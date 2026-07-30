Крылья бабочек оказались усеяны десяткам носов: раскрыто, каким забавным способом принюхиваются насекомые

Ночные бабочки чувствуют запахи крыльями. Фото: wikipedia.org

Насекомые реагируют на запахи чуть ли не всем телом. Органы и системы, которые в той или иной мере отвечают за обоняние находят у них в самых неожиданных местах – для людей, конечно: на ногах, например, или в рту. Вот и бабочки в этом смысле не подкачали. Изучая их, немецкие биологи – химические экологи из Института Макса (Max Planck Institute for Chemical Ecology) – обнаружили обонятельные рецепторы, то есть, носы, по сути, на крыльях табачных бражников (Manduca sexta) – крупных ночных бабочек. О чем сообщили в журнале Journal of Experimental Biology (JEB).

Носами на крыльях бражники обзавелись в дополнение к тем, которые имелись на чувствительных усиках-антеннах. Ученые об этом догадывались. Но недавно рассмотрели находки на крыльях как следует и доказали, что они в самом деле представляют собой своеобразные носы. И что этими носами бабочки действительно нюхают и унюхивают нечто для себя важное.

В сильный микроскоп биологи увидели крошечные волоски-щетинки, которыми были усеяны крылья бражников. На каждом располагалось в среднем по 30 штук. А в самих волосках зачем-то имелись поры-отверстия. Они и оказались носами – обонятельными рецепторами. Не только с виду. Запахи – в виде летучих молекул, буквально просачиваются сквозь эти микроскопические отверстия, попадая непосредственно в нервную систему.

Щетинки с дырочками, расположенные на крыльях бражников, представляют собой обонятельные рецепторы - носы, по сути. Фото: J Exp Bio

Генетический анализ показал, что «крылатыми носами» бабочки ощущают еще и вкус. То есть, обонятельные рецепторы выполняют еще и роль распознавателей вкусов.

Правда, крыльями бабочки, похоже, чуют не так уж и много. Но весьма важную для себя информацию получают.

Биологи обдували бражников потоками воздуха, к которым подмешивали разнообразные ароматы. Соответствующие электрические сигналы, которые свидетельствовали о реакции бабочек на запахи, крылья посылал, унюхав только два пахучих вещества – пирролидин и пиперидин. Они входят в состав сока растений из семейства пасленовых, на листья которых самки бражника откладывают яйца.

Похоже, что носы на крыльях нужны бабочкам в первую очередь для того, чтобы по запаху находить места для размножения.

Жаль, что природа не модернизировала аналогичным образом и в полной мере нашу обонятельную систему. Могла бы оснастить соответствующими рецепторами хотя бы по одному пальцу на каждой руке – чтобы, принюхиваясь, мы не совали везде свои носы. Но кое-какие опции у людей, как постепенно выяснилось, все же имеются.

КСТАТИ

И у людей за обоняние отвечают не только носы, но и половые органы

Нос - та часть тела, которая торчит из головы, функционально представляет собой, конечно, главный орган, благодаря которому люди наделены обонянием - могут улавливать и распознавать запахи. Число обонятельных рецепторов в носу насчитывает порядка 350. Однако исследователи, на удивление, постепенно выявили аналогичные рецепторы чуть ли не во всех наших внутренних органах - в сердце, в печени, в желудке, в легких, в почках. Они почти наравне с носом участвуют в распознавании запахов. Например, еды. Но на уровне подсознания. Немецкие ученые из исследовательского центра пищевой химии Института Лейбница (Leibniz Institute for Food Systems Biology at the Technical University of Munich) в свое время докладывали о таком чуде природы на одном из собраний американского сообщества химиков.

Обонятельные рецепторы были потом найдены аж в мужских половых органах.

Получается, что и они зачем-то и к чему-то принюхиваются? Чтобы потом дополнить восприятие, скажем, от сексуального контакта своими «впечатлениями»? И кто знает, вдруг таинственный феномен внезапного ослабления эрекции или трудности ее достижения в полном объеме с конкретной женщиной связаны именно с этим.

Люди обоняют и друг друга, и окружающую среду, и внутреннюю - не только носам. Шестое чувство, однако… Фото: puhhha/Shutterstock/Fotodom

«Понюхал» по-своему - не понравилось и пошел в отказ. А мы - устал, перенервничал… А бывает иной раз и наоборот – какая-нибудь невзрачная особа вызывает невероятно крепнущую готовность.

Профессор Ганс Хатт (Hans Hatt) из Рурского университета (Ruhr University Bochum in Germany) более 10 лет назад вскрыл роль обонятельных рецептов, которые обнаружил на коже людей в кератиноцитах – клетках ее внешнего слоя. В экспериментах с коллегами ученый продемонстрировал, что кожные рецепторы, как минимум, реагируют на синтетический аромат сандалового дерева - на Sandalore. Но соответствующую информацию в мозг не направляют. А посылают сигналы кожному покрову, в ответ на которые клетки начинают активнее размножаться, мигрировать и регенерировать. Активность повышается примерно на треть. В результате имеющиеся повреждения быстрее заживают.

Реакция на другие ароматы, пока досконально не изучена. Это предмет дальнейших и обширных исследований. Но уже ясно, что коже не безразличны ароматы, поступающие из вне, например, со всякими кремами, масками, лосьонами и прочими шампунями. Она их «чует». Каким-то может быть совсем не рада.

Кто знает, вдруг кожа в какой-то мере отвечает и за взаимную симпатию. Или, опять же наоборот, провоцирует, казалось бы, необъяснимую антипатию.

По словам профессора Хатта, ныне можно говорить о том, что по организму - помимо носа – «разбросаны» как минимум еще около 200 обонятельных рецепторов. Вероятно, найдутся и другие. То есть, всё тело функционирует как дополнительные две трети «главного» носа. Почти целый «второй нос» для чего-то, наверное, нужен. Ведь у природы нет бесполезных изобретений.

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