Кошки и собаки «лечат» своих хозяев от стресса. Но есть нюанс

Кошки и собаки не «лечат». Но человек чувствует себя, если любит волосатых домочадцев, намного лучше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кошки утешают, собаки веселят (впрочем, кошки тоже могут еще как развеселить, а собаки утешить) — с этим сложно поспорить. Но исследование, предпринятое в Базельском университете (Швейцария), демонстрирует важный нюанс. Лучше всего утешаются (и веселятся) женщины. Именно им доктор прописал (причем часто в прямом смысле) заводить питомцев. На мужчин все эти сюси-пуси почти не действуют. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.

Ученые опросили 2328 жителей Швейцарии — одной из самых богатых стран мира, население которой, однако же, страдает от депрессий. Если в Чехии (и вообще в Восточной Европе) недуг диагностирован у 2% населения, в Швейцарии — у 15%. Причина — одиночество, слишком жесткие социальные рамки (то нельзя, это нельзя) и гонка за «успешным успехом». Исследователей интересовало, как котики и собачки помогают с этим справиться.

Изучали вопрос методом глубинного анкетирования. Если собака-кошка есть, как много вы проводите вместе времени, как играете, кормите, все в деталях. И оказалось, что мужчина нальет в миску молока, скупо погладит, да и завалится на диван. А женщина обнимет, потискает, и выльет шерстяному все свои болячки, страхи, душу всю откроет. А питомец слушает и сочувствует (наверное).

Сколько потратил — столько получил. У мужчины что есть животное, что нет. Бороться со стрессом и прочими комплексами питомец не помогает. Зато женщина, та, которая эмоционально вложилась в отношения, получает свое сполна.

Интересный момент: на самом деле никакой связи между реальным состоянием здоровья и наличием (отсутствием) домашнего животного не обнаруживается. Кошки и собаки не «лечат». Но человек чувствует себя, если любит волосатых домочадцев, намного лучше. Это субъективно, да. Но что есть наше здоровье, как не ощущение оного.

Что с этим поделать? Практически ничего, сетуют исследователи. Женщина, потенциально мать, относится к котику как к ребенку со всеми вытекающими. Мужчину воспитывают не так: ходи оглядывайся; полагайся на себя; все кругом враги. Да и тискать кота — не мужественно же, куда «брутальнее» нализаться в баре (увы).

КСТАТИ

Другое исследование, выполненное в Автономном университете Барселоны и опубликованное в журнале Frontiers in Psychology дополняет картину. Ученые смотрели, как кошки-собаки помогают (и помогают ли) самым уязвимым людям: старикам, хронически больным, бездомным. Оказалось, многие без питомцев и не выжили бы. 90% опрошенных признались, что только пушистые «заставляют жить дальше», а 70% уверены: человек предаст, а кот-собака не предаст.

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