Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика18 июля 2026 18:18

Что делать продавцам и покупателям после пожара на складе Wildberries из-за атак БПЛА: Ответы на главные вопросы

Wildberries прорабатывает объем выплат продавцам из-за пожара на складах
Андрей ЗАЙЦЕВ
Подавляющее большинство товаров покупатели маркетплейса оплачивают при получении. Поэтому для них никаких потерь не будет. Они просто не получат заказанные товары.

Подавляющее большинство товаров покупатели маркетплейса оплачивают при получении. Поэтому для них никаких потерь не будет. Они просто не получат заказанные товары.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с пятницы на субботу, 18 июля 2026 года, украинские дроны атаковали распределительные центры компании Wildberries в двух российских регионах. Пожары начались на складах в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. При этом, естественно, пострадал не только маркетплейс, но и селлеры, державшие в логистическом центре свои товары. В какую сумму оценивается ущерб? Какую помощь окажут пострадавшим? И получат ли какую-то компенсацию продавцы? Ответы на основные вопросы - в материале KP.RU.

- Что это за склады?

- Логистические мощности двух складов составляют около 350 тысяч квадратных метров. Это примерно 7% всех складских площадей компании. По различным оценкам, общий ущерб может составить от 20 до 50 млрд рублей – в зависимости от того, какие именно товары и оборудование были на складах.

- Что там хранилось?

- Как правило, отдельной специализации для складов маркетплейсов нет. Они располагаются, как правило, вблизи основных потребителей. И распределяются по географическому принципу. На сгоревших хранился большой ассортимент всех видов товаров, которые продаются на платформе. Более полная информация появится позднее – лишь после того, как компания проведет инвентаризацию.

- Какие компенсации получат пострадавшие и семьи погибших?

- По последним данным, в ходе двух атак погибло восемь сотрудников компании. Еще несколько десятков пострадали. Как заявили в Wildberries, семьи погибших сотрудников получат от компании по 2 млн рублей, а пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии, – по 1 млн рублей.

- Что делать продавцам, чей товар пострадал?

- Вины маркетплейса в пожаре нет. И даже если товар был застрахован, выплаты селлерам не полагаются. Налет БПЛА считается «форс-мажором» или фактором «непреодолимой силы». Ни базовая, ни добровольная страховка этот риск не покрывают. Полисы покрывают лишь те случаи, когда товар был утрачен по вине маркетплейса или его работников. К примеру, как это было после пожара на складе в Шушарах Ленинградской области. Тогда селлеры получили компенсации. Тем не менее, несмотря на это, маркетплейс готов оказать селлерам финансовую поддержку.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

О том, какая это будет помощь и как ее можно будет получить, в компании сообщат чуть позже. А юристы советуют пострадавшим селлерам пока собирать все документы об остатках на сгоревших складах.

- Какие меры поддержки приняты для продавцов?

Татьяна Ким анонсировала первые меры поддержки для продавцов, чей бизнес пострадал в результате массированной атаки беспилотников на склады Wildberries в Электростали и Котовске.

Для продавцов ввели скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100% скидка на транзитные поставки в региональные склады.

"Это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы", - заявила Татьяна Ким.

- Получат ли продавцы выплату?

В Wildberries & Russ объявили, что продолжают работу над механизмом поддержки продавцов.

"Это более сложный процесс, поскольку необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. По экспертным данным это займет до 30 дней", - продолжила Ким. "Дополнительные меры поддержки наших партнеров прорабатываются совместно с WB Банком".

- Когда начнут действовать меры поддержки для продавцов?

Первые меры поддержки Wildberries для продавцов начнут действовать с воскресенья, 19 июля.

- Как это отразится на покупателях?

- Подавляющее большинство товаров покупатели маркетплейса оплачивают при получении. Поэтому для них никаких потерь не будет. Они просто не получат заказанные товары. Если товар оплачен и аналогичный есть на других складах, то покупателю доставят его. Если такого же товара нет, деньги должны вернуть. Правда, кто это будет делать – маркетплейс или продавец – пока точной информации нет.

Сейчас, как сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким, "товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадали 24 человека, товары сняты с продажи, идет ликвидация последствий: что нужно знать об атаке БПЛА на склад Wildberries в Электростали

Зачем Киев ударил по складам Wildberries: четыре причины зверского теракта киевского режима

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ФСБ сорвала масштабный теракт Киева против российских военных