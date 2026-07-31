Задержанный под видом сотрудника логистической транспортной компании проводил разведку стратегически важных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как гром с ясного неба - сайту KP.RU стало известно от Центра общественных связей ФСБ России: «Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом на территории Нижегородской области задержан гражданин РФ, 1975 года рождения, участник запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России. Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании провел в 7 субъектах РФ разведку стратегически важных объектов и направил в мессенджере Telegram сведения кураторам терорганизации в целях подрыва национальной безопасности страны».

Позвольте, «Артподготовка»* - это же тот самый Вячеслав Мальцев**, который объявлял на 5 ноября 2017-го новую революцию в России? Ну, да.

ФСБ задержала участника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*

Вячеслав Мальцев объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Помню лет 10 тому назад судьба свела меня в передаче «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда» с этим пламенным трибуном и провозвестником новой революции Вячеславом Мальцевым**. Я просто шел по коридору «КП» и встретил редактора радио, который буквально набросился на меня: «Спасай, через 20 минут рубка с Мальцевым**, а его оппонент не приедет, у него там какие-то сложности. Даже если проиграешь, главное, чтобы дуэль состоялась». Предложение проиграть мне крайне не понравилось. «Здрасти», - только и сказал я, но Мальцева** я тогда очень не любил, впрочем, как и сейчас, на эфир пришел и разделал этого провокатора, который прогнозировал революцию на 5-е ноября, по-моему, 2017-го. Мальцев** уже тогда выступал против восставшего Донбасса, всячески дискредитировал Россию, передергивал факты и хронологию и обещал тем, кто с ним несогласен все «казни египетские» и прочие неприятности. Мне же на той передаче достаточно было всего пару раз поймать его на элементарном вранье. Эти недопсевдореволюционеры почему-то очень любят передергивать даты и факты, чтобы обосновать свои притязания и амбиции. В общем, та самая побитая собака после этой передачи по сравнению с Мальцевым имела вид более достойный.

Потом была знаменитая история с приходом к Мальцеву** сотрудников спецслужб, знаменитое фото, на котором он со спущенными штанами и якобы в полубессознательном состоянии готовится к встрече с высшими инстанциями Вселенной, а не только нашего мира в компании приехавших врачей «Скорой помощи» под слоганом: «Помогите, чем сумеете, сами мы люди не местные, но хулиганы давления лишают». Как бы ни казалось это сейчас удивительно, но та фотография стала предметом насмешек над «революционером» - настолько разителен был контраст между растекшимся, словно тесто, мужиком на фото и суровым и беспощадным, судя по его брутальным заявлениям радикалом Мальцевым**.

После разгрома тогда в радиоэфире, я буквально через час уже и думать про него забыл – мало ли их было, Навальных, Кацев и прочей грантососущей публики? Однако, Слава Мальцев** оказался не простым бузотером, а очень даже рыночно капитализированным врагом России. И свои настоящие и притворные сердечные приступы, и даже спущенные штаны сомнительной чистоты он смог, как истый «революционер» и «борец с режимом Путина» превратить в стабильное финансирование своих антироссийских действий.

Он, собственно, даже и не скрывал, что создал свою «Артподготовку»* в 2013-м с целью подготовки вооруженного мятежа и захвата власти. Но тогда он выступал хотя бы с позиций альтернативного русского патриота, у которого душа болит за Родину. Но с 2018-го, когда перебрался на постоянное место жительства во Францию и начал сотрудничать с французскими и украинскими спецслужбами, сомнений в том, что он является врагом России, практически не осталось. А с началом СВО, Мальцев** постарался перебазировать во Францию и актив своей террористической «Артподготовки»*. И с того времени правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность уже 251 участника движения «Артподготовка»* по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену.

«Артподготовка» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) была создана в 2013-м году с целью подготовки вооруженного мятежа и захвата власти

- В ходе следственных действий фигурант дал признательные показания о ведении разведки российских военных предприятий в интересах терорганизации и ее лидера Мальцева В.В**. (объявлен в международный розыск за организацию террористического сообщества и планирование терактов в России), - сообщает ЦОС ФСБ. - Федеральная служба безопасности России в 2020, 2021 и 2022 годах неоднократно информировала Главное управление внутренней безопасности Франции о террористическом характере деятельности Мальцева В.В.** и его сторонников, однако официальные ведомства Франции отказывают в экстрадиции преступника в Россию.

Задержанный фигурант дал признательные показания. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Кстати, буквально пару недель назад военный суд приступил к рассмотрению дела 8 членов «Артподготовки»*, которые готовили подрыв поезда с военной продукцией в Оренбургской области. И вот - новое известие из того же лагеря террористов.

В отношении задержанного гражданина России Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической) УК России. И задержанному грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Но Мальцева** судьба своих брошенных, преданных и отданных на заклание сторонников не волнует. Он бы, наверное, хотел и дальше сохранять вокруг себя ореол борца за «хорошую Россию» против «плохой». Но, с учетом всего, что он натворил, ему не светит даже амплуа предателя и изменника генерала Власова. Он, конечно, тоже предатель и изменник, но гораздо более мелкий. Впрочем, и те, кому он служит, тоже не Гитлеры и Черчилли, а существенно более мелкая сволочь, использующая в своих интересах и для предательства страны не самых умных своих сторонников.

Фрагмент переписки предателя с кураторами

Что интересно в этой ситуации, так это напоминание ФСБ, что лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. А также такое лицо не подлежит уголовной ответственности, если добровольно отказалось от доведения преступления до конца. Для тех, кого Мальцев** еще не окончательно свел с ума, это хороший выход.

* - Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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