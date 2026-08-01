Начинается сезон арбузов и дынь: какими витаминами богаты бахчевые

Арбуз содержит целую россыпь антиоксидантов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сезон бахчевых открыт! Хотя арбузы и дыни в супермаркетах лежат в наше время круглый год, все-таки самые сладкие и ароматные (и дешевые!) как раз сейчас.

А мы вместе с нашими экспертами напомним, чем полезны бахчевые.

МАГНИЙ ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ

Арбуз содержит антиоксиданты — аскорбиновую кислоту, каротин, ниацин, тиамин и рибофлавин.

— Но именно этих антиоксидантов в избытке в других ягодах, — объясняет диетолог Людмила Денисенко. — Гораздо важнее, что в арбузе содержится в буквальном смысле бесценная фолиевая кислота (фолацин или витамин В9), без которой человеческое тело не способно нормально развиваться. Она необходима для построения ДНК и РНК, участвует в делении клеток и регулирует всасывание и переработку белков. И это только внутренние процессы. Фолиевая кислота обеспечивает здоровый цвет кожи, улучшает пищеварение и помогает молодым мамам, повышая выделение грудного молока. Ну и, безусловно, этот витамин важен для беременных — если в организме будущей матери его не хватает, то может пострадать формирование нервной системы малыша.

Второй важный элемент, которого много в арбузах — магний. В 100 граммах мякоти содержится около 60% суточной нормы этого микроэлемента. Так что кусок арбуза в 200 граммов полностью восполнит норму магния. Нервы скажут вам спасибо!

Полезен магний и почкам — он предотвращает образование камней и уменьшает отложение солей в организме.

Кроме того, этот элемент необходим для всасывания и лучшего усвоения других веществ — кальция, натрия и калия, которые тоже есть в арбузе.

«Но это не означает, что благодаря одному арбузу вы восполните все дефициты. В общей сложности того же калия и натрия в нем не так много. А чтобы получить рекомендуемую суточную дозу железа, например, придется съесть почти 2 килограмма арбуза! Так что питание должно быть сбалансированным, получить все витамины и микроэлементы из одного продукта невозможно», — отмечает Людмила Денисенко.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

Во всех сортах дыни много калия, железа, витаминов В1, В2, РР, А. А витамина С в ней в три раза больше, чем в арбузе. Также она одержит калий, кальций, натрий и хлор.

— Эта чудесная ягода чрезвычайно богата железом. Она стимулирует кроветворение, поэтому она полезна женщинам в критические дни, — отмечает Людмила Денисенко.

Что еще:

Кремний, который регулирует все физиологические функции организма: улучшает обмен веществ, работу коры головного мозга, проводимость нервных импульсов в мышцах, важен для иммунитета. Благодаря ему, дыня помогает бороться с хроническими воспалительными заболеваниями.

Витамина С в дыне в три раза больше, чем в арбузе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Инозин — вещество, важное для роста и укрепления волос.

Нежная и хорошо усвояемая клетчатка благоприятно влияет на процесс пищеварения.

— Обычно диетологи не рекомендуют есть дыню на голодный желудок. Считается, что самый правильный вариант — не раньше, чем через 1–1,5 часа после основной пищи независимо от состояния системы пищеварения, — отмечает диетолог Людмила Денисенко. — Но это не твердое правило. Итальянцы, например, считают идеальным сочетанием хамона с дыней. А в Средней Азии после первых, обычно жирных, блюд и плова обязательно подается дыня, и через 10–15 минут ощущение тяжести в желудке проходит!

ВСЕ-ТАКИ: МЕЖДУ ЕДОЙ ИЛИ ВМЕСТЕ?

— Как арбуз, так и дыня — продукты с очень легкой структурой, они почти полностью состоят из воды, — объясняет врач, диетолог, эндокринолог Екатерина Ширшова. — В чистом виде, если принимать их перед едой, они перевариваются за 20–30 минут, быстро утоляют жажду и освежают. Но если смешать их с более «тяжелой» едой, например, белковой, то процесс пищеварения замедлится. У здорового человека это пройдет незаметно. Но у людей с чувствительным ЖКТ могут появиться тяжесть и вздутие.

Осторожными следует быть людям с гастритом, панкреатитом, синдромом раздраженного кишечника и другими заболеваниями ЖКТ. «У таких людей смешивание бахчевых с белками, жирами и острыми специями может вызвать дискомфорт, — объясняет Екатерина Ширшова. — Не стоит пробовать смелые сочетания и детям до пяти лет — их пищеварительная система еще не готова к таким нагрузкам.

Но, безусловно, если нет проблем со здоровьем, нет причин не попробовать непривычные сочетания. Экзотика для нас, но проверенная классика — ломтик дыни с пластиком хамона. Салат из арбуза с фетой или дыня/сыр с голубой плесенью. Для украшения можно использовать листики мяты, базилика.

— Попробуйте необычный летний «гарнир» — консервированная кукуруза, кубики арбуза, кинза и сок лайма, — предлагает Екатерина Ширшова. — А из дыни, клубники и бальзамического уксуса получается очень интересный десерт. Главное — пробуйте новые сочетания небольшими порциями, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту.

СКОЛЬКО НЕ ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

— Многие люди любят за один присест съесть половинку арбуза за раз, считая это легким перекусом, — говорит нутрициолог Марида Ионова. — На самом деле — это тяжелая артиллерия для всего организма. Оптимальная разовая порция — 200–300 граммов мякоти. А верхняя планка, потолок для здорового взрослого человека — 500 граммов. Запрыгивать выше — значит осознанно перегружать поджелудочную железу сахаром и заставлять почки работать в «аварийном» режиме.

С дыней из-за высокого содержания фруктозы тоже лучше не переусердствовать: советуем ограничиваться 250–350 граммами за раз.

— Рекомендую есть бахчевые в первой половине дня, до 16.00, — отмечает Марида Ионова. — Когда вы спите, организм должен отдыхать и восстанавливаться, а не перегонять литры жидкости. Арбузный ужин — это гарантированная серьезная нагрузка для мочеполовой системы и утренние отеки.

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