Анастасия Волочкова неожиданно стала героиней новых мемов среди молодежи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова неожиданно стала героиней новых мемов среди молодежи. В соцсетях начали массово распространяться ролики, в которых пользователи собирают фрагменты разных интервью балерины и показывают: из года в год артистка рассказывает одни и те же истории и практически дословно повторяет свои фразы.

Зумеров привлекла не столько сама повторяемость цитат, сколько уверенность Волочковой в себе. Пользователи отмечают, что балерина не отказывается от своих взглядов, не пытается подстроиться под критиков и с одинаковой убежденностью рассказывает о своей жизни в разных интервью.

Топ-10 цитат Анастасии Волочковой

Одни из самых популярных фрагментов — размышления Волочковой о собственных недостатках.

«Моя мама всегда говорила и говорит о том, что самые большие мои недостатки в жизни — это моя доверчивость, это моя открытость людям и моя искренность. Но я ей отвечаю всегда: “Мам, пусть это будут самые большие недостатки моей жизни”».

Не обошлось и без ее знаменитых рассуждений о бокале шампанского. Фраза о том, что звезду осуждают за напиток в руках, хотя многие люди ведут себя куда хуже, давно стала одной из самых узнаваемых.

«У нас полстраны бухает, понимаете? А Волочкова с бокалом просекко, дорогого, со свежей клубникой, — это алкоголик».

Отдельное внимание пользователей получила уверенность артистки в своей популярности.

«Еще ни один человек без улыбки не встретил. Я иду по улице, и мне улыбаются люди».

Вирусным стал и фрагмент, где балерина предложила вспомнить современных артисток балета. Волочкова уверяла, что такой вопрос может поставить многих в тупик.

«Ты можешь мне сейчас назвать имена хотя бы трех балерин, которые сегодня танцуют в театре? Ну, солистки. Я думаю, что я такие вопросы, если выйти на улицу и задать, в тупик поставят».

Еще одна фраза, которую активно растаскивают в соцсетях, связана с завистью.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я всегда руководствуюсь словами Фаины Раневской, что лучше быть предметом зависти, чем сострадания».

Не забыли пользователи и истории из личной жизни Волочковой. В подборки попал рассказ о знакомстве с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

«Сулейман снял Большой театр, арендовал его для того, чтобы встретить меня под видом юбилея своей нефтяной компании. И поставил условие, чтобы я участвовала в концерте. Попросил дирекцию театра, чтобы присутствовала на банкете. Я вообще туда не собиралась, но пришла на банкет. Я вообще сначала познакомилась не с Сулейманом, а с его другом Ахмедом…»

Еще одна цитата стала поводом для шуток после рассказа о ситуации с Сергеем Лазаревым, которую она повторила минимум в нескольких интервью.

«Я даже значения не придала тому, что Сережа Лазарев не захотел со мной сфотографироваться».

Есть у балерины и дежурная шутка.

«Мы все равно по одной земле ходим и одним воздухом дышим. Хотела сказать, едим один хлеб, но хлеб я не ем. Я ем эти салатные листья, вареные яйца всмятку и бульончик».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не обходится и без хвастовства.

«Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами и самолетами частными».

А еще Анастасия любит напоминать, что никогда не отказывает поклонникам в совместных снимках.

«У меня есть такая своя собственная человеческая позиция. Я никому в жизни не отказала от возможности сфотографироваться со мной».

Ранее зумеры «раскрутили» и других артистов, вернее их помощников, которые неожиданно стали героями молодежных мемов. Так, пользователи соцсетей сделали интернет-звездой бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Кантура, которого зрители полюбили за эмоциональные выступления и постоянную улыбку. До этого вирусными становились участники подтанцовки Татьяны Булановой из-за своих «энергосберегающих» плясок и музыкант Дмитрий Иванов из ансамбля «Золотое кольцо», от которого девушки оказались в восторге.

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