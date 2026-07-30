Пожарные уверяют, что им удалось остановить стремительное распространение огня Фото: REUTERS.

Франция переживает один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров за последние годы. На юго-западе страны в департаменте Жиронда уже выгорело более 42 тысяч гектаров леса, эвакуированы 220 с лишним тысяч человек, десятки населенных пунктов оказались в зоне бедствия. Пожарные уверяют, что им удалось остановить стремительное распространение огня и защитить город Бордо, однако власти предупреждают: ожидаемая новая волна 40-градусной жары и сильный ветер могут в любой момент вновь распалить уже затухающие очаги.

«ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ЖИРОНДУ В УКРАИНУ»

Вслед пожарами разгорается общественное недовольство. Главный скандал вспыхнул вокруг небольшого поселка Ле Порже. Здесь огонь уничтожил 185 домов, без крыши над головой остались около 3400 человек. Жители утверждают, что, когда огненная стена приближалась к поселку, они не получили SMS-оповещений об эвакуации и не увидели пожарных расчетов. Как выяснилось позднее, основные силы были сосредоточены на защите нескольких десятков роскошных вилл неподалеку.

История быстро вышла за пределы Жиронды. Жители объединились в социальных сетях, заручились поддержкой французских блогеров и требуют ответов от властей.

Вопросы у французов - ко всей системе борьбы с огнем в стране. Как напоминают местные СМИ, после катастрофических пожаров 2022 года президент Эммануэль Макрон обещал увеличить парк пожарной авиации. Спустя годы Франция по-прежнему располагает лишь 12 самолетами-амфибиями Canadair, и то исправными оказались только пять. Остальные находятся на ремонте - средний возраст машин достигает 20-30 лет. По сети даже начала гулять шутка: может, переименовать Жиронду в Украину, чтобы быстрее дождаться помощи от Парижа?

У французов возникают вопросы к системе борьбы с огнем в стране Фото: REUTERS.

Командир одного из экипажей Canadair, огнеборец Грегори Пра открыто раскритиковал катастрофическую нехватку техники: «Я набирал воду из Сены — ту самую воду, очистка которой обошлась французам в два миллиарда евро. На эти деньги можно было бы купить пятнадцать самолетов Canadair и обеспечить их техническое обслуживание на десять лет».

ОГОНЬ УГРОЖАЕТ ОБОРОНКЕ

Оппозиция критикует правительство за многолетнее недофинансирование пожарной авиации, в то время как расходы Франции на оборонку при Макроне растут как на дрожжах. Недальновидность такого подхода грозит катастрофой. В охваченном огнем регионе сосредоточены десятки стратегических предприятий ArianeGroup (производит баллистические ракеты), Dassault Aviation (производитель истребителей Rafale) и завод ракетных двигателей Roxel.

Dassault Aviation вынуждено вывозить со своих предприятий секретное оборудование в более безопасные районы. Большинство сотрудников заводов, где собирают и испытывают истребители Rafale и бизнес-джеты Falcon, временно отправлены по домам.

На юге Франции эвакуированы 220 с лишним тысяч человек Фото: REUTERS.

ТУРИСТЫ И ВИНОДЕЛЫ В ТРЕВОГЕ

В августе французы традиционно отправляются в отпуска на юг. Из-за пожаров туристический бизнес сообщает о массовых отменах бронирований, гостиницы закрываются, предприятия сталкиваются с перебоями в поставках и нехваткой сотрудников. Стало известно, что культовый американский актер Джордж Клуни с семьей был вынужден прервать отпуск и эвакуироваться из своей виллы стоимостью 8 млн евро в Бриньоле.

Многим пожары сорвали планы на отдых Фото: REUTERS.

Виноградники Бордо, национальная гордость страны, пока избежали прямого воздействия огня, но виноделы опасаются, что густой дым может сказаться на качестве будущего урожая. Выставочный центр Бордо, где обычно проходят выставки вина и другие крупные мероприятия, превращен в центр размещения эвакуированных.

Само собой, нашлись и те, кто решил поживиться на чужом горе. В лагере полиция задержала мошенника, выдававшего себя за психолога-волонтера. Он предлагал людям, пережившим пожар, платные консультации. Еще двое были арестованы за кражу продуктов, предназначенных для пострадавших. В оставленных районах то и дело отлавливают мародеров. Один из них подошел к делу как истинный бордосец: утащил из погреба 4 бутылки элитного вина.

РОССИЙСКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ ПОД САНКЦИЯМИ

Имеющейся европейской техники отчаянно не хватает, чтобы обуздать стихию. Раньше в ряде стран ЕС успешно применялись российские вертолеты Ка-32, которые считаются лучшими для эффективной борьбы с пожарами. Но после введения санкций, в Испании, например, Ка-32 выведены из эксплуатации: поставки запасных частей и обслуживание машин стали невозможны из-за политики Брюсселя. А во французских сетях появился слух: мол, Москва предлагала помощь, но Париж отказался.

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