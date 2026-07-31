Быль дорог: Владивосток – город лестничных маньяков, борьба Никиты Хрущева со ступеньками, безответственные кальмары и как выбрать авто для путешествия и не попасть на деньги

От Москвы до Владивостока 8,5 часов лета. Возвращаться мы будем неделями Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Мы с друзьями в какой-то момент поняли, что не видели Россию и жизнь хотя бы из окна персонального автомобиля. И отправились в путешествие из Владивостока в Москву, чтобы половить кальмаров в Японском море, посмотреть на Амур в Хабаровске, увидеть, как запускают космические корабли с космодрома Восточный и искупаться в Байкале.

В этой части – Владивосток на суше и на море, выбор машин, на которых мы проедем девять с лишним тысяч км.

Все репортажи и объяснение, что происходит.

Владивосток в ступеньках и план Хрущева

Это не город, это какие-то горы (с). Первое впечатление от Владивостока – это лестницы. Никто не может сказать, сколько их в этом городе, но они здесь везде. Тысячи лестниц, миллионы ступенек… Какие-то из них начинаются из ниоткуда и уходят в никуда, а некоторые возникают так внезапно, что к этому невозможно привыкнуть. Сделав шаг на первую ступеньку владивостокских пролетов, никогда не знаешь, где окажешься в итоге. Создатели знаменитых движущихся лестниц Хогвартса – дети по сравнению с местными строителями.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Бетонные, деревянные, железные, кирпичные, каменные… Полуразрушенные и новенькие, опасные и роскошные, а иногда даже смешанные и переходящие друг в друга... Наверняка где-то во Владивостоке есть секретная спец лаборатория, где безумные ученые скрещивают лестницы и следят за результатом (а иногда, подхихикивая, и за процессом). И тогда на свет появляются настоящие монстры из ступенек – дикие, но симпатичные.

История знает только одного человека, которые пытался прекратить эту лестничный волюнтаризм. Никита Хрущев в 1959 году нанес визит во Владивосток по пути из США, увидел и прочувствовал всю боль лестничных пролетов и ему пришла идея - фуникулеры!

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Целая сеть необычного транспорта должна была связать вершки и корешки города. Тут же разработали проекты двух линий, одна на 300 метров, вторая на 700, но когда Никита Сергеевич через несколько лет вновь оказался во Владивостоке, он был неприятно удивлен – ни одного фуникулера так и не появилось. Дальше история умалчивает, стучал ли генсек туфлей по ступенькам, но расстраивать дальше правителя не рискнули и все-таки построили одну линию на 183 метра.

Она работает до сих пор. 49 рублей, 90 секунд непрерывного кайфа, и вы переноситесь через 400 ступенек с одной станции на другую. По пути наслаждаетесь видами Владивостока и жалеете, что еще один проект с сетью фуникулеров, который должен был приблизить Советский Союз к утопиям Стругацких, так почем-то и не сбылся.

Фуникулёр Владивостока - самый редкий общественный транспорт России Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Стеклянная бухта и ода создателям рилсов

У нас же была обязательная программа всех туристов, которых судьба забрасывает во Владивосток – набережные с кораблями, подводная лодка, ужин с видом на Золотой мост, визит в Стеклянную бухту… Про все это можно прочесть в путеводителях, там неправду не напишут. Но вот со Стеклянной бухтой будьте осторожны – мем ожидание/реальность может здорово пристукнуть вашу романтичность.

Даже местные залипают на Золотой мост Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Для справки – Стеклянная бухта, это пляж в получасе езды от Владивостока в западной части Уссурийского залива Японского моря. Раньше рядом находилась свалка бутылок и отходы фарфорового завода, но волны, ветер и соль за десятки лет превратили осколки в безопасную цветную гальку и Стеклянная бухта превратилась точку притяжения туристов. Когда вы смотрите фото и рилсы, вам кажется, что нет места более замечательного в окрестностях города. Но реальность жестока: вместо красивых стекляшек вас встречает несколько автобусов китайцев и других туристов, часть из них сидит в воде, хотя это запрещено, а наверху кто-то яростно торгует кукурузой.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Но поневоле проникаешься огромным уважением к тем, кто пилит такие романтические видео из Стеклянной бухты. Нужен огромный талант и множество фильтров, чтобы все выглядело так круто. Хотя, если бы приложить чуть руки, навести порядок, сделать нормальную стоянку и выгнать всех палаточников, еще одним классным туристическим местом на карте Владивостока было бы больше.

Стеклянная бухта Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Русский мост, нерпы в Японском море, мыс Тобизина и безответственные кальмары

До Токаревского маяка можно дойти пешком от берега Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

А лучше всего на Владивосток смотреть со стороны моря. У нас в планах была морская рыбалка, с посещением всех культовых мест от Русского моста и маяка Токаревского, до мыса Тобизина, пляжа с нерпами и пикником на острове Шкота. Первую часть пришлось сократить, потому что все-таки все, что вы читали в приключенческих романах о морской болезни, на самом деле случается, тем более, когда волны довольно приличной высоты. И тут уж приятного мало. А камбале, которую вы ловите, вообще может быть обидно.

Проезд по Русскому мосту Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Конкурс для самых внимательных - найди нерпу. Если что, она уже вас нашла Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Зато все остальное действительно стоит видеть. Русский мост с воды – удивительно воздушный и изящный. Мыс Тобизина – это настоящие Железные острова из "Битвы престолов". Нерпы действительно высовываются из воды, словно пловцы в шапочках, удивленно смотрят вам в след и кажется, что сейчас будут осуждающе крутить ластами у висков. А пикник с пожаренной камбалой и только что выловленными морскими ежами – реально вкуснейший.

Железные острова из Битвы престолов можно найти и во Владивостоке Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

PS: Люди, пожалуйста, забирайте с собой все, что вы привезли на пикники. Иногда смотреть на побережье острова очень больно.

PS 2: Ночью частью экспедиции была предпринята попытка провести вторую рыбалку, теперь уже с охотой на кальмаров. Кальмары мероприятие проигнорировали.

Местные деликатесы в дикой природе Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Как выбирали и покупали машины во Владивостоке

И о делах. Вдруг, у кого-то будет желание устроить себе похожее приключение. Главная и самая расходная часть поездки – транспорт. Арендовать машину на такое расстояние нереально. Способ только один – покупать.

Половина Владивостока, кажется, живет на автобизнесе. В России в год продается 1,5 млн новых машин. А через один только Владивосток ввозится порядка 300 тысяч машин. Город окружают автомастерские и стоянки, в море часто можно встретить баржи с автомобилями, на трассах полно автовозов. Так что купить что-то вообще не проблема. Вопрос только – что именно и с какой целью.

У нас задача была выбрать такие автомобили, чтобы можно было потом продать их в Москве. Так что "японцы" с правым рулем отпадали сразу – в европейской части такой автомобиль пристроить непросто, а управлять им действительно опасно. Машины мы выбирали на корейских аукционах с помощью фирмы-посредника, которых во Владивостоке полно. Посредника выбирали по сарафанному радио.

Выбор план на два компактных кроссовера Chevrolet TrailBlazer 3-го поколения. Оба – трехлетние. Первый – полный привод 1.3 л, 156 л.с., Бензин, АКПП. Второй – передний привод, 1.3 л, 156 л.с., бензин, вариатор. Первый со всеми накладными расходами по доставке, хранению, постановке на учет и страховками обошелся примерно в 2,5 млн. второй – в 1,8 млн.

Процесс от выбора до доставки авто на стоянку во Владивостоке занимает примерно месяц. Мы страховались, делали все заранее, так что машины нас ждали месяца два. У одной разрядился аккумулятор, но мы с собой захватили пуско-зарядное устройство, проблему решили быстро.

Оживляем аккумулятор Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Предупреждение №1. Помните, перепродать вы сможете купленные во Владивостоке машины только через год, иначе вам придется уплатить утильсбор тысяч на 300. Так что ближайший год ездите либо сами, либо кто-то из близких по доверенности.

Предупреждение №2. Внимательно отслеживайте состояние машины до покупки и по прибытию на стоянку. Просите подробные видео, фото, не стесняйтесь требовать что-то переснять, не ленитесь внимательно все смотреть. У нас, например, на одной машине оказалась отломана антенна, сейчас разбираемся.

Предупреждение №3. В машинах нет ни запасок, ни инструментов, ни компрессора. Что-то заказывали на маркетплейсах, что-то габаритное и тяжелое, например, запаски, заранее отправляли из Москвы транспортной компанией во Владивосток.

С делами и Владивостоком вроде разобрались. Дальше - 9100 км до Москвы. Следующая остановка Хабаровск.

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