildberries. Вот как еще помогают предпринимателям всем миром:

• В соцсетях начался флешмоб: россияне публикуют свои корзины на WB и призывают читателей активнее покупать товары с маркетплейса. Многие ставят хэштег #корзинавб. Это поможет предпринимателям больше заработать и справиться с убытками.

- Спасибо всем, кто принял участие (в этом флешмобе, - Ред.), это очень ценно! – поблагодарила Татьяна Ким. - Даже давно отложенный товар в корзине и его покупка - это помощь российским брендам, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке. Мы со всем справимся!

• Сбер, ВТБ и WB-Банк предоставили кредитные каникулы продавцам, чьи товары сгорели на складах

• Компания Wildberries организовала психологическую помощь.

- Особое внимание уделяется психологическому состоянию людей, - подчеркнула Татьяна Ким. - Со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью, компания поддерживает контакт. Операторы колл-центра персонально связываются с участниками событий и их близкими: выясняют текущее состояние, уточняют потребность в дополнительной помощи и отвечают на волнующие вопросы. Психологическая помощь уже оказана нескольким сотням человек, работа профильных корпоративных служб не останавливается и ведется круглосуточно.

• Введены скидки на хранение товаров на ряде складов на 45 дней, а транзитные поставки на региональные склады стали бесплатными.

• Предприниматели получили право на льготные займы от WB-Банка на восполнение товарных запасов

• Проценты на остаток в WB Банке будут начислены по повышенной ставке.

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