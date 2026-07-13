Еще одно несчастье Макрона: в лесу Фонтенбло вспыхнул огромный пожар

Власти Франции эвакуировали 900 жителей из-за пожара в лесу Фонтенбло Фото: REUTERS.

Праздник для президента Франции Эммануэля Макрона испорчен. Сегодня в Париже собирается «коалиция желающих» поддерживать Украину до последнего — естественно, прибудет и Зеленский. Завтра, в День взятия Бастилии, Макрон решил устроить большой военный парад, на котором должны пройти и ВСУшники.

Но под Парижем запылал знаменитый лес Фонтенбло. Пришлось эвакуировать 900 человек, привлечь полтысячи пожарных, самолеты-амфибии, которые таскают воду из Сены. Сгорела уже почти тысяча гектаров.

Лес Фонтенбло — жемчужина центрального департамента страны Иль-де-Франс, любимое место отдыха парижан, которое веками вдохновляло художников и поэтов. Фото: REUTERS.

По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, тушение потребует «до нескольких недель». Пока огонь продолжает распространяться.

Лес Фонтенбло — жемчужина центрального департамента страны Иль-де-Франс, любимое место отдыха парижан, которое веками вдохновляло художников и поэтов. Но сейчас там творится ад.

Пожар, вспыхнувший днём в воскресенье, 12 июля, у трассы A6, соединяющей Париж с Лионом, уничтожил минимум 5% уникального лесного массива. Власти признают: ситуация критическая. Это один из самых серьёзных природных пожаров в регионе за последние десятилетия, и его масштаб уже назвали «невероятным».

ВОЗМОЖЕН ПОДЖОГ

По предварительным данным, огонь мог перекинуться на лес с обочины автотрассы А6. Однако мэр Фонтенбло Жюльен Гондар заявил, что в воскресенье в лесу было зафиксировано несколько очагов возгорания одновременно, что наводит на мысль о возможном умышленном поджоге.

Гавными катализаторами, превратившими локальное возгорание в стихийное бедствие, стали аномальная жара и сильнейшая засуха. Растительность высохла настолько, что пламя распространяется с пугающей скоростью. Это уже третья волна жары, обрушившаяся на Францию с мая, и она создала идеальные условия для огня.

ПРИШЛОСЬ НОЧЕВАТЬ В МАШИНАХ

Над лесом работают два самолёта-амфибии Canadair, которые забирают воду прямо из Сены. В небо подняты два самолёта Dash и три вертолёта. Это первый случай в истории, когда пожарная авиация была переброшена с юга Франции для тушения огня в парижском регионе.

Угроза для жителей близлежащих деревень оказалась столь серьёзной, что власти приняли решение об эвакуации. Около 900 человек были вынуждены покинуть свои дома в коммунах Ле-Водуэ и Ашер-ла-Форе. Многие провели ночь в своих машинах или в импровизированных убежищах, наблюдая за тем, как пожарные пытаются спасти их жильё. Пока, по заявлениям властей, все дома спасены.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Пожар в Фонтенбло привёл к транспортным коллапсам. Движение по автомагистрали А6 частично перекрыто. Хаос возник и на железной дороге: из-за повреждённых огнём кабелей поезда на юго-восток Франции задерживались до шести часов.

Этот пожар — лишь часть общенациональной катастрофы. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что только за воскресенье во Франции произошло 250 возгораний. С начала года огнём уничтожены 32 тысячи гектаров леса — больше, чем за весь прошлый год. На фоне этого бедствия многие префектуры уже приняли решение отменить фейерверки в честь Дня взятия Бастилии 14 июля, чтобы избежать новых пожаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрывы в Дамаске во время официального визита Макрона: что известно

Хитрый ход Макрона: зачем суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в выборах президента Франции

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как ФСБ сорвала масштабный теракт Киева против российских военных